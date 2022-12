Vì sao Babylon, phim mới của đạo diễn La La Land, thất bại thảm hại?

Trailer phim Babylon

Babylon là phim làm về sự chuyển giao từ thời đại phim câm sang phim có tiếng nói, gợi liên tưởng đến sự chuyển giao từ phim chiếu rạp sang phim trực tuyến ngày nay. Phim là bức thư tình thứ hai của Damien Chazelle với điện ảnh và Hollywood, sau La La Land.

Babylon lấy bối cảnh Los Angeles thập niên 1920, kể về giai đoạn hoàng kim và tàn lụi của phim câm với những tham vọng và thăng trầm trong thời kỳ suy đồi và sa đọa của Hollywood.

Phim xếp hạng R, có những cảnh như thác loạn, khỏa thân, làm tình, BDSM, đại tiện, nôn mửa...

Một cảnh thác loạn trong Babylon - Ảnh: PARAMOUNT

Deadline nhận định với nội dung và tính chất như vậy, phim phù hợp với các nhà phê bình và những người bầu chọn các giải thưởng hơn là khán giả đại chúng. Nhưng giới phê bình cũng không đánh giá cao bộ phim khi chấm cho nó số điểm mờ nhạt 55% trên Rotten Tomatoes.

Dù có một số ưu điểm và tỏ ra rất tham vọng về chủ đề cũng như hình ảnh, Babylon bị giới phê bình đánh giá là "một mớ hỗn độn rườm rà của biên kịch kiêm đạo diễn Damien Chazelle, người đã tạo ra những hình ảnh đẹp đẽ và một số thứ kinh tởm trong một câu chuyện không có trái tim hay linh hồn".

Các ngôi sao trong Babylon: Tobey Maguire, Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart - Ảnh: PARAMOUNT

Babylon có kinh phí 80 triệu USD, sau một tuần công chiếu (từ ngày 23-12) chỉ thu 5,8 triệu USD. Phim chắc chắn lỗ, nhưng lỗ nặng đến vậy là nằm ngoài dự báo. Babylon phải thu được 250 triệu USD thì mới sinh lời, nhưng điều này đã là không tưởng.



Có nhiều nguyên nhân cho thất bại này. Đầu tiên, tại Mỹ, phim đối đầu trực tiếp với bom tấn tỉ USD Avatar: The Way of Water. Mùa đông quá khắc nghiệt ở Mỹ dẫn đến lượng khán giả đến rạp giảm.

Babylon có thời lượng 3 tiếng 8 phút - dài gần bằng Avatar 2 nhưng lại không có những kỹ xảo hình ảnh hoành tráng để níu chân khán giả.

Babylon là bộ phim phát hành rộng rãi nhưng có doanh thu mở màn thấp nhất của minh tinh Margot Robbie, kém cả Amsterdam - bom xịt giữa năm 2022 của cô.

Brad Pitt và đạo diễn Damien Chazelle tại lễ ra mắt Babylon hôm 15-12 - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới tại Mỹ, hầu như không ai chọn Babylon để xem. Sự ra mắt kém cỏi tại Mỹ sẽ ảnh hưởng đến thành tích của phim khi ra mắt ở thị trường quốc tế sắp tới. Bởi hãng Paramount buộc phải cắt giảm chi phí tiếp thị. Tại Việt Nam, đến tháng 2-2023, phim mới ra rạp.



Hiện tại, hãng Paramount đặt hy vọng vào các thị trường Anh, Pháp vốn ưa chuộng dạng phim này. Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Pháp là những thị trường đã đón nhận 2 bộ phim First Man và La La Land của Damien Chazelle.

La La Land, bộ phim thành công của Damien Chazelle - Ảnh: SUMMIT

Lâu nay, các phim về Hollywood cũng không hẳn ăn khách, dù được đề cử các giải thưởng điện ảnh, ví dụ như: Chaplin - phim do Robert Downey Jr. đóng năm 1992, The Player - phim về một nhà sản xuất phim giết chết một biên kịch.