Những vai diễn làm nên sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng của Brad Pitt

2022 dường như là một năm bận rộn đối với Brad Pitt khi hai bộ phim mà anh góp mặt, bom tấn hành động "Bullet Train" và bộ phim "Babylon" của đạo diễn Damien Chazelle cũng được lên lịch khởi chiếu năm nay.

Ngôi sao Hollywood một lần nữa khẳng định dấu ấn độc đáo của mình khi tham gia những dự án thu hút doanh thu phòng vé và cả những tác phẩm nghệ thuật lừng lẫy.



Sau khi nổi lên như một biểu tượng gợi cảm và bùng nổ trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của màn ảnh bạc, Brad Pitt có thể lựa chọn lối đi an toàn với những vai diễn khách mời nhưng nam tài tử đã quyết định thử thách bản thân nhiều hơn.

Brad Pitt là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Mỹ.

Các vai diễn trong những bộ phim như "True Romance" và "Se7en" đã cho khán giả thấy một Brad Pitt sẵn sàng thay đổi và phá vỡ những rào cản của bản thân với tư cách một diễn viên. Các tác phẩm kinh điển như "Fight Club" và "Ocean's Eleven" khiến công chúng ngỡ ngàng với tài biến hóa đa dạng của anh. Và khi Brad Pitt trở thành một nhà sản xuất phim, tinh thần nghệ thuật của nam diễn viên càng được đẩy lên cao qua một số bộ phim Mỹ hay nhất trong 20 năm qua.

Mickey O'Neil (Snatch)

"Tay đấm bốc không hề chịu khuất phục" là một kịch bản không hề xa lạ với khán giả, nhưng Brad Pitt đã mang đến một làn gió mới cho cốt truyện có phần cũ kỹ này trong bộ phim "Snatch" của Guy Ritchie. Màn hóa thân vào vai Mickey O'Neil, một người đàn ông Ireland quả cảm và đầy dũng khí, là một trong vô số ví dụ minh chứng cho tài năng phi thường ẩn sau vẻ điển trai của Brad Pitt.

John Smith ("Mr. and Mrs. Smith")

"Mr. and Mrs. Smith" sẽ luôn được nhớ đến là bộ phim bén duyên cho cặp đôi vàng của Hollywood - Brad Pitt và Angelina Jolie. Nhưng điều đó không làm lu mờ đi sự thật rằng đây là một bom tấn đã từng khuấy đảo các phòng vé. Những màn tương tác thú vị giữa vợ chồng Smith với diễn xuất hết sức duyên dáng, cuốn hút của Brad Pitt và Angelina Jolie khiến bộ phim không hề bị lỗi thời khi đặt lên bàn cân với những bộ phim hiện nay. Bên cạnh phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai diễn viên, Brad Pitt cũng cho thấy khả năng hóa thân tài ba của mình khi thay đổi liên tục giữa hình tượng "sát thủ nguy hiểm" và "người chồng bất tài".

Billy Beane ("Moneyball")

"Moneyball" dựa trên cuốn sách “Moneyball: Nghệ thuật để chiến thắng trong một trò chơi không công bằng” của nhà văn Michael Lewis xuất bản năm 2003. Ông đã đem đến một cái nhìn đột phá về phép ẩn dụ và cách mà toán học đã thay đổi bóng chày mãi mãi nhưng về bản chất nó vẫn là một cuốn sách kinh tế.

Việc biến "Moneyball" thành một bộ phim tự sự là không hề dễ dàng, nhưng Brad Pitt và đạo diễn Bennett Miller đã làm được điều này một cách xuất sắc. Với biên kịch kỳ cựu Aaron Sorkin, bộ phim thực sự đạt được thành công nhờ diễn xuất phi thường của Brad Pitt trong vai Billy Beane, chủ tịch của Oakland Athletics. Nam tài tử đóng vai này một cách hoàn hảo và thực sự cho khán giả cảm nhận được những khó khăn trong cuộc sống của Billy khi ông trở nên nổi bật trong hàng ngũ những bộ óc vĩ đại của bóng chày.

