Vi khuẩn Salmonella có trong thịt heo xíu của bánh mì Phượng nguy hiểm thế nào?

Ngày 22/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có kết luận về vụ 141 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (02 Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An).

Viện Pasteur Nha Trang chỉ ra món thịt heo xíu - thành phần của bánh mì Phượng gây ngộ độc khiến 141 người nhập viện, có vi khuẩn Salmonella. (Ảnh: A.T)

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm (lấy tại tiệm bánh mì Phượng) của Viện Pasteur Nha Trang, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam xác định thức ăn nguyên nhân khiến hàng trăm người ngộ độc là mẫu thịt heo xíu ngày 11/9/2023 (thành phần có trong nhân bánh mì) dương tính với Salmonella.

Thông tin thêm về vi khuẩn Salmonella, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam cho hay, loại vi khuẩn này là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có nhiều vụ quy mô lớn trên thế giới. Ngộ độc do Salmonella có thể biểu hiện từ nhẹ cho tới rất nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong.

Vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em hoặc người cao tuổi, những người có hệ miễn dịch kém. Dấu hiệu khởi phát gồm sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, ói mửa…Nếu không bù điện giải và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng.

Các thực phẩm có thể bị nhiễm Salmonella: Thịt gà, thịt lợn, sữa tươi, trứng, rau các loại, sò, hến, trai và gia vị. Đặc biệt khi thực phẩm bị nhiễm Salmonella, protein của thực phẩm không bị phân giải, tính chất lý hoá của thực phẩm không bị thay đổi mặc dù vi khuẩn phát triển rất nghiêm trọng nhưng trạng thái cảm quan không thay đổi gì rõ rệt.

Tính từ ngày 12/9 đến 14/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc người dân, du khách sử dụng bánh mì Phượng.

Cụ thể, thời gian xảy ra ngộ độc là 11h ngày 11/9/2023. Số người ăn bánh mì Phượng vào ngày 11/9 là khoảng 1.900 người (số bánh mì cơ sở này bán ra trong ngày là 1.920 ổ). Tổng số người bị ngộ độc và nhập viện đến sáng 14/9 là 141 (ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh; ngoài ra có ghi nhận thông tin từ một số người dân, du khách khác qua điện thoại), trong đó có 34 người nước ngoài.

Triệu chứng lâm sàng của người bị ngộ độc thực phẩm: Sốt cao, đau bụng, đi cầu lỏng nhiều lần, nôn, đau đầu.

Sau khi nắm bắt sự việc, Sở Y tế Quảng Nam lập tức chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tại TP Hội An điều tra nguyên nhân, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm; yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.