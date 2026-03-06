Út Về Vườn bầu vượt mặt vẫn khéo tay làm quà cho con, dân tình chưa chi đã tưởng tượng hành trình khôn lớn của nhóc tỳ

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm đến hành trình mang thai của TikToker Út Về Vườn. Mẹ bầu đang bước vào tam cá nguyệt thứ 3 và chẳng mấy chốc nữa thôi, bé "ngựa con" sẽ chính thức chào đời trong vòng tay mong ngóng của gia đình và cộng đồng mạng.

Ở những tháng cuối, bụng bầu đã lớn rõ, việc di chuyển hay ngồi lâu cũng trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng, đúng với hình ảnh quen thuộc của mình, Út vẫn giữ tinh thần năng động, đảm đang và khéo léo. Không hổ danh là "Út Về Vườn" từ chăm vườn, nấu nướng đến những món đồ thủ công tỉ mỉ.

Mới đây, cô khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ đoạn clip tự tay làm vòng dâu tằm để chuẩn bị đón bé ngựa con. Từng hạt dâu tằm được Út cẩn thận mài dũa, chà nhẵn rồi xâu thành vòng. Không phải mua sẵn ngoài tiệm, cô muốn chính tay mình chuẩn bị món quà đầu đời cho con. Với Út, chiếc vòng không chỉ là vật kỷ niệm mà còn là món đồ "độc bản", không đụng hàng với bất kỳ ai, chứa đựng tình yêu và sự chờ đợi của người mẹ.

Theo quan niệm dân gian, vòng dâu tằm thường được đeo cho trẻ sơ sinh với mong muốn giúp bé ngủ ngon, hạn chế giật mình và "tránh vía nặng". Nhiều gia đình tin rằng gỗ dâu tằm mang ý nghĩa bảo vệ, đem lại bình an cho em bé trong những tháng đầu đời. Dù đây là quan niệm truyền thống và chưa có cơ sở khoa học cụ thể, nhưng với nhiều mẹ bỉm, đó là một cách gửi gắm niềm tin và lời chúc tốt lành cho con.

Chia sẻ về tình trạng những tháng cuối thai kỳ, Út cũng trải lòng: "Hồi chưa bầu bí, mình ngồi làm cả ngày không sao, mà mấy tháng cuối bắt đầu nặng nề, ngồi hay cúi người chút xíu là đau lưng, lâu lâu còn bị chuột rút".

Đây có lẽ cũng là tình trạng chung của nhiều mẹ bầu khi bước vào tam cá nguyệt thứ 3. Cơ thể tăng cân nhanh, bụng lớn gây áp lực lên cột sống khiến đau lưng, mỏi hông; còn chuột rút thường xuất hiện do thay đổi tuần hoàn và thiếu hụt vi chất. Thế nhưng, vượt lên những khó chịu đó, Út vẫn giữ năng lượng tích cực và sự khéo tay đáng nể.

Dưới phần bình luận, dân mạng liên tục gửi lời chúc mừng và động viên mẹ bầu. Có người còn hài hước nhắn nhủ: "Mong đến ngày được xem Út nấu đồ ăn dặm cho bé, tự làm đồ chơi cho bé… sao gì Út cũng làm được vậy!".

Có thể thấy, hành trình làm mẹ của Út không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn truyền cảm hứng về sự chuẩn bị chu đáo, tình yêu thương và tinh thần tự tay vun vén mọi điều cho con. Giờ đây, điều mọi người cùng chờ đợi chính là khoảnh khắc bé "ngựa con" cất tiếng khóc chào đời - mở ra một chương mới đầy ngọt ngào trong cuộc sống của mẹ bầu Út Về Vườn.