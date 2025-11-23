Cưới Vợ Cho Cha: Mâu thuẫn cha con "độc lạ" miền Tây với tục ép cưới

Hồi năm ngoái, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và vợ - siêu mẫu Xuân Lan - lấn sân điện ảnh với Cái Giá Của Hạnh Phúc. Song, bộ phim làm về chủ đề ngoại tình của giới tài phiệt tỏ ra xa lạ với khán giả Việt. Sau một, họ trở lại với Cưới Vợ Cho Cha cùng câu chuyện gần gũi, mộc mạc và cảm xúc về tình cha con khi chuyển thể từ vở kịch kinh điển.

Nội dung Cưới Vợ Cho Cha xoay quanh ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) và cậu con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo). Ông luôn tự hào vì Út Tửng tốt nghiệp kỹ sư, có cuộc sống thành đạt ở Sài Gòn. Ông Sáu Sếu chỉ mong con trai về quê cưới vợ, yên bề gia thất. Thấy Út Tửng thân thiết với Thắm (Syni Trang), ông bèn tìm cách ép cả hai kết hôn. Song, sự thật là Út Tửng chưa từng tốt nghiệp kỹ sư, cũng như đang sống chung với người mẹ đơn thân có quá khứ phức tạp Kiều Trang (Thúy Diễm). Khi câu chuyện vỡ lẽ, mâu thuẫn giữa cha con bị đẩy lên đỉnh điểm.

Bối cảnh cùng dàn nhân vật đậm chất miền Tây

Thông thường, các bộ phim chỉ lấy chất liệu miền Tây để kể câu chuyện chung chứ hiếm có tác phẩm nào xây dựng một khu xóm miền Tây đúng nghĩa như Cưới Vợ Cho Cha. Bộ phim ghi điểm ở phần bối cảnh gần gũi, mộc mạc đậm chất thôn quê. Người dân sống chan hòa, sáng hay tụ tập uống cà phê, đêm thì cũng nhau hát karaoke. Mỗi khi nhà ai có đám tiệc là trở thành ngày hội của cả xóm.

Trang phục, nhà cửa của các nhân vật cũng bình dị, đôi lúc thể hiện rõ gia cảnh nghèo nàn, khó khăn. Cách phát âm, nói chuyện được chăm chút kỹ lưỡng để cho thấy rõ màu sắc dân miền Tây. Dàn nhân vật phụ đông đảo nhưng mỗi người một tính cách và câu chuyện riêng. Có những bà hàng xóm nhiều chuyện, chuyên tụ tập soi mói mỗi lần nấu tiệc, có kẻ mê đá gà, nhậu nhẹt quên vợ con, có những trẻ em cơ nhỡ khi cha mẹ phải đi xa kiếm sống… Tất cả tạo nên một bức tranh đa màu sắc và khác biệt so với nhiều phim Việt khác.

Tuy nhiên, việc xây dựng cả một xóm với đông đảo nhân vật và tuyến truyện khác nhau khiến nội dung Cưới Vợ Cho Cha trở nên dàn trải. Lẽ ra, phim nên tập trung khai thác nhiều hơn về mối quan hệ giữa ông Sáu Sếu, Út Tửng, Thắm và Trang. Các tuyến nhân vật phụ như Khang Khùng (Đình Khang), Tám Tèo (Kim Hải) hay bà Hai Hành (NSND Hồng Vân) chỉ nên xuất hiện để thêm yếu tố hài hước cho phim. Song, họ lại có kha khá thời lượng khiến câu chuyện chính bị pha loãng và chuyển cảnh liên tục không cần thiết.

Bên cạnh đó, Cưới Vợ Cho Cha vốn được làm lại từ vở kịch kinh điển Cưới Vợ Cho Ai. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm chưa thể tiết chế được phần nội dung lẫn nhân vật khiến nhiều lúc phim mang đến cảm giác như đang xem một vở kịch dù không quá nặng nề như Trái Tim Què Quặt cách đây ít lâu.

Câu chuyện ý nghĩa về xung đột thế hệ

Xung đột thế hệ trong gia đình, cụ thể là cha và con trai đã được rất nhiều đạo diễn khai thác như Bố Già (2021) hay hai phần phim Làm Giàu Với Ma. Tuy nhiên, Cưới Vợ Cho Cha lại khai thác được một yếu tố khá mới lạ là tục ép cưới. Nhiều phụ huynh vẫn quan niệm “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” và bắt con phải cưới người mà mình vừa mắt. Khi bị phản ứng, họ sẽ lấy lý do “ngày xưa cũng thế” hay “cha mẹ cũng cưới rồi mới yêu”. Câu chuyện muôn thuở nhưng hiếm khi được khai thác rõ rệt trên màn ảnh rộng.

Trong phim, ông Sáu Sếu không thích Trang vì cô là mẹ đơn thân lại bị phát tán phim nóng trên mạng và “chấm” Thắm làm con dâu vì ở gần nhà lại ngoan hiền, nết na. Xuyên suốt thời lượng, bộ phim xây dựng nhiều tình tiết quen thuộc của phụ huynh thuộc thế hệ cũ khi muốn bắt ép con phải làm gì đó. Họ từ giận dỗi, chửi rủa cho đến giả vờ bệnh, thậm chí là từ mặt. Ông Sáu Sếu còn đặt kỳ vọng con phải trở thành kỹ sư và tự hào khoe khắp xóm.