Trung uý Aldo Raine ("Inglourious Basterds")

Là vai diễn khẳng định sự quyến rũ của chất giọng trầm khàn của Brad Pitt, tạo hình Trung úy Aldo Raine được ví như phiên bản khác của Benjamin Button, cũng là một vai diễn huyền thoại của nam tài tử. Tuy nhiên không bị gò bó bởi vẻ ngoài tương đồng, Trung úy Aldo Raine được Brad Pitt khắc họa vô cùng thành công với nét xảo quyệt và lém lỉnh. Nam diễn viên đã cân bằng được sự châm biếm và đứng đắn về đạo đức trong tính cách của một người lính đứng về phía công lý.

J.D. ("Thelma & Louise")

Ngay từ giai đoạn đầu của sự nghiệp diễn xuất, Brad Pitt đã vụt sáng như một ngôi sao đầy tiềm năng với vai diễn J.D. trong "Thelma và Louise." Vai diễn này là hiện thân của mọi thứ mà sau này nam tài tử đã cố gắng để vượt qua nhưng bộ phim này cũng đánh dấu bước đột phá của Brad Pitt khi hóa thân thành một cựu tù nhân điển trai lang thang với bộ tuxedo và giọng nói run rẩy

J.D. sở hữu ngoại hình ưa nhìn và chính sự quyến rũ, lôi cuốn pha trộn với nét tinh nghịch do Brad Pitt thổi hồn vào đã khiến vai diễn này trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên.

Benjamin Button (“The Curious Case of Benjamin Button”)

Được chuyển thể từ một truyện ngắn cùng tên của nhà văn người Mỹ F. Scott Fitzgerald, bộ phim hội tụ các yếu tố viễn tưởng, hồi tưởng, tâm lý và tình cảm, đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy có nhiều luồng ý kiến khác nhau nhưng không thể phủ nhận việc bộ phim này cho khán giả thấy được tài năng diễn xuất nhập tâm của Brad Pitt.

Trong phim, Brad Pitt vào vai Benjamin, một người đàn ông có chu trình sinh học ngược với bình thường. Benjamin sinh ra trong hình hài của một ông lão. Mẹ mất, Benjamin bị cha bỏ rơi trước cửa viện dưỡng lão. Sau đó, Benjamin được một nhân viên của viện nhận nuôi và coi như con. Benjamin gặp gỡ và có mối tình lãng mạn với Daisy (Cate Blanchett). Tuy nhiên, mối tình của họ nhiều lần bị chia cắt vì ngoại hình khác thường của Benjamin. Cuối cùng, sau nhiều năm, Benjamin ra đi trong hình hài một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay của Daisy, khi này đã là một bà lão.

Vừa có thể hóa thân thành một ông lão với sự ngây ngô của trẻ nhỏ, vừa khắc họa được nét xa xăm, trải đời trong đôi mắt của chàng thiếu niên lão hóa ngược, Brad Pitt đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên gia và đề cử Oscar hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất" cho vai diễn này.

Robert "Rusty" Ryan ("Ocean's Eleven")

Có lẽ đối với Brad Pitt, sự nghiệp của anh có thể chia ra làm hai giai đoạn: trước và sau "Ocean's Eleven". Sau khi trở thành siêu sao với một loạt những vai diễn trói buộc nam tài tử với cụm từ "biểu tượng gợi cảm", Brad Pitt được thử sức với hình tượng nhân vật cho phép anh sáng tạo hơn như Rusty Ryan.

"Ocean's Eleven" được làm mới lại dựa trên cốt truyện từ phim cùng tên của Rat Pack năm 1960. Bộ phim đã hoà trộn nguyên tác những năm 60 với không khí và phong cách làm phim hiện đại, tạo điều kiện cho dàn diễn viên chính toàn sao được thỏa sức tung hoành trong 116 phút trên màn ảnh rộng.

Kể từ khi bộ phim "Cannonball Run II" ra mắt năm 1984, khán giả mới được thấy một bộ phim quy tụ dàn diễn viên “khủng” đến như thế. Trong phim, Brad vào vai Rusty Ryan, một trong 11 tên quái kiệt của băng cướp chịu trách nhiệm đi cướp kho bạc 3 sòng bài lớn nhất Las Vegas. Vai diễn lại một lần nữa cho anh cơ hội được tỏa sáng với ngoại hình ấn tượng của mình. Nhưng nam tài tử đã tiết chế sự quyến rũ nổi tiếng của mình và hóa thân thành cánh tay phải của Danny (George Clooney) có chút lạnh lùng, đa dạng hóa hình tượng nhân vật.

