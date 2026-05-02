Bụng bầu vượt mặt, Út Về Vườn vẫn tự tay may đệm cho con từ 600 chiếc kén tằm, dân tình vừa nể vừa thương

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa "dậy sóng" trước đoạn clip mới của TikToker Út về vườn - nhân vật vốn đã quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ khéo léo, đảm đang và gần như "việc gì cũng làm được". Lần này, thay vì nấu ăn hay chăm sóc vườn tược như thường thấy, Út tiếp tục khiến nhiều người trầm trồ khi tự tay làm một chiếc nệm cho em bé sắp chào đời của mình.

Trước đó không lâu, cô đã từng gây chú ý khi tự đóng một chiếc nôi em bé chỉ trong vòng 10 ngày. Tưởng rằng đó đã là "đỉnh cao" của sự tỉ mỉ và khéo léo, nhưng Út lại một lần nữa chứng minh sự đa năng của mình khi bắt tay vào làm nệm cho con - một công việc đòi hỏi không chỉ sự kiên nhẫn mà còn cả kỹ thuật và thời gian.

Theo chia sẻ trong clip, Út chuẩn bị tới 600 chiếc kén tằm để làm nguyên liệu. Từ những chiếc kén nhỏ bé ấy, cô bắt đầu từng công đoạn thủ công: Nấu kén để loại bỏ lớp keo tự nhiên, sau đó ngâm nước rồi kiên nhẫn kéo từng sợi tơ. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ và mất sức.

Thành quả cuối cùng là 15 miếng bông mềm mại, được dùng làm lớp lót cho chiếc nệm em bé. Không dừng lại ở đó, Út còn tự tay may vỏ nệm, hoàn thiện toàn bộ sản phẩm mà không cần đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp nào.

Nhiều người theo dõi không khỏi bất ngờ trước sự khéo léo toàn diện của cô. Trước đây, Út vốn được biết đến với khả năng nấu nướng và chăm sóc gia đình rất tốt. Nhưng qua những video gần đây, cư dân mạng dần nhận ra rằng cô còn thành thạo cả những kỹ năng như mộc, may vá và thủ công. Điều này khiến không ít người vừa ngưỡng mộ vừa tò mò: Liệu có việc gì mà Út không biết làm?

Không chỉ chăm chút cho chiếc nệm, Út còn đang trong giai đoạn chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày em bé chào đời. Từ bỉm sữa, tã, khăn xô cho đến quần áo sơ sinh, tất cả đều được cô sắp xếp gọn gàng, phân loại rõ ràng và cất trong từng túi riêng. Thậm chí, Út còn chuẩn bị sẵn đồ dùng cho từng ngày của em bé, thể hiện sự chu đáo và cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.

Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thán phục: "Cả MXH, nể mỗi Út về vườn", hay "Rồi có cái gì Út không biết làm không vậy?".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít ý kiến lo lắng khi thấy cô làm việc quá nhiều trong giai đoạn cuối thai kỳ. Một số người khuyên cô nên nghỉ ngơi để giữ sức khỏe, tránh vất vả không cần thiết.

Dẫu vậy, cũng có những quan điểm trái chiều cho rằng việc chuẩn bị mọi thứ bằng chính đôi tay của mình là điều vô cùng ý nghĩa. Như một bình luận đã viết: "Mọi điều dành cho con đều xứng đáng, chẳng ai hối hận vì đã tốn công vì con đâu". Có lẽ chính tình yêu dành cho đứa con sắp chào đời đã trở thành động lực để Út kiên trì thực hiện từng công đoạn, dù là nhỏ nhất.

Nguồn: Út về vườn