Trước nay, hải sản thường được nhắc đến như nguồn vi nhựa chính trong chế độ ăn. Các nghiên cứu cho thấy, gần như tất cả các mẫu cá và động vật có vỏ được khảo sát đều phát hiện có vi nhựa.

Tuy nhiên, theo bà Catherine Rolph, chuyên gia môi trường viết cho The Conversation , hải sản không phải là nguồn vi nhựa duy nhất và thậm chí không phải là nguồn phổ biến nhất. Bà cho biết, lượng vi nhựa con người hấp thụ mỗi ngày thông qua thực phẩm và đồ uống có thể dao động từ gần như bằng 0 đến 1,5 triệu hạt vi nhựa, cao hơn nhiều so với tưởng tượng của đa số mọi người.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm và đồ uống chứa vi nhựa mà nhiều người không ngờ tới, theo tổng hợp của The Mirror .

Kẹo cao su

“Khi nhai kẹo cao su, thực chất bạn đang nhai một khối nhựa”, Catherine Rolph nhận định. Phần lớn kẹo cao su hiện nay được làm từ nền cao su tổng hợp, vốn là nhựa và cao su công nghiệp, sau đó thêm chất tạo ngọt và hương liệu. Trong quá trình nhai, nền cao su này có thể giải phóng vi nhựa vào nước bọt. Một gram kẹo cao su có thể giải phóng tới 637 hạt vi nhựa.

Ngay cả các loại kẹo cao su quảng cáo là “tự nhiên”, sử dụng polymer thực vật, cũng không an toàn hơn bao nhiêu, do vi nhựa có thể xâm nhập từ khâu sản xuất hoặc đóng gói. Đáng chú ý, phần lớn vi nhựa được giải phóng trong 8 phút đầu tiên nhai, vì vậy nhai một miếng lâu hơn thay vì liên tục nhai miếng mới có thể giúp giảm lượng vi nhựa hấp thụ.

Muối

Giảng viên ngành Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Mở Anh quốc cho biết, các nghiên cứu trên toàn cầu phát hiện tới 94% sản phẩm muối bị nhiễm vi nhựa. Mức độ ô nhiễm phổ biến đến mức muối biển từng được đề xuất như một “chỉ dấu” đánh giá ô nhiễm vi nhựa đại dương.

Đáng chú ý, muối khai thác trên đất liền như muối Himalaya còn có mức nhiễm vi nhựa cao hơn muối biển. Ngoài ra, các loại cối xay muối bằng nhựa dùng một lần có thể làm tình trạng tệ hơn, khi chỉ xay 0,1 gram muối đã giải phóng tới hơn 7.600 hạt vi nhựa. Chuyển sang cối xay bằng kim loại hoặc gốm và bảo quản muối trong hộp không phải nhựa là cách giảm rủi ro đơn giản.

Táo và cà rốt

Vi nhựa và thậm chí là nanoplastic, tức các hạt nhựa nhỏ hơn 1.000 nanomet, đã được phát hiện trong nhiều loại rau củ quả. Các hạt này có thể xâm nhập vào cây qua rễ hoặc bám trên bề mặt thực phẩm.

Một nghiên cứu cho thấy táo và cà rốt là hai loại rau quả có mức nhiễm vi nhựa cao nhất, trong khi xà lách thấp nhất. Dù vậy, mức nhiễm này vẫn thấp hơn đáng kể so với các thực phẩm chế biến sẵn. Các chuyên gia nhấn mạnh, lợi ích sức khỏe từ rau củ quả, đặc biệt là các chất chống oxy hóa như anthocyanin, vẫn vượt trội, nên không vì lo ngại vi nhựa mà bỏ ăn rau quả.

Trà và cà phê

Không chỉ túi lọc trà bằng nhựa mới là vấn đề. Lá trà, cà phê và cả sữa đều có thể bị nhiễm vi nhựa. Một nguồn phát thải lớn là cốc mang đi có lớp tráng nhựa bên trong. Nhiệt độ cao khiến vi nhựa dễ thôi nhiễm vào đồ uống.

Các nghiên cứu cho thấy đồ uống nóng chứa nhiều vi nhựa hơn đồ uống lạnh. Dùng sữa đóng chai thủy tinh và chuyển sang trà lá rời, cốc tái sử dụng bằng kim loại hoặc thủy tinh có thể giúp giảm đáng kể lượng vi nhựa hấp thụ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nước ngọt và bia đóng chai thủy tinh đôi khi lại chứa nhiều vi nhựa hơn chai nhựa, do ô nhiễm từ nắp kim loại sơn phủ.

Hải sản

Dù hải sản thường bị “điểm mặt”, Catherine Rolph cho rằng mức độ chú ý dành cho nhóm thực phẩm này có phần quá lớn so với các nguồn khác. Một nghiên cứu cho thấy các loài lọc nước như trai, vẹm chỉ chứa khoảng 0,2-0,7 hạt vi nhựa trên mỗi gram, thấp hơn rất nhiều so với lượng vi nhựa giải phóng khi pha một cốc trà bằng túi lọc nhựa.

Làm thế nào để giảm lượng vi nhựa nạp vào cơ thể?

Các chuyên gia khuyến nghị hạn chế bảo quản thực phẩm trong hộp nhựa, tránh hâm nóng thức ăn trong đồ nhựa và giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn. Chuyển sang hộp thủy tinh hoặc kim loại là lựa chọn an toàn hơn.

Ngoài ra, nhiều tổng quan khoa học cho thấy con người có thể hấp thụ nhiều vi nhựa từ nước đóng chai nhựa dùng một lần hơn so với nước máy. Vì vậy, nếu nguồn nước đảm bảo an toàn, sử dụng nước máy có thể giúp giảm phơi nhiễm vi nhựa.

Dù không thể loại bỏ hoàn toàn nhựa khỏi chế độ ăn, những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày vẫn có thể giúp giảm đáng kể lượng vi nhựa xâm nhập vào cơ thể.

Nguồn và ảnh: express.co.uk