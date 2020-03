Vì một câu nói bâng quơ mà bị thờ ơ, những chàng trai ngao ngán tố con gái hay dỗi nhưng lý do hết sức thuyết phục đây này!

Cánh mày râu vẫn hay ngồi tụ tập, "nói xấu" hội con gái: Đúng là những sinh vật khó hiểu nhất trên đời! Ừ thì cũng đúng, nhưng nói đi phải nói lại, khó hiểu cũng bởi hội con trai quá ư là vô tư tới mức vô tâm nên không nhận ra đấy thôi.

Mới đây, trên một fanpage cộng đồng đã chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ của cánh mày râu thắc mắc không hiểu "bạn gái dỗi vì lý do gì" đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Các cô nàng sau khi biết rõ ngọn ngành chỉ hận một nỗi không thể đá bay những anh chàng ngây thơ vô số tội đó khỏi trái đất mà thôi!

(Ảnh minh họa)

Tình huống 1: Da mặt khô ư? Uống nhiều nước ấm vào

"Có lần cô ấy nói với em: Dạo này da cô ấy khô quá. Em bảo là uống nhiều nước ấm vào. Chả hiểu sao cô ấy dỗi" – đó là tâm sự của một anh chàng về việc bạn gái hay dỗi vô cớ.

Đây là một tình huống chắc chắn rất nhiều chàng trai từng trải qua. Các nàng sẽ soi gương, sờ lên má, lên trán rồi ỉ ôi, than thở sao dạo này da khô quá, mụn quá…

Các anh chàng thì lập tức phản hồi lại câu chuyện của bạn gái, thậm chí góp ý cả cách giải quyết nhưng lại vẫn bị cô ấy dỗi. Chắc chắn cánh mày râu cũng như anh chàng này đang vô cùng bức bối: "Dỗi vì lý do gì vậy?"

(Nguồn Ling Ling)

Hãy nghe chính các cô nàng lý giải đây:

- Ý là cô ấy hết tẩy tế bào chết + cấp ẩm, hoặc phải là "đâu, anh đâu thấy da em bị khô đâu, vẫn căng mịn mà".

- Thấy người bảo da cô dạo này khô, anh không nói gì mà lẳng lặng đi mua ngay cho cô 1 bộ mỹ phẩm hạng sang với đầy đủ toner, serum, kem dưỡng ẩm, kem mắt… Kể từ đó, 2 người sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời.

- Than là để khen đó mấy ông ơi!

- Công nhận con gái khó hiểu. Trong trường hợp này đáng lẽ ra phải đuổi thẳng cổ sao?

Tình huống 2: Lạnh thì cọ 2 tay vào nhau cho ấm

"Có lần bọn tôi đi chơi tối, cô ấy kêu lạnh. Tôi bảo lạnh thì em cọ cọ 2 bàn tay vào nhau là hết. Xong tự nhiên mặt cô ấy biến sắc luôn" – anh chàng thứ 2 kể.

Cô nàng nào mà có anh người yêu như này mới đúng là "bất hạnh". Chẳng lẽ anh chàng không có chút máu galant nào trong người để hiểu rằng nên có hành động giúp bạn gái bớt lạnh hay sao? Nếu như không có sẵn 1 chiếc áo vest, áo khoác thì chí ít cũng nên ôm cô ấy vào lòng chứ! Thế mà vẫn còn dám đi hỏi khắp muôn nơi tại sao bạn gái giận dỗi sao?

(Nguồn Ling Ling)

Khó trách dân mạng gào lên trách móc:

- Ế cũng là có năng lực cả.

- Đừng hỏi tại sao bị đá.

- Tự xoa tay vào nhau cho ấm thì tôi cần gì bạn trai?

- Ngây ngô bẩm sinh hay được đào tạo vậy?

- Cởi áo khoác ra khoác cho em nó xong ôm vào lòng, thơm cái lên trán nữa! Đây lại đi cọ cọ 2 tay vào nhau, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

- Nghĩa là anh hãy cởi áo khoác ra cho chị gái, ôm lấy hoặc hôn hoặc có thể thì mua cho chị gái chiếc ô tô đi cho đỡ lạnh.

Tình huống 3: Lỗ chân lông trên mặt em còn to hơn chiếc đinh? Đây là an ủi sao?

"Có lần bồ em đóng đinh chẳng may bổ vào tay thủng 1 lỗ to lắm. Con bé cứ khóc suốt. Xong em an ủi: Em yên tâm, lỗ chân lông trên mặt em còn to hơn lỗ này nhiều. Xong nó dỗi em cả tuần trời."

Nếu như 2 anh chàng trên kia là còn lấy lí do "chưa trải sự đời" nhưng anh chàng thứ 3 đích thị là "có duyên chết liền". Bạn gái bị đinh đập vào tay thủng 1 lỗ, đau thấu tim gan không an ủi, thương xót đã đành lại còn đi "cà khịa": "Em yên tâm, lỗ chân lông trên mặt em còn to hơn lỗ này nhiều".

(Nguồn Ling Ling)

Dân mạng vô cùng bức xúc lên tiếng chê trách anh chàng đùa không đúng chỗ:

- Dỗi còn là nhẹ đấy, đáng lẽ nên chia tay luôn.

- Thật là đỉnh cao. Tại sao ban đầu chị lại yêu anh vậy?

- Tôi không còn gì để nói với trường hợp này!

- Anh ủ mưu gì đúng không? Người bình thường sao có thể ngớ ngẩn thế này được.

Đó chỉ là một trong 3 tình huống đang gây xôn xao trên MXH mà thôi. Nào, giờ mọi người tự đánh giá là con gái hay dỗi hay con trai quá đơn giản đây?

Dù thời nào thì con gái cũng vẫn cứ thích yêu bằng tai, các chàng trai cứ vô tư đi tuôn lời nói "duyên hết phần thiên hạ" như trên vào mặt người yêu thì đừng hỏi tại sao bị dỗi nữa nhé! Mà dỗi là còn nhẹ, các nàng dứt khoát đường ai nấy đi thì lại khóc, bảo tại số!