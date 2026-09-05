Chiếc váy bèo nhún màu xanh sapphire của Vương hậu Camilla

Không chỉ trung thành với phong cách cổ điển, Vương hậu Camilla còn cho thấy sự nhất quán trong việc lựa chọn những thiết kế tôn dáng và phù hợp với từng sự kiện. Trong lần tham dự chương trình Letters Live 2026 tại Royal Festival Hall (London) vào tối 3/9, bà tiếp tục khẳng định gu thời trang thanh lịch khi diện một chiếc váy xanh sapphire của Fiona Clare – nhà thiết kế đã đồng hành cùng bà trong nhiều sự kiện quan trọng.

Tâm điểm của diện mạo lần này là chiếc váy màu xanh sapphire với cổ bèo nhún mềm mại cùng phần tay áo được tạo điểm nhấn bằng nhiều lớp bèo xếp. Thiết kế mang phom dáng kín đáo quen thuộc nhưng vẫn tạo cảm giác nữ tính và sang trọng nhờ sắc xanh đậm nổi bật. Theo New My Royals, đây là một sáng tạo của Fiona Clare, cái tên được xem là "nhà thiết kế ruột" của Vương hậu Camilla trong nhiều năm qua.

Gam màu sapphire vốn là một trong những màu sắc giúp tôn làn da và mái tóc vàng bạch kim đặc trưng của Nữ hoàng Anh. Không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ nổi bật dưới ánh đèn sân khấu, sắc xanh này mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, đúng với phong cách mà bà theo đuổi.

Nếu theo dõi tủ đồ của Vương hậu Camilla, có thể thấy bà thường ưu ái các thiết kế của Fiona Clare trong cả những sự kiện ban ngày lẫn các buổi dạ tiệc. Từ váy sơ mi, đầm họa tiết cho tới các mẫu váy dạ hội, thương hiệu này luôn xuất hiện với tần suất dày đặc trong các lần xuất hiện công khai của bà.

Bên cạnh trang phục, Vương hậu Camilla giữ phong cách phụ kiện khá tiết chế, để chiếc váy trở thành điểm nhấn chính của tổng thể. Cách phối đồ này cũng là lựa chọn quen thuộc của bà trong những năm gần đây, khi ưu tiên sự tinh tế hơn là những chi tiết cầu kỳ.

Sự kiện Letters Live là chương trình tôn vinh sức mạnh của những lá thư nổi tiếng trong lịch sử và văn học thông qua các màn đọc trực tiếp trên sân khấu. Tại chương trình năm nay, Vương hậu Camilla đã đọc một bức thư của Thái hậu Elizabeth (Queen Mother) gửi nữ thi sĩ Edith Sitwell, cảm ơn bà vì đã gửi tuyển tập thơ giúp bà vơi bớt nỗi đau sau khi Vua George VI qua đời. Đêm diễn còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Jessie Buckley và Simon Callow. Toàn bộ số tiền gây quỹ được dành cho National Literacy Trust, tổ chức mà Vương hậu Camilla đang bảo trợ.

Không chạy theo xu hướng thời trang thay đổi liên tục, Vương hậu Camilla vẫn trung thành với những đường cắt cổ điển, chất liệu cao cấp và bảng màu trang nhã. Chính sự nhất quán ấy đã giúp bà xây dựng hình ảnh thanh lịch đặc trưng của một vị Vương hậu, đồng thời chứng minh rằng thời trang Hoàng gia không nhất thiết phải quá cầu kỳ để tạo dấu ấn. Với chiếc váy xanh sapphire tại Letters Live 2026, Camilla một lần nữa cho thấy sức hút đến từ sự tinh tế và phù hợp hơn là những lựa chọn phô trương.