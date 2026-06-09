Út Về Vườn tự tay chuẩn bị mâm đầy tháng cho con, nhìn bộ áo dài mẹ bỉm mặc mới thấy tinh tế cỡ nào

Từ ngày bước vào hành trình làm mẹ, Út Về Vườn luôn khiến nhiều người yêu mến bởi sự mộc mạc, chỉn chu và đầy tình yêu thương dành cho con. Mới đây, cô tiếp tục làm dân tình xuýt xoa khi tự tay chuẩn bị mâm cơm đầy tháng cho con đầu lòng.

Trong ngày đầy tháng của con, Út Về Vườn còn gây chú ý khi diện áo dài nền nã, dịu dàng. Đặc biệt, đây cũng chính là bộ áo dài cô từng mặc trong lễ ăn hỏi, khiến khoảnh khắc này càng thêm ý nghĩa. Từ ngày trọng đại của riêng mình đến ngày đặc biệt đầu đời của con, bộ áo dài như nối dài thêm một kỷ niệm đẹp trong hành trình xây dựng tổ ấm.

Út Về Vườn từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi khả năng nấu nướng, làm bánh, chăm vườn, trang trí nhà cửa... Đến khi có con, sự khéo léo ấy lại càng được thể hiện rõ hơn. Từ những vật dụng nhỏ dành cho bé, những góc sinh hoạt xinh xắn, cho đến mâm cơm cúng đầy tháng, tất cả đều mang dấu ấn của một người mẹ tỉ mỉ, kiên nhẫn và đặt trọn tình yêu vào từng việc nhỏ.

Mâm cơm đầy tháng do Út chuẩn bị không chỉ gây chú ý vì sự đầy đặn, gọn gàng mà còn bởi cảm giác ấm cúng rất riêng. Nhìn cách cô sắp xếp từng món ăn, người xem dễ dàng cảm nhận được đây không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là lời cảm ơn, lời chào đón đầy yêu thương dành cho bé.

Điều đáng quý ở Út Về Vườn là cô không tạo cảm giác xa cách hay hào nhoáng. Hành trình làm mẹ của cô hiện lên rất đời: có những ngày bận rộn, có những khoảnh khắc tất bật, có cả sự lo lắng của một người lần đầu chăm con. Cô chọn cách tự tay làm những điều tốt nhất cho con, không phải để chứng minh điều gì, mà đơn giản vì đó là cách cô yêu thương bé.

Điều khiến khán giả thích thú hơn cả là trong dịp này, Út Về Vườn cũng hé lộ tên của con: Hoài Tây. Cái tên nghe vừa dễ thương, vừa gần gũi, mang lại cảm giác bình yên đúng như tinh thần mà cô vẫn luôn lan tỏa qua những đoạn clip đời thường gần gũi nhẹ nhàng của cuộc sống miền Tây nơi cô sinh ra và lớn lên.

Sau lễ đầy tháng, người hâm mộ càng mong chờ được theo dõi thêm những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ con Út Về Vườn. Bởi ở đó không chỉ có câu chuyện của một em bé lớn lên từng ngày, mà còn có hành trình một người phụ nữ học cách làm mẹ bằng tất cả sự khéo léo, dịu dàng và yêu thương.