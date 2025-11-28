Vbiz mới có cặp chị em lệch nhau 10 tuổi vẫn quá đẹp đôi, nhà gái U40 mà như thiếu nữ đôi mươi

Xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quảng bá phim Cưới Vợ Cho Cha, cặp bạn diễn Trương Minh Thảo - Thúy Diễm đang trở thành đề tài gây sốt với khán giả. Không ít video ghi lại khoảnh khắc của hai diễn viên, gây sốt mạng xã hội vì đẹp đôi đến không ngờ.

Cặp đôi Cưới Vợ Cho Cha trở thành đề tài bàn tán

Trong những video đang gây chú ý gần đây, Thúy Diễm và Trương Minh Thảo có những tương tác thân thiết, không ngại chọc ghẹo hay "quăng miếng" với nhau. Ngoài ra, vẻ ngoài của cả hai cũng hòa hợp đến lạ thường, dù trên phim cặp đôi này không có quá nhiều phân đoạn với nhau.

Thúy Diễm và Trương Minh Thảo tương tác thân thiết với nhau dù cách biệt 10 tuổi

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với cặp đôi Cưới Vợ Cho Cha. Đặc biệt, không ít lời khen dành cho nhan sắc của Thúy Diễm, trẻ đẹp nổi bật bên đàn em kém 10 tuổi. Mặt khác, cũng có không ít cư dân mạng hài hước "không dám ship" hai diễn viên vì sợ Lương Thế Thành - ông xã ngoài đời của Thúy Diễm "phẫn nộ".

Khán giả khen Thúy Diễm trẻ đẹp

Bình luận hài hước về Lương Thế Thành

Ông xã Thúy Diễm đến ủng hộ dự án

Trong Cưới Vợ Cho Cha, Thúy Diễm vào vai Trang - cô gái có lai lịch và mối quan hệ bí ẩn cùng nam chính Út Tửng (Trương Minh Thảo đóng). Vì lẽ đó, Út Tửng luôn né tránh những đợt ép xem mắt hay lấy vợ của cha là Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu), dẫn đến tranh cãi leo thang. Tuy chỉ là một vai nhỏ nhưng sự xuất hiện của Thúy Diễm đã khiến Cưới Vợ Cho Cha được chú ý rộng rãi hơn, đặc biệt từ bộ ảnh cặp đôi đeo vàng đầy người của cô và đàn em điển trai. Nhiều khán giả hy vọng trong thời gian tới, Thúy Diễm sẽ thường xuyên đóng điện ảnh hơn nữa sau hơn 15 năm "nhẵn mặt" trên truyền hình.

Thúy Diễm xuất hiện bất ngờ trong dự án Cưới Vợ Cho Cha

Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.