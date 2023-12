Về già, nếu vẫn "tự chủ" được 3 việc này mà không nhờ đến con cái thì sống viên mãn, không âu lo

Ai cũng khát khao sống an nhàn và hạnh phúc ở tuổi già. Tuy nhiên để đạt được điều đó, chúng ta cần chuẩn bị một kế hoạch chỉn chu. Nếu không, tuổi già sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về công việc, sức khỏe, gia đình… Cổ nhân có câu: "Mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu". Nếu hiện tại bạn đã tích lũy và tự chủ được 3 điều dưới đây thì chắc chắn tuổi già của bạn sẽ tràn ngập may mắn và hạnh phúc.

1. Tự chủ chỗ ở

Về già, nhiều người thường có xu hướng “bán nhà về ở với con cái” để bớt cô đơn và được con cháu chăm lo tốt hơn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là lựa chọn sai lầm nên người già cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Nguyên nhân là vì giữa người trẻ và người lớn tuổi luôn tồn tại khoảng cách thế hệ, có nhiều điểm khác biệt trong lối sống và thói quen sinh hoạt. Do đó, khi sống chung dưới 1 mái nhà, giữa họ sớm muộn cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn hoặc sống không được thoải mái.

Vì vậy, dù con cái hiếu thuận tới đâu, người già cũng nên có một căn nhà cho riêng mình. Việc này giống như “chừa cho mình đường lui”. Nếu một ngày, khi cảm thấy không hạnh phúc khi sống với con cái, họ vẫn sẽ còn nơi để trở về và có một không gian thoải mái, thực sự thuộc về mình.

2. Tự chủ cuộc sống

Tự chủ cuộc sống là một trong những nguyên tắc quan trọng nếu người già muốn có một cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ ở tuổi xế chiều. Theo đó, họ sẽ là những cá nhân độc lập, không ỷ lại hay trông chờ con cái phải chăm sóc, hỗ trợ mà vẫn tự mình chăm lo được cho bản thân hoặc cần sự hỗ trợ và chăm sóc từ con cái nhưng chỉ ở mức độ phù hợp.

Họ là những người có trách nhiệm với cuộc sống và sức khoẻ của chính mình. Điều này vừa giúp giảm thiểu sự phụ thuộc và gánh nặng lên con cái, vừa giúp họ tự do, thoải mái lựa chọn cuộc sống mình yêu thích và sống theo cách của chính mình.

3. Tự chủ tài chính

Bên cạnh tự chủ chỗ ở và làm chủ cuộc sống, tự chủ tài chính cũng là yếu tố quan trọng mà người già cần lưu ý để viên mãn suốt phần đời còn lại.

Trong cuộc đời của mình, dù thương con cái đến đâu thì ở những năm tháng xế chiều, người già cần phải học cách để cho bản thân một đường lui. Trong đó, tài sản của họ được xem như một pháp khí giúp an hưởng tuổi già vô cùng hiệu quả. Nguyên nhân là vì khi bạn tự chủ được tài chính, bạn sẽ không cần phải sống phụ thuộc quá nhiều vào con cháu và hạn chế được nhiều rủi ro có thể sẽ xảy ra. Hơn nữa, người già càng có nhiều tài sản thì con cháu càng kính nể và làm chủ được cuộc sống của mình.

Đặc biệt, có một điều người già cần lưu ý đó là dù có nhiều tài sản đến đâu, họ cũng không nên giao tài sản của mình cho con cái quá sớm. Bởi làm như vậy chẳng khác nào họ chủ động cho con cái mình một cuộc sống dễ dàng và tự đặt mình vào thế bị động. Bên cạnh đó, việc giao tài sản lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại.

Trong cuộc sống này, không phải con cái mà bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy. Do đó, trước khi đến tuổi xế chiều, mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Có vậy, họ mới có thể giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có giông tố ra sao. Từ đó, bản thân mới có thể có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc.

(Tổng hợp)