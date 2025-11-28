Chưa từng có cặp đôi nào chạm đỉnh cao thẩm mỹ thế này: Nhà trai là tổng tài sang tới nóc, nhà gái xứng danh đại mỹ nhân

Mới đây, những hình ảnh hậu trường đầu tiên của bộ phim Bề Tôi Trung Thành vừa được lan truyền đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Trong loạt ảnh này, Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết xuất hiện với phong thái đúng chất nhân vật, khiến khán giả nhận xét rằng hiếm có dự án nào sở hữu cặp đôi chính hợp vai đến mức “giống nguyên tác bước ra”.

Ngao Thụy Bằng gây chú ý khi đứng trên ban công với bộ suit tối màu, gương mặt sắc nét và thần thái lạnh lùng, tái hiện khá trọn vẹn hình ảnh một tổng tài điềm tĩnh, sang trọng và có phần khó đoán. Chỉ một góc nghiêng và cái liếc mắt cũng đủ giúp anh thể hiện khí chất đàn ông trưởng thành, đúng tinh thần của nhân vật Sầm Sâm trong tiểu thuyết.

Ngao Thuỵ Bằng vào vai Sầm Sâm

Ở chiều ngược lại, Thẩm Vũ Khiết xuất hiện trong khung cảnh lá đỏ mùa thu, diện trang phục sáng màu nhẹ nhàng. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, ánh mắt trầm và nét đẹp ngọt nhưng không quá mềm, mang đúng phong thái của một đại tiểu thư hào môn. Visual của nữ diễn viên được nhiều người đánh giá là vừa sang, vừa trẻ, vừa sở hữu độ sạch sẽ, tinh tế cần có cho kiểu vai này.

Khán giả để lại nhiều bình luận tích cực như “đặt vào cạnh nhau thấy hợp một cách lạ lùng”, “visual hai người đúng chuẩn ngôn tình hiện đại”, hay “chỉ tung ảnh thôi mà đã muốn xem phim”.

Trong Bề Tôi Trung Thành, Ngao Thụy Bằng đảm nhận vai Sầm Sâm, nhân vật được mô tả là người đàn ông mang khí chất tổng tài điển hình: Giàu có, lạnh lùng, kiệm lời và có năng lực vượt trội. Anh có quá khứ bị tráo nhầm từ nhỏ, trưởng thành trong hoàn cảnh nhiều áp lực, tạo nên tính cách trầm ổn nhưng khó mở lòng.

Thẩm Vũ Khiết trong vai Quý Minh Thư

Thẩm Vũ Khiết thủ vai Quý Minh Thư, đại tiểu thư xuất thân hào môn, lớn lên trong nhung lụa. Nhân vật được khắc họa là người quyến rũ, kiêu sa, đôi khi mắc “bệnh công chúa”, nhưng bản chất thẳng thắn và lương thiện.

Hai nhân vật kết hôn theo sắp đặt của gia đình, sống xa cách rồi ly thân nhiều năm do hiểu lầm. Từ đó, câu chuyện chuyển sang hành trình Sầm Sâm tìm cách hàn gắn và theo đuổi lại vợ.

Bề Tôi Trung Thành (tên gốc: Bất Nhị Chi Thần) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bất Chỉ Thị Khỏa Thái, nổi tiếng trong dòng ngôn tình hiện đại với mô-típ song cường, cưới trước yêu sau.

Dự án do iQIYI phối hợp sản xuất, thuộc thể loại hiện đại, hào môn, ngọt sủng. Hiện phim đang trong giai đoạn ghi hình, tạo hình đầu tiên vừa lộ diện đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Phía ê-kíp chưa công bố lịch chiếu chính thức, nhưng với sức hút từ nguyên tác và visual của cặp đôi chính, đây đang là một trong những dự án được khán giả theo dõi sát sao.