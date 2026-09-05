Tương lai nhan sắc Hoàng gia châu Âu đang thay đổi: 4 nữ thừa kế phá vỡ những "quy tắc làm đẹp" cũ

Trong nhiều thập kỷ, phụ nữ Hoàng gia thường gắn liền với mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo, lớp trang điểm chỉn chu và hình ảnh gần như không thay đổi qua năm tháng. Tuy nhiên, khi một thế hệ nữ thừa kế mới dần bước lên sân khấu quốc tế, những "quy tắc" ấy cũng đang thay đổi. Theo nhận định của Marie Claire, các Công chúa tương lai của châu Âu không chạy theo vẻ đẹp hào nhoáng mà lựa chọn phong cách tự nhiên, hiện đại và phản ánh đúng cá tính của mình. Chính điều đó đang tạo nên một "hiệu ứng nữ hoàng tương lai" mới trong làng thời trang và làm đẹp.

Không còn kiểu tóc bất biến, thay vào đó là sự tự nhiên

Nếu trước đây nhiều nữ thành viên Hoàng gia nổi tiếng với những kiểu tóc được sấy phồng hoặc uốn xoăn kỹ lưỡng, thì thế hệ kế cận lại ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên hơn.

Công chúa Leonor của Tây Ban Nha thường xuất hiện với mái tóc buông thẳng hoặc gợn sóng nhẹ, trong khi Công chúa Elisabeth của Bỉ cũng trung thành với phong cách đơn giản, ít can thiệp tạo kiểu. Điều này mang đến hình ảnh trẻ trung và gần gũi hơn với công chúng.

Trang điểm tối giản thay cho lớp makeup đậm

Một điểm chung dễ nhận thấy ở các nữ thừa kế Hoàng gia là lối trang điểm gần như "không trang điểm".

Họ thường chỉ sử dụng lớp nền mỏng nhẹ, chút má hồng tự nhiên và son môi tông trung tính để giữ vẻ tươi tắn. Thay vì tạo nên hình ảnh quá hoàn hảo, phong cách này giúp các công chúa giữ được nét trẻ trung và phù hợp với lứa tuổi.

Theo Marie Claire, xu hướng này cũng phản ánh quan điểm làm đẹp hiện đại: Nhấn mạnh việc chăm sóc làn da khỏe mạnh thay vì che phủ bằng mỹ phẩm.

Móng tay ngắn, màu sơn trung tính trở thành lựa chọn quen thuộc

Một thay đổi khác nằm ở cách chăm chút móng tay. Thay vì những bộ móng dài hoặc màu sắc nổi bật, các nữ thừa kế thường chọn móng cắt ngắn, gọn gàng với lớp sơn màu nude, hồng nhạt hoặc gần như trong suốt.

Đây cũng là phong cách được nhiều thành viên Hoàng gia trẻ duy trì trong các sự kiện chính thức bởi vừa thanh lịch vừa dễ kết hợp với nhiều trang phục khác nhau.

Ưu tiên vẻ đẹp khỏe khoắn hơn là hoàn hảo

Hình ảnh của những nữ hoàng tương lai ngày nay không còn hướng đến sự hoàn mỹ tuyệt đối.

Thay vào đó, họ xuất hiện với làn da có độ bóng khỏe tự nhiên, mái tóc mềm mại và phong thái tự tin. Những chi tiết rất đời thường như một vài lọn tóc bay nhẹ hay lớp trang điểm tối giản không còn bị xem là thiếu chỉn chu, mà ngược lại tạo cảm giác gần gũi hơn với công chúng.

Có lẽ "hiệu ứng nữ hoàng tương lai" sẽ không còn nằm ở việc mọi người cùng bắt chước một màu son hay một kiểu tóc cụ thể. Thay vào đó, điều tạo sức ảnh hưởng là cách các nữ thừa kế khiến vẻ đẹp thanh lịch trở nên gần gũi, dễ ứng dụng và phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn.

Thế hệ Công chúa như Leonor, Elisabeth, Ingrid Alexandra của Na Uy hay Catharina-Amalia của Hà Lan đang chứng minh rằng hình ảnh Hoàng gia vẫn có thể sang trọng mà không cần quá cầu kỳ. Sự tự tin, khỏe khoắn và tự nhiên dường như đang trở thành "quy tắc" làm đẹp mới của các nữ hoàng tương lai châu Âu.