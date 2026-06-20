Út Về Vườn là một trong những cái tên nổi bật trong nhóm nhà sáng tạo nội dung về cuộc sống đồng quê được yêu thích. Với những video ghi lại nhịp sống bình yên, những bữa cơm quê giản dị hay khoảnh khắc đời thường, Út sở hữu lượng người theo dõi đông đảo và nhận về nhiều thiện cảm nhờ hình ảnh mộc mạc, gần gũi.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, cái tên Út Về Vườn bất ngờ lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH cùng với những thông tin bất lợi. Hàng loạt từ khóa liên quan đến nữ TikToker lọt hot search, kéo theo nhiều đồn đoán và tranh cãi khiến không ít người theo dõi cô cảm thấy băn khoăn.

Út Về Vườn (Ảnh: FBNV)

"Út Về Vườn" lọt tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Tóm tắt những ồn ào và phản ứng của Út Về Vườn

Sự việc này bắt đầu từ một bài đăng trên Facebook có tên viết tắt là T.H. Người này cho rằng Út Về Vườn đã "nổ banh xác" về việc tự tay chuẩn bị nhiều hạng mục trong đám cưới cũng như tiệc đầy tháng cho con.

Người đăng bài đặt nghi vấn về việc Kim Út từng cho biết bản thân tham gia thực hiện nhiều công đoạn từ trang trí, nấu nướng đến làm bánh trái trong các sự kiện quan trọng của gia đình. Theo quan điểm của người này, khối lượng công việc được chia sẻ là quá lớn để một người có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, đặc biệt là khi Kim Út vừa mới sinh em bé.

“Bữa bả lấy chồng bả cũng khoe bả làm hết cái đám cưới, trong khi tui lấy chồng ngồi làm cô dâu cũng mệt, ai làm xong bả tự xướng thì tui tin nha. Rồi nay con bả đầy tháng bả cũng khoe bả làm hết trang trí nấu nướng bánh trái. Tui xin lỗi nha, cái mâm bánh trái cây này bả làm cũng hết 24 tiếng mới xong, trong khi mới đẻ đi còn không vững làm cái gì được. Giỏi thì 1 ngày 1 món chứ không ai tài tới mức 1 ngày làm được 20 món đâu ha” - trích từ bài đăng của T.H.

Bài đăng về Út Về Vườn (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, nếu theo dõi các video được chính chủ đăng tải trước đó, Út Về Vườn chưa từng khẳng định mình một mình đảm đương toàn bộ công việc. Cô nhiều lần chia sẻ quá trình chuẩn bị diễn ra trong nhiều ngày, đồng thời có sự hỗ trợ từ gia đình, họ hàng và những người thân xung quanh.

Chẳng hạn như trong video làm tiệc đầy tháng cho con, Út Về Vườn nói: “Ở quê Út tiệc đầy tháng cho em bé làm gọn hơ à. Có chè, xôi, mấy loại bánh trái nên thường trong nhà xúm nhau lại làm cho vui. Mâm đầy tháng hay làm buổi sáng nên cái nào làm được trước thì Út làm trước 2 - 3 ngày cho đỡ lu bu” .

Những hình ảnh được đăng tải cũng cho thấy đây là công việc có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình và người thân, không phải do một mình Út Về Vườn thực hiện.

Trong những video này, Út Về Vườn cũng phản hồi những thắc mắc của cư dân mạng về việc làm việc sớm sau sinh, Kim Út cho biết: "Út làm ít á, nấu ăn nhẹ nhàng thôi nè. Việc nặng có nhà Út mần rồi á”.

Nữ TikToker cho biết thêm hiện cô nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình. Theo chia sẻ của Út, có tới 6 người đang cùng chăm sóc và phụ giúp hai mẹ con trong giai đoạn sau sinh.

Út Về Vườn phản hồi các bình luận về chuyện nghỉ ngơi sau sinh (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ dừng lại ở những tranh cãi xoay quanh nội dung cuộc sống cá nhân, thời gian gần đây TikTok còn xuất hiện hàng loạt video gắn tên Út Về Vườn với nhiều thông tin gây chú ý. Các video đều để tiêu đề nội dung giật gân như: "Út Về Vườn bị yêu cầu gỡ toàn bộ clip", "Út Về Vườn đại chiến với Quỳnh Trần JP", "Út Về Vườn đối đầu Sâu Tivi", hay "Út Về Vườn lập vi bằng người công kích mình"...

Điểm chung của những video này là đều xuất hiện trong thời gian ngắn gần đây, đăng tải dồn dập và sử dụng cách đặt tiêu đề gây tò mò. Nội dung bên trong chủ yếu là các đoạn clip cắt ghép từ video cũ của Út Về Vườn, chèn thêm giọng đọc hoặc lời bình mang tính suy diễn.

Đáng chú ý, phần lớn các thông tin được lan truyền đều không đi kèm nguồn xác thực, không có tài liệu chứng minh hay bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ người trong cuộc.

Hàng loạt clip về Út Về Vườn với nội dung giật gân nhưng chưa xác thực thông tin (Ảnh chụp màn hình)

Cho đến thời điểm hiện tại, Út Về Vườn chưa đưa ra phản hồi liên quan đến các tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Út Về Vườn là ai?

Chủ nhân kênh Út Về Vườn là Trần Thị Kim Út, sinh năm 1999, quê An Giang và hiện sinh sống tại Đà Nẵng.

Được biết chủ kênh Út Về Vườn là Trần Thị Kim Út (sinh năm 1999, đến từ An Giang, đang sống ở Đà Nẵng). Cô là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật với các video ghi lại cuộc sống thôn quê bình yên. Trước khi được biết đến trên MXH, cô tốt nghiệp ngành Báo chí tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) và từng làm việc đúng chuyên ngành với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Sau khoảng 2 năm đi làm, Kim Út nhận thấy bản thân không thực sự tìm thấy niềm đam mê trong môi trường công sở. Yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, làm vườn và nấu ăn từ lâu, cô quyết định nghỉ việc để trở về quê sinh sống, đồng thời thử sức với công việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh cuộc sống bình dị trong các video của Út Về Vườn khiến nhiều người ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Tháng 12/2022, Út bắt đầu đăng tải những video đầu tiên về cuộc sống thường ngày ở quê. Nhờ phong cách mộc mạc, chân thực cùng những thước phim đẹp mắt về vườn tược, nấu ăn, kênh "Út về vườn" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện tại, tài khoản này đang có 1,9 triệu lượt theo dõi và 60,1 triệu lượt yêu thích toàn kênh.

Theo Kim Út, sống ở quê hay thành phố đều có những giá trị riêng. Điều quan trọng nhất là lựa chọn môi trường phù hợp với tính cách, sở thích và mong muốn của bản thân. Với cô, được sống giữa thiên nhiên, tự tay trồng rau, thu hoạch cây trái và tận hưởng nhịp sống chậm rãi mỗi ngày chính là điều mang lại cảm giác đủ đầy và bình yên.

Cuối năm 2025, Kim Út thông báo kết hôn. Đây cũng là lần đầu tiên nửa kia của cô lộ diện trước công chúng. Trước đó, Út cho biết chồng chính là người quay và dựng clip, hỗ trợ cho việc làm sáng tạo nội dung của cô.

Đầu năm 2026, cặp đôi khoe nhà mới 2 tầng ở Đà Nẵng. Sau đó không lâu - tháng 5/2026, cặp đôi đón em bé đầu lòng, đặt tên là Hoài Tây, có nghĩa là hoài nhớ miền Tây - quê nhà của Kim Út.