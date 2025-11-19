Ơn trời vì cuối cùng cặp đôi này đã cưới nhau: Cô dâu đẹp như thiên sứ, chú rể đào hoa số 1 showbiz

Ngay lúc này, những thông tin xoay quanh đám cưới của cặp đôi Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh đang gây sốt mạng xã hội. Mới đây nhất, những bức hình cưới đẹp mê mẩn của cặp đôi khiến ai nhìn cũng phải khen ngợi. Khưu Trạch với vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử trong khi Hứa Vỹ Ninh vẫn trẻ đẹp như thiên sứ, giống như không hề già đi theo thời gian.

Với cả Khưu Trạch lẫn Hứa Vỹ Ninh, 2025 quả thực là một năm trọng đại. Họ chào đón đứa con đầu lòng Quân An, đồng thời thông báo sẽ làm đám cưới vào cuối tháng 11 này. Việc cả hai về chung một nhà được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cư dân mạng.

Ảnh cưới của cặp đôi nhan sắc Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh.

Cho những ai chưa biết, Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh nên duyên nhờ màn hợp tác chung ở bộ phim When We Get Married. Thực tế, ban đầu không ai nghĩ Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh có thể ở bên nhau lâu bền như vậy. Bởi lẽ, Khưu Trạch được xem là một trong những ngôi sao nam đào hoa bậc nhất showbiz.

Dù sở hữu vẻ ngoài lung linh, diễn xuất ổn, là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong các bộ phim ngôn tình như Hương Vị Mùa Hè, Giai Kỳ Như Mộng, Đánh Thức Tình Yêu... thế nhưng ngoài đời, anh lại khiến cho Dương Thừa Lâm và Đường Yên phải đau khổ. Đặc biệt, Đường Yên thậm chí đã ngã bệnh vì Khưu Trạch bắt cá nhiều tay sau lưng cô.

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh là một cặp đôi phim giả tình thật.

Dẫu vậy, sau khi kết hôn, Khưu Trạch đã trở thành một người chồng tuyệt vời. Anh từng lên tiếng nói bản thân đã chuyển trọng tâm cuộc sống sang vợ mình, đồng thời luôn dùng hành động thực tế để chứng minh tình yêu. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh dừng lại công việc đóng phim. Trong năm 2025, Khưu Trạch trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Girl đóng cùng Lưu Phẩm Ngôn, Tăng Bội Du và đặc biệt do Thư Kỳ làm đạo diễn.

Khưu Trạch cùng các thành viên trong ekip phim Cô Gái tại LHP Venice lần thứ 82.

Hứa Vỹ Ninh bao năm qua vẫn là búp bê đẹp bậc nhất showbiz.

Về phần Hứa Vỹ Ninh, cho đến nay khán giả vẫn nhớ mãi hình tượng Bùi Tử Du của cô nàng trong Thơ Ngây. Ngoài ra, cô còn có các vai diễn đáng nhớ trong 16 Mùa Hè, Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Shards of Her... Dù không phải một minh tinh hàng đầu với sự nghiệp lẫy lừng, nhưng Hứa Vỹ Ninh vẫn là mỹ nhân nức tiếng showbiz nhờ vẻ đẹp như búp bê có nét lai cực kỳ đặc biệt.

