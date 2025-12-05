Đừng coi thường loại rau này vì rẻ: Ăn vào mùa đông "siêu tốt" cho gan lại giúp cải thiện thị lực

Trong số các loại rau vào mùa đông thì rau cải cúc nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng và hương thơm đặc trưng. Rau cải cúc còn được gọi là "Rau hoàng đế" với thân và lá giòn, mềm, chứa nhiều tinh dầu thơm, vitamin A, caroten, kali, canxi và nhiều loại axit amin thiết yếu cho cơ thể, giúp làm dịu gan, bổ sung canxi và kali, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Hôm nay chúng ta cũng điểm danh vài công thức nấu món ăn ngon với rau cải cúc để cải thiện khẩu vị, tăng dinh dưỡng cũng như cung cấp chất xơ cho cơ thể nhé!

1. Rau cải cúc xào thịt

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 bó rau cải cúc, 150g thịt nạc, vài tép tỏi, nước tương, muối, bột tiêu, bột bắp, dầu ăn.

Cách làm món rau cải cúc xào thịt

Thịt thăn rửa sạch sau đó thái sợi, cho thịt vào bát rồi thêm chút muối, nước tương, bột tiêu, bột bắp và dầu ăn vào trộn đều. Ướp thịt khoảng 15 phút. Trong lúc ướp thịt thì rửa sạch rau cải cúc sau đó để ráo, thái rau thành khúc. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Tiếp đó đổ thịt đã ướp vào đảo đều cho thịt đổi màu. Khi thịt chuyển màu thì cho rau cải cúc vào xào cho rau chín tới thì nêm lại chút muối cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Món rau cải cúc xào thịt là một món ăn vô cùng đơn giản, có vị ngọt của thịt lại thơm giòn của cải cúc rất hấp dẫn, thích hợp chế biến trong những bữa cơm hàng ngày của gia đình.

2. Bánh xèo rau cải cúc

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 chiếc xúc xích (hoặc giăm bông), 1 nắm rau cải cúc, 150g bột mì hoặc bột bánh xèo, 1 quả trứng, muối, dầu ăn.

Cách làm món bánh xèo rau cải cúc

Rau cải cúc rửa sạch để ráo nước rồi thái nhỏ. Xúc xích thái nhỏ. Cho xúc xích, rau cải cúc vào bát tô rồi đập trứng vào, thêm bột mì và chút nước lọc, khuấy đều thành hỗn hợp sền sệt. Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, đổ bột đã trộn vào láng đều mặt chảo rồi chiên ở lửa vừa và hơi nhỏ cho đến khi bánh chín vàng một mặt thì lật mặt bánh, chiên chín mặt còn lại là xong.

Bánh xèo rau cải cúc mềm ngon, giàu dinh dưỡng mà lại chế biến rất nhanh. Bạn chỉ mất khoảng 15 phút để làm được món bánh xèo rau cải cúc này. Món bánh thích hợp dùng cho bữa sáng và các bữa phụ trong ngày.

3. Rau cải cúc xào tỏi

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 bó rau cải cúc, vài tép tỏi, muối, bột nêm, dầu ăn.

Cách làm món rau cải cúc xào tỏi

Rau cải cúc rửa sạch để ráo nước rồi thái thành khúc, tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, tiếp đó đổ rau cải cúc vào xào ở lửa lớn, nêm thêm chút muối, bột nêm cho vừa ăn. Xào cho đến khi rau chín thì tắt bếp.

Có thể bạn chưa biết:

1. Hàm lượng carotene trong rau cải cúc cao gấp khoảng 15-30 lần so với dưa chuột và cà tím. Hàm lượng canxi gấp đôi bí đao và dưa chuột, gấp sáu lần cà chua, chất xơ mềm, dễ tiêu hóa và hấp thu, có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em cũng như tình trạng kém hấp thu ở đường tiêu hóa của người cao tuổi. Rau cải cúc giúp dưỡng và bồi bổ gan nhờ các thành phần như carotene, axit amin và khoáng chất. Các thành phần này giúp bảo vệ và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ gan thải độc hiệu quả.

2. Ăn rau cải cúc có thể làm đẹp làn da. Muốn có làn da đẹp thì nên ăn nhiều rau cải cúc vì nó giàu các loại vitamin và khoáng chất giúp trẻ hóa, làm tăng độ đàn hồi và giúp da sáng mịn hơn. Cải cúc cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa và làm mịn, có thể cải thiện làn da thô ráp.

3. Ăn rau cải cúc thường xuyên cũng rất tốt cho tim mạch. Rau cải cúc cũng có nhiều lợi ích cho lá lách và dạ dày của con người. Nó có thể điều hòa ruột và tăng cường dạ dày. Rau cải cúc chứa nhiều tinh dầu, có mùi thơm đặc biệt, giúp điều hòa khí, tiêu hóa thức ăn, kích thích thèm ăn, tăng cảm giác thèm ăn. Chất xơ thô trong rau cải cúc có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột, thúc đẩy quá trình đại tiện và làm sạch ruột.