Georgina Rodríguez tiết chế trước thềm thảm đỏ Venice, liên tục tạo dáng trước ống kính

Trong ngày xuất hiện tại Venice, Georgina Rodríguez có mặt tại Hotel Excelsior Venice Lido, một trong những địa điểm quen thuộc của các ngôi sao trong mùa Liên hoan phim quốc tế Venice. Khác với hình ảnh thường thấy trên những thảm đỏ lớn, người đẹp lựa chọn phong cách tương đối tiết chế, mang vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, sự kín đáo trong trang phục không đồng nghĩa Georgina giảm bớt sức hút. Trước ống kính, cô liên tục thay đổi cách tạo dáng, chủ động lựa chọn nhiều góc máy để thể hiện thần thái. Những khoảnh khắc này cho thấy khả năng làm chủ camera đã trở thành một trong những thế mạnh rõ nét của bà xã Cristiano Ronaldo.





Đặc biệt, màn xuất hiện tại khách sạn được xem như phần "khởi động" trước thềm thảm đỏ chính thức. Với phong cách thời trang thường xuyên tạo được hiệu ứng truyền thông, Georgina khiến người hâm mộ có lý do để chờ đợi xem cô sẽ lựa chọn hình ảnh nào khi thực sự xuất hiện trước truyền thông quốc tế vào tối nay.

Sau khi kết hôn, mỗi lần Georgina Rodríguez xuất hiện trước công chúng càng nhận được nhiều sự quan tâm. Người đẹp không chỉ được chú ý bởi mối quan hệ với Cristiano Ronaldo mà còn xây dựng hình ảnh riêng trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu.

Tại Venice lần này, Georgina tiếp tục cho thấy cô hiểu rất rõ cách biến một lần xuất hiện thành khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu diện mạo tại khách sạn mới chỉ là màn "nhá hàng", nhiều người đang chờ xem người đẹp sẽ mang đến điều gì trên thảm đỏ chính thức.