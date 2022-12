Vì sao chưa khởi tố bị can trong vụ lật ca nô khiến 17 người chết ở Quảng Nam?

Ngày 20/12, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin trên.

Theo Đại tá Lai, Công an tỉnh đã đề xuất khởi tố bị can nhưng bên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ và thu thập thêm tài liệu. “Hiện tại, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để khởi tố bị can trong vụ lật ca nô trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong. Tuy nhiên, cần phải có kết luận giám định về người điều khiển phương tiện gây ra vụ lật ca nô có vi phạm luật đường thủy hay không nên cần phải làm lại giám định.

Trước đây có thể sử dụng kết quả trả lời của các cơ quan chuyên ngành là được, song theo quy định mới thì bắt buộc phải làm lại giám định về người điều khiển ca nô. Vì vậy, Công an tỉnh đang chờ kết luận của Bộ GTVT” , Đại tá Nguyễn Hà Lai nói thêm.

Chiếc ca nô chìm trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết.

Sáng 26/2, ca nô QNa 1152 của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) làm thuyền trưởng chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan đảo Cù Lao Chàm.

13h45 cùng ngày, ca nô QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm khiến 17 người chết.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.