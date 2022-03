Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân xảy ra vụ lật ca nô du lịch khiến 17 người tử vong trên biển Cửa Đại. “Hiện nay chưa xác định lý do tại sao tàu bị vỡ, chưa xác định được có va đập hay lý do khác. Chúng tôi sẽ tiến hành trưng cầu giám định, cũng như tiến hành các bước nghiệp vụ để xác định nguyên nhân” – ông Lai thông tin.