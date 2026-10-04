Cả đời đi làm chẳng con nào vay tiền, vừa về hưu thì các con liên tiếp xin xỏ, nguyên nhân từ một lần vợ tôi lỡ miệng

Tôi về hưu được gần 4 tháng, lương hưu mỗi tháng 16 triệu đồng. Với tôi và vợ, số tiền ấy đủ để hai người già trang trải cuộc sống, thuốc men, điện nước, thỉnh thoảng còn dành dụm được một chút phòng khi đau ốm. Tôi cứ nghĩ từ ngày nghỉ làm, cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn, nào ngờ điều khiến tôi đau đầu nhất lại là chuyện tiền bạc với chính các con.

Tháng đầu tiên nhận lương hưu, con gái gọi điện hỏi vay ít tiền để mua chiếc tủ lạnh mới. Nó bảo tủ cũ hỏng, đồ ăn trong nhà không bảo quản được. Tôi nghĩ con cái cần thì bố mẹ giúp, thế là đưa cho nó 8 triệu.

Tháng sau, đến lượt con trai thứ hỏi tiền sửa lại cánh cổng. Rồi tháng kế tiếp, con trai cả gọi điện nói con lớn chuẩn bị nhập học, học phí và tiền mua sắm đầu năm hết gần 2 chục triệu, muốn tôi hỗ trợ một phần.

Cứ như vậy, tháng nào trong nhà tôi cũng có người đến hỏi tiền. Khi thì mua máy giặt, lúc thì sửa xe, thay điều hòa, lúc lại đóng tiền học cho cháu. Có khoản các con nói vay, nhưng cũng chẳng ai nhắc đến chuyện trả.

Ban đầu tôi không nghĩ nhiều. Con cái khó khăn thì mình giúp được gì cứ giúp. Nhưng vài tháng trôi qua, tôi bắt đầu thấy lạ.

Trước đây khi tôi còn đi làm, thu nhập của tôi cũng không phải thấp. Vậy mà chẳng đứa nào hỏi vay tiền. Có việc cần, chúng thường tự xoay xở, nhiều khi còn bảo bố mẹ cứ giữ tiền mà dưỡng già. Thế mà từ ngày tôi nghỉ hưu, nhận lương đều đặn, các con lại thay nhau gõ cửa.

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Một tối, tôi đem chuyện này nói với vợ. Tôi bảo không hiểu vì sao trước kia chẳng ai cần tiền của mình, giờ tháng nào cũng có chuyện.

Vợ tôi ấp úng hồi lâu rồi mới thú nhận. Hóa ra hôm tôi mới nhận quyết định nghỉ hưu, bà có gọi điện kể với các con rằng lương hưu của tôi được 16 triệu mỗi tháng. Bà còn vô tình nói rằng tôi có khoản tiền ổn định, sau này hai vợ chồng không phải lo quá nhiều.

Tôi nghe xong mà chỉ biết thở dài. Trước đó, các con vẫn nghĩ tôi chỉ là một nhân viên xí nghiệp bình thường, lương tháng chẳng quá 8 triệu đồng. Chúng cứ tưởng tôi về hưu thì mỗi tháng nhận được chẳng bao nhiêu, nên không bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi tiền bố mẹ.

Tôi không trách vợ, vì bà cũng chỉ vui miệng khoe với con cái. Nhưng từ hôm ấy, tôi mới hiểu ra một điều: đôi khi con cái không thay đổi, chỉ là chúng biết bố mẹ đang có bao nhiêu tiền nên cách nhìn cũng khác đi.

Điều khó nhất với tôi bây giờ là từ chối. Mỗi lần con gọi, tôi đều nghĩ đến cảnh nó khó khăn. Tôi sợ nếu mình nói không, các con sẽ nghĩ bố già rồi mà vẫn tính toán với con cháu. Tôi nên làm thế nào đây?