Thiếu tá Roy McBride (Ad Astra)

Tác phẩm do James Gray đạo diễn, xoay quanh phi hành gia Roy McBride (Brad Pitt) - người muốn vào không gian để tìm người cha mất tích (Tommy Lee Jones đóng). Hành trình đưa anh đến rìa của hệ mặt trời, đồng thời hé lộ những bí mật có thể thay đổi bản chất sự tồn tại của con người trong vũ trụ. Tác phẩm không chỉ đánh dấu lần đầu tiên kết hợp giữa Brad Pitt và Tommy Lee Jones mà còn giúp cả hai thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng với câu chuyện đầy ắp tình cha con.

Roy McBride của Brad Pitt là một quân nhân, phi hành gia với thành tích xuất sắc và luôn bình thản, tĩnh lặng. Nhưng đằng sau đó là cơn bão lòng mà Roy luôn che giấu, sự đơn độc đã đưa anh vào hành trình xa xôi tới những vì sao. Khi đối mặt với cha mình, người đàn ông hùng dũng đó trở lại là cậu bé con yếu đuối, khao khát tình thân. Với lối diễn độc thoại chậm rãi và biểu cảm ánh mắt được máy quay ưu ái những góc cận, nam diễn viên đã xuất sắc khắc họa hình ảnh một người đàn ông trống rỗng, dằn vặt bởi sự ích kỷ của mình và tràn đầy bế tắc.

Cliff Booth ("Once upon a time in Hollywood")

Trong vai một diễn viên đóng thế, Cliff Booth của Brad Pitt nổi bật với tính cách kiên định, mạnh mẽ đối lập với vẻ “sớm nắng chiều mưa” và dễ suy sụp của tài tử hết thời Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Đôi bạn thân đã cùng nhau đối mặt với làn sóng văn hóa mới dần xâm lăng Hollywood cũng như vụ án mạng chấn động của minh tinh Sharon Tate (Margot Robbie).

Chính phong cách bụi bặm và lãng tử cùng diễn xuất nội tâm của Brad Pitt đã làm nên thành công cho vai diễn Cliff Booth. Được biết, thù lao để nam tài tử đồng ý tham gia diễn xuất trong phim là 10 triệu USD. Đây là lần thứ 2, diễn viên này giành giải Quả cầu vàng trong vai trò diễn viên, sau giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với "12 Monkeys" năm 1995.

Tyler Durden ("Fight club")

Vào những năm cuối của thập niên 90, sự nghiệp đang lên của Brad Pitt có dấu hiệu chững lại và trượt dài trong những bộ phim thất thu cả doanh số phòng vé lẫn những lời khen ngợi như "Seven Years in Tibet", "The Devil’s Own" hay "Meet Joe Black". Nhưng ngay vào thời điểm mà những kẻ ác miệng đã sẵn sàng tung hê anh lên mặt báo như một gã “bình hoa di động” tóc vàng không có nổi một vai diễn nên hồn, Brad lấy lại được phong độ bằng vai diễn trong "Fight club" – một dự án hợp tác cùng David Fincher, vị đạo diễn đã mang anh đến với vai diễn trong "Se7en" và "The curious case of Benjamin Button".

Tận dụng vẻ ngoài bảnh bao, hình thể chuẩn mực và sức cuốn hút khó tả, Brad Pitt đã nhào nặn vai diễn của mình trong "Fight Club" thành một bức tranh biếm họa về hình tượng hoàn hảo mà mọi đàn ông mong muốn. Dù bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Chuck Palahniuk này có bị đánh giá là cường điệu đến mức phản cảm, nó vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh từ cả hai phía khán giả và những người hâm mộ vì tính phản ánh hiện thực xã hội cũng như chủ đề gây nhiều tò mò.

Với những vai diễn của Brad Pitt, cũng giống như những bộ phim anh từng đóng, gây tranh cãi có, khen có, chê có, nhưng không thể phủ nhận rằng diễn xuất của nam tài tử cực kỳ đáng nhớ và để lại dấu ấn sâu trong lòng khán giả./.