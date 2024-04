Siêu thị - loại cửa hàng tự phục vụ bán đủ loại mặt hàng từ thực phẩm, đồ uống, các dụng cụ gia đình và nhiều vật dụng sinh hoạt khác - tuy trông khang trang sạch sẽ nhưng lại chứa nhiều vi khuẩn và mềm bệnh. Với mặt hàng thực phẩm, siêu thị tập trung cả đồ khô lẫn đồ tươi sống, đông lạnh nên số lượng vi khuẩn, nấm mốc không nhỏ. Các loại mầm bệnh tập trung nhiều ở một số vị trí, vì thế bạn vào siêu thị nên cẩn thận với những chỗ bẩn nhất này.

Những vị trí bẩn nhất trong siêu thị

Bạn không thể tránh xa những vị trí này vì bản thân cần chọn lựa hàng hóa, xách theo và thanh toán; tuy nhiên vào siêu thị nên cẩn thận với những chỗ bẩn nhất này để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Quầy trái cây và rau củ

Thông thường khi chọn lựa trái cây và rau củ quả, nhiều người có thói quen cầm chúng lên kiểm tra, nắn bóp để xem quả chín chưa rồi mới đưa ra quyết định có mua hay không. Điều này có nghĩa là trước bạn, rất nhiều bàn tay khác cũng đã chạm vào rau củ và trái cây. Nếu bạn đi siêu thị vào buổi chiều hoặc buổi tối thì lại càng có nhiều người từng kiểm tra món đồ đó.

Theo một nghiên cứu do Tổ chức bảo về môi trường Reuse This Bag (RTB) được thực hiện, những sản phẩm ở quầy trái cây, rau củ có lượng vi khuẩn nhiều gấp 3 lần so với khay đựng bàn chải đánh răng. Do đó, dù cho trái cây, rau củ mua từ siêu thị về có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bạn cũng cần ngâm rửa kỹ với nước muối hoặc các dung dịch rửa rau củ quả rồi mới sử dụng.

Cửa tủ đông

Tổ chức Marketplace của CBC (Canada) đã nghiên cứu, xem xét lượng vi trùng trên cửa tủ đông và phát hiện ra những bề mặt thường được chạm vào như cửa tủ chứa nhiều vi khuẩn và virus.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra miếng gạc dán trên tay nắm cửa tủ đông có lượng vi khuẩn nhiều hơn 1.235 lần so với bề mặt của điện thoại di động thông thường.

Tay cầm giỏ đựng hàng hóa

Nghiên cứu của Marketplace cho thấy tay cầm giỏ đựng hàng là bề mặt bẩn thứ hai trong siêu thị; đây là một trong những dụng cụ chứa nhiều vi khuẩn nhất nhờ khả năng tiếp xúc và luân chuyển cao.

Theo Leann Poston, nhà tư vấn của Invigor Medical, dù cố gắng giữ vệ sinh chung, nhân viên siêu thị gần như không thể lau chùi được hết đống giỏ hàng hoá mà mọi người chạm vào. Hơn nữa, các giỏ hàng hoá thường được chồng lên nhau, các khách hàng đến sau sẽ lấy chúng để dùng theo thứ tự từ trên xuống dưới chứ chẳng mấy ai lựa chọn.

Để an toàn hơn khi lấy giỏ hàng, bạn có thể lót một miếng giấy ăn rồi xách giỏ lên; hoặc sau khi đi siêu thị xong, bạn rửa tay sạch lại bằng xà phòng. Hạn chế đưa tay lên mặt, che mồm khi đang cầm giỏ hàng siêu thị.

Vào siêu thị nên cẩn thận với những chỗ bẩn nhất này. (Minh hoạ: Istock)

Khu vực để sản phẩm tẩy rửa

Phó Chủ tịch Học viện Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Hoa Kỳ - James Sublett từng công bố trong một báo cáo rằng, các chất tẩy rửa chứa hóa chất dễ bay hơi khiến bạn khó thở, hắt hơi và sổ mũi. Những người có cơ địa dị ứng được khuyến cáo không nên đứng lại quá lâu ở khu vực trưng bày sản phẩm chất tẩy rửa.

Băng chuyền thanh toán

Vào siêu thị nên cẩn thận với chỗ bẩn nhất này. Theo một nghiên cứu của Tiến sỹ Michael Schmidt, nhà vi sinh vật học tại Đại học Y Nam California, Mỹ, các loại thịt gia cầm, cá sống và nông sản khác được đặt trên băng chuyền thanh toán rất dễ gây nhiễm khuẩn chéo. Đặc biệt trong số đó có khuẩn E.coli, Staphylococcus aureus… có khả năng gây ngộ độc thực phẩm rất cao.

Để đảm bảo an toàn, những thực phẩm này nên được giữ trong túi nylon kín hoặc các khay nhựa bọc kín, trước khi ăn cần được sơ chế kỹ càng để bảo đảm an toàn.

Khu vực thanh toán

Thanh toán là bước cuối cùng khi bạn đi siêu thị. Hiện nay, ngoài tiền mặt thì hầu hết các siêu thị chấp nhận các hình thức thanh toán như quét mã, quẹt thẻ thông qua chiếc máy POS hoặc máy quẹt thẻ có nhập mã pin. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Marketplace, đây lại là 2 thiết bị chứa nhiều vi khuẩn nhất trong siêu thị bởi nó được luân phiên chuyển từ người qua người khác, khiến vi khuẩn dễ tích tụ và lây lan.

Hai chiếc máy này cũng không được vệ sinh liên tục. Do đó khi bạn vào siêu thị, nên cẩn thận với những chỗ bẩn nhất này.