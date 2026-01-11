Cách đây không lâu, tôi gặp một cụ ông 70 tuổi thường xuyên bị ho. Tuy nhiên, ông ấy không muốn bỏ thuốc lá. Vợ con khuyên ông nên bỏ thuốc, nhưng ông rất không vui và cảm thấy họ quá tò mò. Ông không hề biết rằng khi đi khám sức khỏe định kỳ, ông được phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bác sĩ nói rằng khi con người già đi, nhiều người trở nên bất cẩn và bỏ cuộc. Họ nghĩ rằng vì chỉ sống từng ngày một, nên họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và không cần thay đổi những thói quen xấu. Họ không biết rằng lối suy nghĩ này rất sai lầm.

Khi chúng ta già đi, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Không ai có thể dự đoán chúng ta sẽ sống được bao lâu, nhưng điều rất quan trọng là người cao tuổi phải có chất lượng cuộc sống tốt để có thể có một tuổi già hạnh phúc hơn.

Nếu một người có thể nhớ được 4 điều đơn giản này khi họ 70 tuổi , thì họ có nhiều khả năng sống đến 100 tuổi

Đầu tiên, khi bạn bước sang tuổi 70, hãy nhớ rằng cuộc sống là tất cả về tư duy; làm cho bản thân hạnh phúc quan trọng hơn bất cứ điều gì khác

Ông bà đang già đi rồi, đừng lo lắng về con cái nữa. Ông bà đã 70 tuổi, con cái ông bà đều đã trưởng thành, lập gia đình và xây dựng sự nghiệp riêng. Sao ông bà vẫn còn nhiều lo lắng thế?

Đừng làm cho cuộc sống của bạn quá khó khăn. Khi bạn lớn tuổi hơn, hãy nhớ rằng cuộc sống phụ thuộc vào thái độ. Cho dù bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc, đó vẫn là một ngày, vậy tại sao không sống hạnh phúc?

Duy trì tâm trạng tốt rất cần thiết cho người lớn tuổi để tăng cường hệ miễn dịch, ổn định hệ thống nội tiết và phòng tránh bệnh tật.

Thứ hai, khi bạn bước sang tuổi 70 , hãy nhớ rằng cuộc sống nằm ở sự vận động; nếu bạn có thể vận động, bạn phải vận động và tránh ngồi lâu

Khi về già, nhiều người lớn tuổi cảm thấy rằng nghỉ ngơi yên tĩnh sẽ tốt hơn. Nhiều người lớn tuổi đơn giản là ngừng vận động và dành phần lớn thời gian ngồi một chỗ.

Tuy nhiên, mọi người cần biết rằng, nếu người lớn tuổi thiếu vận động, theo thời gian cơ bắp của họ sẽ bị teo, khớp sẽ cứng lại và họ sẽ dễ bị hình thành cục máu đông hơn, khiến họ dễ mắc phải nhiều loại bệnh tật hơn.

Khi bước vào tuổi 70, mọi người nên lựa chọn những bài tập phù hợp với khả năng của mình, chẳng hạn như đi bộ hoặc Thái Cực Quyền.

Thứ ba, khi bạn bước sang tuổi 70, hãy nhớ tiết kiệm khi cần thiết và đừng bao giờ tiết kiệm khi không nên tiết kiệm

Khi tuổi tác tăng lên, nhiều người cao tuổi có xu hướng tiết kiệm hơn. Điều này thể hiện ở những khía cạnh nào? Một số người cao tuổi không muốn vứt bỏ thức ăn và ăn đồ ăn thừa trong thời gian dài, mà không nhận ra rằng lối sống này là một sai lầm lớn. Đồ ăn thừa nếu để lâu sẽ sinh sôi nảy nở nhiều vi khuẩn có hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ.

Thức ăn thừa nếu để quá lâu sẽ tạo ra nitrit. Nitrit có thể kết hợp với protein để tạo thành nitrosamine, là chất gây ung thư mạnh

Nhiều người lớn tuổi quá tiết kiệm và ngại bật máy hút mùi khi nấu ăn. Kết quả là họ bị nghẹn và ho dữ dội, mà không biết rằng theo thời gian, điều này có thể làm tổn thương phổi và dễ dẫn đến ung thư phổi.

Một số người cao tuổi quá tiết kiệm và thậm chí không muốn chi tiền cho việc khám sức khỏe định kỳ. Ngay cả khi cảm thấy không khỏe, họ vẫn cứ trì hoãn. Họ không hề biết rằng sự trì hoãn này cuối cùng có thể dẫn đến những bệnh tật nghiêm trọng.

Thứ tư, ở tuổi 70, việc có thể ăn uống và ngủ nghỉ tốt là một điều may mắn, nhưng điều cần thiết là phải duy trì những thói quen tốt

Khi tuổi tác tăng lên, con người nên tránh thói quen ăn uống kén chọn và chú ý duy trì chế độ ăn uống cân bằng, vì điều này sẽ có lợi hơn cho sức khỏe.

Khi tuổi tác tăng lên, người lớn tuổi nên chú ý ăn ba bữa một ngày đúng giờ.

Điều tương tự cũng áp dụng cho giấc ngủ. Khi con người già đi, họ nên chú ý duy trì một lịch trình đều đặn, hình thành thói quen tốt là đi ngủ sớm và dậy sớm, và đảm bảo không thức khuya.