Showbiz Việt có thêm 1 cặp chị - em đồng giới hẹn hò?

Hà Kino được khán giả biết tới khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ngay tỏng tập 1, Hà Kino đã công khai thừa nhận bản thân là người lưỡng tính. Vừa qua, Hà Kino và Á hậu Cẩm Ly được réo gọi vì vướng nghi vấn hẹn hò do xuất hiện chung trên sân pickleball, có cử chỉ đáng ngờ.

Mới đây, Hà Kino đăng tải đoạn clip về căn hộ mới trên mạng xã hội. Cô còn tiết lộ sự trùng hợp đặc biệt ngày dọn về nhà mới cũng chính là ngày kỷ niệm với người yêu. Hà Kino viết: "21/11 không chỉ là ngày kỷ niệm với em bé vợ mà còn là ngày chuyển qua nhà mới & ở lấy ngày dù còn 1 vài ngày tới mới hoàn thiện. Con phát nguyện tâm lành, mong vạn sự hanh thông. Xin chào khởi đầu mới với căn nhà đầu tiên sở hữu! Nhất định sẽ thật hạnh phúc với "thế giới" của riêng mình Kino nhé".

Dưới phần bình luận, Hà Kino còn công khai khen Á hậu Cẩm Ly với netizen. Cụ thể, một cư dân mạng viết: "Ai tên Cẩm Ly cũng xinh Hà nhờ", cô đã trả lời: "Hà không biết nhiều người tên vậy. Hà biết mỗi em gái chung nhóm pick của Hà tên Cẩm Ly thôi. Em xinh, ngọt ngào, ngoan". Động thái này của Hà Kino càng khiến netizen nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của cặp đôi.

Hà Kino chia sẻ clip về căn nhà mới trên kênh TikTok

Chị đẹp 9x còn công khai dành lời khen cho Á hậu Cẩm Ly

Trước đó, cô và Á hậu Cẩm Ly bị bắt gặp trên sân pickleball

Cả hai còn có những tương tác thân thiết, cùng nhau ra về

Trên kênh TikTok, Hà Kino còn tạo riêng một danh sách phát riêng về người yêu và đặt là "My Everything" (Tạm dịch: Tất cả của tôi). Hà Kino còn thường xuyên dành lời ngọt ngào cho nửa kia, xưng hô là vợ - chồng. Cô từng viết: "Em bé ngoan xinh yêu. May quá vì chồng đã tìm thấy vợ giữa cuộc đời bao giông tố này. Chồng sẽ dành cho em bé vợ tất cả bình yên mà chồng có để bù đắp cho vợ. Chồng hứa".

Khi netizen nhắc tới việc công khai mối quan hệ với công chúng, Hà Kino cho biết cả hai yêu nhau theo cách riêng và đang cùng nhau làm việc trước. "Hiện tại cho chúng mình yêu thương và bảo vệ tình yêu của nhau theo cách riêng nhé. Giờ cố gắng cùng chăm chỉ làm việc, có 1 cuộc sống tốt đẹp trước đã ạ", Hà Kino chia sẻ.

Hà Kino tạo một danh sách phát riêng về người yêu trên kênh TikTok

Cô công khai đoạn tin nhắn tình cảm với nửa kia

Hà Kino đưa ra quan điểm của bản thân khi một netizen nói tới việc công khai mối quan hệ

Trước khi bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với Á hậu Cẩm Ly, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đã từng là tâm điểm chú ý khi dính nghi vấn hẹn hò. Cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, thoải mái đăng ảnh chung và tương tác đầy ngọt ngào trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi “đẩy thuyền”.

Thế nhưng đến tháng 9/2025, mối quan hệ giữa Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino lại bị cho là gặp trục trặc. Cả hai đồng loạt đăng tải những trạng thái buồn bã trên trang cá nhân. Đặc biệt, cư dân mạng tinh ý phát hiện Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino đã không còn theo dõi nhau trên Instagram, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã “toang” sau thời gian dài thân thiết. Sau đó, doanh nhân Đức Phạm công khai hẹn hò Á hậu Vũ Thúy Quỳnh vào tháng 11/2025.

Hà Kino từng vướng tin đồn hẹn hò Vũ Thúy Quỳnh khi cả hai bị bắt gặp có nhiều cử chỉ tình cảm dành cho nhau

Tháng 9/2025, cả hai lộ nhiều dấu hiệu đã xảy ra trục trặc