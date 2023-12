Uống vitamin C giúp da trắng sáng: 2 thời điểm nên uống để hiệu quả tăng gấp bội phần và phòng tránh sỏi thận

DS Hà Khắc Huy (làm việc tại Hà Nội) tiết lộ, từ giờ đến Tết, chị em uống vitamin C đúng cách sẽ giúp da trắng sáng, bật lên vài tông. Đây là cách bổ sung, làm đẹp da từ bên trong mà chị em nên tận dụng ngay từ bây giờ.



Tuy nhiên, nhiều người lại lo sợ uống vitamin C có thể dẫn đến sỏi thận. Chuyên gia nhận định suy nghĩ này không sai. Đúng là uống vitamin C không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ sỏi thận. Tuy nhiên, chị em chỉ cần tuân thủ uống đúng thời điểm, không vượt quá liều lượng thì sẽ không cần lo lắng, lại có da trắng sáng đón Tết.

Nhiều người lại lo sợ uống vitamin C có thể dẫn đến sỏi thận. (Ảnh minh họa)

"Vitamin C chỉ thực sự gây nguy cơ sỏi thận khi dùng quá liều. Mỗi độ tuổi, với tình trạng bệnh lý khác nhau thì sẽ có liều dùng vitamin C khác nhau. Ví dụ, người lớn khỏe mạnh bình thường, nữ giới cần 70mg/ngày, nam giới cần 90mg/ngày. Nếu bạn khỏe mạnh bình thường, muốn đẹp da có thể bổ sung vitamin C dạng viên uống mà không cần quá lo lắng", DS Huy nói.

Tiết lộ 2 thời điểm nên uống vitamin C giúp da trắng sáng, không sợ sỏi thận

Theo DS Hà Khắc Huy, ngoài lượng vitamin C cơ thể hấp thu từ chế độ ăn, bạn có thể bổ sung 500-1000mg vitamin C mỗi ngày qua đường uống để làm đẹp da, tăng sức đề kháng, điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa, uống sau bữa ăn.

Đây là 2 thời điểm vàng nên uống vitamin C để đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, làm đẹp mà không lo sỏi thận. "Tuyệt đối không uống vitamin C vào buổi tối vì đây là thời điểm dễ gây sỏi thận", DS Huy nhấn mạnh.

Ngoài lượng vitamin C cơ thể hấp thu từ chế độ ăn, bạn có thể bổ sung 500-1000mg vitamin C mỗi ngày qua đường uống để làm đẹp da. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân bởi thời điểm buổi tối, cơ thể cần nghỉ ngơi, ngủ nghỉ kéo dài. Uống vào buổi tối có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho việc tích tụ tinh thể canxi oxalat, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Không những thế, vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh Catecholamin, hoạt hóa hormone vỏ thượng thận nên dễ gây kích thích nhẹ, dẫn đến khó ngủ.

DS Hà Khắc Huy cũng lưu ý thêm, uống vitamin C để tăng sinh collagen, cải thiện sức khỏe nên bổ sung 3 tháng liên tục. Sau đó, bạn nghỉ 1-2 tháng rồi mới uống tiếp. Tuyệt đối không uống triền miên từ tháng này sang tháng khác vì như thế nguy cơ sỏi thận cũng cao hơn, kèm theo nhiều vấn đề sức khỏe khác.

"Khi uống vitamin C, chị em cũng cần chú ý uống thật nhiều nước để đảm bảo da dẻ căng mịn, tràn đầy collagen", chuyên gia lưu ý.

Ngoài ra, DS Huy cũng khuyên, chị em có bệnh trong người, vấn đề sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia trước khi bổ sung, để tránh rủi ro không đáng có.

Uống vitamin C để tăng sinh collagen, cải thiện sức khỏe nên bổ sung 3 tháng liên tục. (Ảnh minh họa)

Danh sách 10 thực phẩm giàu vitamin C nhất vào mùa đông, chị em nên ăn nhiều

Ngoài bổ sung bằng viên uống, chị em nên tăng cường ăn những loại quả giàu vitamin C có nhiều vào mùa đông. Chúng sẽ giúp tăng sinh collagen, dưỡng da trắng sáng, căng mọng đồng thời tăng miễn dịch, tốt cho sức khỏe. Chúng bao gồm:

1. Ớt chuông

100g ớt chuông chứa hơn 80mg vitamin C, cao gấp đôi so với cam và gấp 20 lần táo. Ăn thường xuyên loại quả này vào mùa đông không chỉ tăng miễn dịch, bổ phổi mà còn giúp tăng sinh collagen.

2. Ổi

Hàm lượng vitamin C trong ổi dồi dào hơn rất nhiều so với trái cây họ cam quýt. Nó không chỉ giúp bổ phổi, phòng tránh bệnh đường hô hấp mà còn tăng sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ.

Hàm lượng vitamin C trong ổi dồi dào hơn rất nhiều so với trái cây họ cam quýt. (Ảnh minh họa)

3. Cam quýt

Cam và những loại trái cây thuộc họ cam quýt nói chung như bưởi, chanh... là những loại quả ngon, mọng nước, giàu vitamin C rất cần vào mùa đông. Ngoài kho chứa vitamin C giúp bổ phổi, nó còn rất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, sức khỏe đường ruột.

4. Lựu

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong lựu sẽ giúp cơ thể bạn luôn khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, tránh nguy cơ mắc bệnh, nhất là bệnh phổi, bệnh đường hô hấp vào mùa lạnh.

5. Kiwi

100g kiwi cung cấp 74,7g vitamin C. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong kiwi sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh vào mùa đông lạnh giá.

6. Nho

Nho chứa lượng vitamin C dồi dào bên cạnh nhiều chất chống oxy hóa khác như beta carotene, lutein và axit ellagic... Ăn nho thường xuyên giúp tăng miễn dịch, bổ phổi đồng thời cải thiện trí nhớ, tâm trạng và khả năng tập trung.

7. Cà chua

Chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, cà chua chính vụ vào mùa đông, sẽ giúp cơ thể nạp được những chất dinh dưỡng quan trọng. Bạn sẽ có làn da trẻ trung, khỏe mạnh hơn nhờ ăn cà chua thường xuyên vào mùa lạnh.

8. Bông cải xanh

Bông cải xanh được ví là loại rau bổ phổi, cực giàu vitamin C. Chúng không chỉ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh mà còn dưỡng da khỏe đẹp từ bên trong.

9. Khoai tây

Khoai tây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Nó cũng rất giàu vitamin B6, kali, chất xơ. Tuy nhiên, để tối ưu dinh dưỡng, hiệu quả làm đẹp da, chị em nên ăn dạng luộc, hầm, hấp.

10. Cải xoăn

Được ví là siêu thực phẩm, cải xoăn rất giàu vitamin C, K. Bạn có thể làm salad để ăn, vừa lành mạnh vừa ngon miệng.