Vào quán cà phê nghỉ chân, chủ tiệm vàng ôm hận!

Ngày 20-9, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ trình báo của anh N.A.V (26 tuổi, chủ một tiệm vàng ở Bình Dương) về việc mất vàng, tiền, thẻ ATM... tại một quán cà phê ở xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn).



Theo trình báo của anh V. chiều 15-9, anh đến quận 5 để lấy hơn 5 lượng vàng về kinh doanh.

Quán cà phê nơi chủ tiệm vàng để quên 5 lượng vàng

Trên đường về, anh V. có ghé một quán cà phê trên Quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn để nghỉ chân.

Khi ra về, anh V. bỏ quên 1 túi màu đen chứa hơn 5 lượng vàng 18k, 1 cái bóp màu đen chứa khoảng 7 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM ... Ra về được 1 đoạn đường, anh V. mới sực nhớ liền quay lại quán cà phê trên để lấy tài sản. Tuy nhiên, khá bất ngờ là khi anh quay lại thì quán này đã đóng cửa, gọi không ai trả lời. Đến ngày 16-9, anh V. đã đến Công an xã Tân Thới Nhì trình báo. Sau đó, công an có mời 1 nữ nhân viên quán cà phê trên lên làm việc.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera tại quán cà phê, công an phát hiện nữ nhân viên quán này cầm giỏ xách có hình dáng giống chiếc giỏ của anh V mô tả. Tuy vậy, khi làm việc với công an, nữ nhân viên này không thừa nhận lấy giỏ xách của anh V. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai 2 bên để điều tra, xử lý vụ việc.