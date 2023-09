10 nguyên liệu trong ổ bánh mì Phượng được lấy từ đâu?

Ngày 15-9, bác sĩ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện tại vẫn còn nhiều bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định.



Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng đang được điều trị tại Bệnh viện Vĩnh Đức

Theo xác nhận của một số cơ sở y tế đang điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, ngày hôm qua (14-9), đại diện tiệm bánh mì Phượng đã đến các cơ sở y tế xin phép vào thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị, đúng như thông tin mà gia đình chủ tiệm bánh mì Phượng chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động. Tuy nhiên, về số người bệnh đã được thăm hỏi và hỗ trợ chi phí điều trị, chúng tôi đã cố gắng liên hệ nhưng chưa nhận được phản hồi từ cơ sở bánh mì Phượng.

Theo ông Mai Văn Mười, ngày 13-9, cơ quan chức năng đã lấy các mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, dự kiến từ 7-10 ngày sẽ có kết quả. Tiệm bánh mì Phượng cũng đã bị tạm đình chỉ hoạt động từ ngày 13-9.

Theo kết quả xác minh từ đoàn điều tra, giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam lập và tiến hành hôm 13-9, qua khai báo của chủ cơ sở, có tất cả 10 nguyên liệu, thực phẩm dùng để chế biến ra ổ bánh mì Phượng đến tay thực khách. Trong đó, pa tê do cơ sở tự chế biến, một số nguyên liệu do tiệm bánh mì Phượng mua về rồi tự chế biến, một số mua về đưa vào bánh mì dùng trực tiếp.

Cụ thể, bánh mì được mua tại cơ sở bánh mì 304 Phan Châu Trinh, TP Hội An của bà V.T.T. là chủ cơ sở; thịt xíu và xíu mại được cơ sở bánh mì Phượng tự chế biến sau khi mua thịt heo của bà L., chợ Hội An.

Dự kiến từ 7-10 ngày mới có kết quả kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân ngộ độc

Pa tê do cơ sở bánh mì Phượng tự chế biến; rau răm, rau húng, hành mua của bà V.H. - chợ Hội An. Sốt trứng gà tươi (trứng gà, dầu ăn) do cơ sở tự chế biến từ trứng gà mua của bà Ng. – chợ Hội An; dưa leo và xà lách mua của ông Th. - chợ Hội An.

Quả đu đủ tươi được mua của ông Th. - chợ Hội An về cơ sở tự chế biến thành đu đủ chua. Chả heo mua tại cơ sở của bà Đ.T.Th., địa chỉ 282 Nguyễn Duy Hiệu, phường Sơn Phong, TP Hội An.

Tại thời điểm điều tra, tiệm bánh mì Phượng chỉ lưu giữ hợp đồng cung cấp thực phẩm với các hộ Đ.T.Th., V.T.T., P.T.L. Các cơ sở cung cấp khác không có hợp đồng, không lưu giữ giấy tờ về an toàn thực phẩm của các cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm.