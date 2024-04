Doanh nhân – chính trị gia này cho biết, quá trình sản xuất Vagabond phần 2 đang được tiến hành và sẽ lấy bối cảnh ở Phillipines. "Vagabond, bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quôc, sẽ quay phần tiếp theo ở đây. Hiện tại ekip đang hoàn thiện kịch bản trước khi bắt tay vào sản xuất" - Singson tiết lộ. Theo doanh nhân, một số diễn viên Philippines sẽ tham gia bộ phim với những vai diễn đặc biệt, ông cũng góp mặt trong vai trò là nhà sản xuất.

Trong khi đó, SBS đơn vị sản xuất của Vagabond vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo gì về phần tiếp theo. Liệu Suzy và Lee Sung Gi có quay trở lại hay sẽ thay dàn diễn viên mới trong mùa 2 này?

Suzy đã có màn thể hiện ấn tượng (Ảnh: Kdrama)

Vagabond phát hành năm 2019, kể câu chuyện về Cha Dal Gun (Lee Seung Gi), một diễn viên đóng thế và Go Hae Ri (Bae Suzy), một đặc vụ năng nổ của Cơ qun Tình báo Quốc gia. Cả hai hợp tác sau khi phát hiện ra rằng vụ tai nạn máy bay khiến cháu trai của Dal Gun thiệt mạng không phải do trục trặc máy móc. Ẩn chứa đằng sau đó là một đường dây buôn lậu vũ khí và tham nhũng cực kỳ nguy hiểm. Ngay sau khi phần 1 kết thúc khan giả đã ngày đêm mong ngóng được xem phần tiếp theo.

Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có cả giải "Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Lee Seung Gi và Suzy.

Lee Seung Gi được xem là "linh hồn" của bộ phim (Ảnh: Kdrama)

Ngày 7/4 vừa qua Lee Seung Gi và bà xã Lee Da In vừa kỷ niệm một năm ngày cưới. Hiện tại anh chưa có bất cứ dự án phim truyền hình hay điện ảnh nào được xác nhận. Trong khi, Suzy đang quay bộ phim truyền hình All Your Wishes Come True cùng Kim Woo Bin. Tháng 6 tới, cô sẽ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Wonderland. Người hâm mộ hy vọng, với lịch trình tương đối trống, Lee Seung Gi và Suzy sẽ tiếp tục xuất hiện trong Vagabond 2.