Thế nhưng, Út Tửng lại không hề tài giỏi như cha tưởng tượng. Cưới Vợ Cho Cha khá độc đáo khi chọn một nhân vật chính “tầm thường”, không thể tốt nghiệp đại học và phải chạy giao hàng kiếm sống. Không giỏi giang, không quá điển trai nhưng Út Tửng lại giống và dễ tạo được sự đồng cảm của nhiều người. Bởi lẽ, ngoài đời thì không phải ai cũng đẹp như tài tử hay tài năng để trở thành đại gia. Sự kỳ vọng quá lố của cha khiến Út Tửng không dám về nhà mà chỉ núp trong vỏ bọc dối trá để ông an lòng.

Những xung đột và cách yêu thương sai lầm kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác và chỉ có thể dừng lại một khi cha mẹ biết chấp nhận con người thật và sự lựa chọn của con. Bên cạnh đó, phim còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn dành cho những cô gái lỡ dại, bị phản bội và tung clip nóng lên mạng. Họ là nạn nhân nhưng lại bị xã hội chì chiết, xem thường và không thể làm lại cuộc đời.

Diễn xuất cảm xúc của NSƯT Hữu Châu

Dù xoay quanh câu chuyện tình yêu giới trẻ và có sự xuất hiện của mối tình tay ba, trung tâm của Cưới Vợ Cho Cha vẫn là mâu thuẫn giữa Sáu Sếu và Út Tửng mà NSƯT Hữu Châu làm nhân vật chính. Trên thực tế, bản thân ông cũng gắn bó với vở kịch gốc suốt nhiều năm nên không quá khó để thể hiện nhân vật. Thông qua ông Sáu, khán giả thấy được một thế hệ phụ huynh yêu thương con nhưng thể hiện sai cách.

Trên thực tế, ông Sáu cũng là nạn nhân của thế hệ đi trước khi bị ép phải cưới người mình không yêu để lỡ dở duyên phận. Ông hòa đồng với xóm làng nhưng bản thân lại không muốn con trai giống họ. Ông muốn con thành đạt nhưng chưa từng hỏi cậu muốn gì mà chỉ cho tiền học là đủ. Ông muốn con hạnh phúc nhưng không hề hỏi cậu yêu ai. Bởi lẽ, bản thân ông cũng ít học và chưa từng nhận được điều tương tự từ cha mẹ.

Ông Sáu Sếu có nhiều cảnh quay đắt giá, thể hiện nội tâm và sự đau đớn khi nhận ra sự thật về con. Nhân vật liên tục đấu tranh giữa hình mẫu lý tưởng của mình và sự lựa chọn của con. Sự duyên dáng của NSƯT Hữu Châu không chỉ nằm ở những phân đoạn hài hước mà còn là chuyển biến tâm lý ấn tượng, những chi tiết giả vờ giận để ép con rồi thay đổi thái độ lập tức khi Út Tửng chiều ý, sự bùng nổ cảm xúc giận dỗi hay chân thành, ấm áp.

Trương Minh Thảo cũng có một màn trình diễn xuất sắc. Giống cha, Út Tửng liên tục giằng xé giữa chữ hiếu và chữ tình, giữa kỳ vọng của cha và lựa chọn của bản thân. Anh có sự dằn vặt và áp lực khi phải từ bỏ tình yêu để theo ý cha rồi lại dũng cảm đứng lên bảo vệ hạnh phúc của mình. Sự kết hợp giữa Trương Minh Thảo và NSƯT Hữu Châu cũng khá mượt mà và mang đến nhiều phân cảnh đắt giá.

Diễn xuất của Syni Trang đã tốt hơn kể từ Đèn Âm Hồn hồi đầu năm. Biểu cảm của cô đã tốt hơn, thể hiện được hình mẫu nhân vật cá tính nhưng buộc phải chịu nhiều oan ức chỉ để chữa bệnh cho cha. Tiếc là nhân vật của Thúy Diễm là “giọt nước tràn ly” trong mâu thuẫn giữa Út Tửng và ông Sáu Sếu, khiến anh dám “chống lại” cha. Thế nhưng, đất diễn của cô lại khá ít, chưa đủ chiều sâu cho thấy lý do Út Tửng nhất quyết bảo vệ tình yêu đến thế.

Chấm điểm: 3/5

Mâu thuẫn thế hệ giữa cha con không mới nhưng Cưới Vợ Cho Cha đã khéo léo khai thác câu chuyện “ngách” là tục ép cưới cùng nét văn hóa dân dã của người miền Tây. Dù còn vài hạn chế, bộ phim vẫn mang nhiều yếu tố giải trí và cảm xúc, đủ để khán giả có thể cùng khóc, cùng cười và rút ra được bài học cho riêng mình.