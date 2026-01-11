Người ta thường nghĩ sống thọ là nhờ gen, tiền bạc hay những phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ. Nhưng với bác sĩ Howard Tucker - người được Guinness ghi nhận là bác sĩ hành nghề lâu tuổi nhất thế giới - bí quyết lại đơn giản đến bất ngờ. Ông ra đi thanh thản ở tuổi 103, để lại một bài học sống mà ai cũng có thể học theo, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm.

Bác sĩ Howard Tucker - người được Guinness ghi nhận là bác sĩ hành nghề lâu tuổi nhất thế giới

Vị bác sĩ hơn 100 tuổi vẫn đi làm mỗi ngày

Bác sĩ Howard Tucker là chuyên gia thần kinh học, từng làm việc tại Mỹ suốt nhiều thập kỷ. Điều khiến ông trở thành "huyền thoại" không chỉ là tuổi đời, mà là việc ông vẫn khám bệnh, giảng dạy và tham gia các hoạt động chuyên môn khi đã ngoài 100 tuổi.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, ông thường cười và nói: "Tôi không có bí quyết gì cả". Nhưng chính những thói quen đời thường của ông lại là điều mà rất nhiều người hiện đại đang bỏ quên.

1. Vận động suốt đời, không đợi đến khi có bệnh

Bác sĩ Tucker không xem tập thể dục là phong trào ngắn hạn, mà là một phần của cuộc sống. Ông duy trì thói quen đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ, bơi lội và tập trên máy chạy ngay cả khi đã bước sang tuổi 100.

Theo ông, vận động không cần quá nặng, quan trọng là đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần cơ thể được "đánh thức", tim mạch, xương khớp và não bộ đều được hưởng lợi.

Bác sĩ Howard Tucker là chuyên gia thần kinh học, từng làm việc tại Mỹ suốt nhiều thập kỷ.

2. Không hút thuốc - nguyên tắc không thỏa hiệp

Trong suốt cuộc đời, bác sĩ Tucker chưa từng hút thuốc. Ông kể rằng khi còn trẻ từng tò mò, nhưng lời khuyên của cha đã thay đổi tất cả: "Không có thứ gì quý hơn lá phổi khỏe mạnh".

Ông tin rằng việc tránh xa thuốc lá là quyết định sức khỏe quan trọng nhất đời người, giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.

3. Ăn uống điều độ, không cực đoan

Ông không theo bất kỳ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nào. Bác sĩ Tucker ăn uống theo nguyên tắc vừa đủ, đa dạng và ưu tiên thực phẩm tự nhiên. Rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, cá, dầu ô-liu xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của ông - rất gần với chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng.

Ông không cấm bản thân thưởng thức thịt hay một ly rượu nhỏ, miễn là không biến nó thành thói quen lạm dụng.

4. Giữ cho não bộ luôn "bận rộn"

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, bác sĩ Tucker vẫn đọc sách, học hỏi và cập nhật kiến thức y khoa. Ông cho rằng não bộ giống như cơ bắp: nếu không dùng, nó sẽ yếu đi rất nhanh.

Việc học cái mới, đọc sách, trò chuyện và suy nghĩ tích cực giúp ông giữ được sự minh mẫn, tỉnh táo và tránh cảm giác già nua về tinh thần.

Điều khiến ông trở thành "huyền thoại" không chỉ là tuổi đời, mà là việc ông vẫn khám bệnh, giảng dạy và tham gia các hoạt động chuyên môn khi đã ngoài 100 tuổi.

5. Sống lạc quan, tận hưởng từng ngày

Điều dễ nhận thấy nhất ở bác sĩ Tucker là tinh thần vui vẻ và thái độ tích cực. Ông dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, luôn giữ sự tò mò với cuộc sống và không quá bận tâm đến tuổi tác.

Theo ông, căng thẳng kéo dài mới là "kẻ thù thầm lặng" của tuổi thọ, còn niềm vui và sự hài lòng mỗi ngày chính là liều thuốc tự nhiên tốt nhất.

Không phải sống lâu hơn, mà là sống khỏe hơn

Câu chuyện của bác sĩ Howard Tucker cho thấy: sống thọ không nhất thiết phải nhờ thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp bí truyền. Đôi khi, chính những thói quen đơn giản nhưng bền bỉ mới là thứ quyết định tuổi thọ và chất lượng sống.

Vấn đề là, rất nhiều người biết những điều này nhưng lại để "ngày mai" mới bắt đầu.