Vi nhựa có thể xâm nhập vào máu và các cơ quan: Các bà nội trợ hạn chế làm việc này để tránh cả nhà "ăn" hạt vi nhựa

Vi nhựa và nhựa nano đang trở thành chủ đề được giới khoa học quan tâm bởi khả năng xâm nhập vào cơ thể người. Các chuyên gia cảnh báo, một thói quen quen thuộc trong nhà bếp là dùng hộp nhựa để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với những hạt nhựa siêu nhỏ này.

Theo trang EatingWell, vi nhựa và nhựa nano có kích thước rất nhỏ, có thể đi vào cơ thể qua đường hô hấp, hệ tiêu hóa và một số con đường tiếp xúc khác. Các nghiên cứu đã ghi nhận sự hiện diện của những hạt nhựa này trong máu và một số mô, cơ quan ở người. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe lâu dài vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Lo ngại vi nhựa ảnh hưởng đến hệ nội tiết

Máu đóng vai trò như hệ thống vận chuyển của cơ thể, đưa oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ quan, đồng thời giúp vận chuyển hormone để điều hòa nhiều hoạt động sống. Vì vậy, sự hiện diện của các hạt vi nhựa trong hệ tuần hoàn đang làm dấy lên những lo ngại về tác động tiềm tàng đối với sức khỏe.

Bác sĩ Aimee Browne, chuyên gia nội tiết sinh sản tại Mỹ, cho biết hormone được vận chuyển qua máu để truyền tín hiệu giữa các cơ quan. Chúng tham gia điều hòa nhiều chức năng quan trọng, từ quá trình rụng trứng, kiểm soát cảm giác thèm ăn đến phản ứng với căng thẳng và duy trì cân bằng nội môi.

Theo chuyên gia, một trong những vấn đề được quan tâm là nguy cơ các hóa chất liên quan đến nhựa gây ảnh hưởng đến hệ nội tiết. Trong đó, bisphenol và phthalate là những nhóm chất có thể gây rối loạn nội tiết, thường được gọi là các chất gây rối loạn hoạt động hormone.

Một số nghiên cứu trên động vật và trong phòng thí nghiệm cho thấy những chất này có thể tác động đến quá trình điều hòa hormone, chuyển hóa và chức năng sinh sản. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa bằng chứng về tác động của từng hóa chất và tác động thực tế của các hạt vi nhựa trong cơ thể người. Hiện vẫn chưa có đủ dữ liệu để kết luận mức độ nguy hại cụ thể của vi nhựa đối với từng cá nhân.

Vì sao nên hạn chế hâm nóng thức ăn bằng hộp nhựa?

Theo cảnh báo của các chuyên gia được dẫn trong bài viết, việc sử dụng hộp nhựa để hâm nóng thức ăn là một trong những thói quen nên thay đổi nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm với vi nhựa.

Nhiệt độ cao có thể làm tăng sự giải phóng các hạt nhựa hoặc một số hóa chất từ vật liệu nhựa, tùy thuộc vào thành phần, chất lượng, tình trạng của hộp và điều kiện sử dụng. Vì vậy, việc đựng thức ăn nóng hoặc cho hộp nhựa không phù hợp vào lò vi sóng có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với những chất này.

Để hạn chế nguy cơ, các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên hộp đựng bằng thủy tinh hoặc dụng cụ bằng thép không gỉ phù hợp với mục đích sử dụng. Khi hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng, nên chọn hộp thủy tinh có ghi rõ khả năng chịu nhiệt và dùng được trong lò vi sóng.

Nếu sử dụng hộp nhựa, người dùng cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất, chỉ dùng loại được xác nhận an toàn cho lò vi sóng và không tiếp tục sử dụng hộp đã nứt, trầy xước hoặc biến dạng. Không nên mặc định rằng mọi loại hộp nhựa đều có thể dùng để hâm nóng thực phẩm.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiện vẫn cần thêm nghiên cứu để xác định đầy đủ tác động lâu dài của vi nhựa đối với sức khỏe con người. Thay đổi những thói quen đơn giản trong nhà bếp là biện pháp thận trọng để giảm phơi nhiễm không cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể loại bỏ hoàn toàn vi nhựa khỏi môi trường sống.

Nguồn Yahoo