7 loại quả giàu vitamin C mùa đông nên ăn nhiều vì cực bổ phổi, lại đẹp da

Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), vitamin C là một trong những loại vitamin rất cần thiết khi thời tiết trở lạnh. Nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, rút ngắn thời gian lành vết thương cũng như ốm sốt. Bổ sung vitamin C đầy đủ vào mùa đông giúp phòng chống bệnh đường hô hấp, cực bổ phổi. Không những thế, nó còn là chất chống oxy hóa giúp tăng sinh collagen, củng cố hàng rào bảo vệ da, duy trì sự trẻ lâu.



Không những thế, vitamin C còn giúp kiểm soát huyết áp cao, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh mãn tính, ngăn ngừa gút, tình trạng thiếu sắt, tăng cường trí nhớ... Vào mùa đông, vitamin C càng không thể bỏ qua vì bổ sung đầy đủ mỗi ngày giúp cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhất là giảm nguy cơ ốm vặt, bệnh đường hô hấp, bệnh phổi vốn là những tình trạng rất hay gặp vào mùa lạnh. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hô hấp châu Âu, người ta phát hiện ra rằng vitamin C có tác dụng chống viêm phổi. Một số nghiên cứu khác đã chứng minh rằng tiêu thụ vitamin C làm giảm xơ phổi, nguy cơ ung thư phổi...

Chuyên gia khuyên, chế độ ăn hàng ngày nên được cung cấp đầy đủ vitamin C. Dưới đây là 7 loại quả giàu vitamin C mùa đông nên ăn nhiều vì cực bổ phổi, giảm ốm:

1. Cam

Theo trang Times of India, cam và những loại trái cây thuộc họ cam quýt nói chung như bưởi, chanh... là những loại quả ngon, mọng nước, giàu vitamin C rất cần vào mùa đông. Ngoài kho chứa vitamin C giúp bổ phổi, nó còn rất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, sức khỏe đường ruột.

2. Ổi

Ổi bùi, giòn ngon nhất khi ăn kèm với chút muối tiêu và bột ớt đỏ. Ổi còn được biết đến với công dụng giảm cân. Ngoài ra, nó còn giúp xây dựng khả năng miễn dịch và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Đáng nói, hàm lượng vitamin C trong ổi dồi dào hơn rất nhiều so với trái cây họ cam quýt. Nó không chỉ giúp bổ phổi, phòng tránh bệnh đường hô hấp mà còn tăng sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ.

3. Lựu

Những hạt lựu mọng nước là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, được biết đến với tác dụng chống lại virus và tăng cường sức khỏe tổng thể. Bạn có thể ăn riêng quả lựu hoặc rắc một ít lên món salad và các món ăn khác.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong lựu sẽ giúp cơ thể bạn luôn khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, tránh nguy cơ mắc bệnh, nhất là bệnh phổi, bệnh đường hô hấp vào mùa lạnh.

4. Dâu tây

Dâu tây là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào. Nó rất giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất, chất chống oxy hóa, đặc biệt không có cholesterol và chất béo. Tất cả những điều này giúp dâu tây trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho một bữa ăn nhẹ, không gây cảm giác tội lỗi với người muốn giảm cân.

Hàm lượng vitamin C trong dâu tây rất "đáng gờm". Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100g dâu tây chứa 35g vitamin C, gấp đôi một trái cam và gấp 10 lần một trái táo cỡ vừa. Ăn thường xuyên vào mùa đông bạn sẽ khỏe mạnh và có làn da đẹp mịn màng.

5. Kiwi

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, 100g kiwi cung cấp 74,7g vitamin C. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong kiwi sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh vào mùa đông lạnh giá.

Các chuyên gia thậm chí khuyên, hãy biến kiwi thành một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe tổng thể. Ngoài vitamin C, loại quả này cũng rất giàu vitamin E, giúp da luôn mềm mịn, tươi trẻ.

6. Nho

Nho chứa lượng vitamin C dồi dào bên cạnh nhiều chất chống oxy hóa khác như beta carotene, lutein và axit ellagic... Ăn nho thường xuyên giúp tăng miễn dịch, bổ phổi đồng thời cải thiện trí nhớ, tâm trạng và khả năng tập trung.

7. Ớt chuông

100g ớt chuông chứa hơn 80mg vitamin C, cao gấp đôi so với cam và gấp 20 lần táo. Ăn thường xuyên loại quả này vào mùa đông không chỉ tăng miễn dịch, bổ phổi mà còn giúp tăng sinh collagen. Bạn sẽ trẻ hơn vào mùa lạnh nếu dùng loại quả này đúng cách.

Các chuyên gia khuyên ăn nhẹ bằng ớt chuông, làm salad, hoặc xào những món tùy thích để giảm vị hăng, giúp bạn hấp thu trọn vẹn vitamin C từ loại quả này.