Hàm lượng dinh dưỡng trong nước ép dứa

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, trái dứa hay trái thơm là trái cây nhiệt đới không chỉ được người Việt sử dụng trong các món ăn mà nước ép từ dứa cũng là loại nước giải khát được yêu thích với vị chua ngọt tự nhiên. Trong 1 ly nước ép dứa 240ml chứa 132 calo với hàm lượng chất béo, chất xơ dưới 1g và lượng đường là 25g.

Ngoài ra, hàm lượng các chất vitamin B, vitamin C trong nước dứa chiếm 15% giá trị dinh dưỡng cần nào vào cơ thể hàng ngày. Các khoáng chất khác như Mangan, Đồng, magie, kẽm, canxi, bromelain,... của nước ép dứa cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, tăng sự phát triển xương khớp ở trẻ, giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương.

Nước ép dứa rất tốt cho sức khoẻ

Uống nước ép dứa mỗi ngày có tác dụng gì?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Times of India (Ấn Độ) cho biết, uống nước ép dứa mỗi ngày có tác dụng sau đây:

Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Nước ép dứa chứa nhiều polyphenol, một nhóm chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Các chất này không chỉ giúp chống lại gốc tự do mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Uống nước ép dứa đều đặn giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Giúp cấp nước và bổ sung điện giải

Với khoảng 85% là nước, nước ép dứa có khả năng giữ ẩm tự nhiên cho cơ thể. Nó còn chứa các chất điện giải thiết yếu như kali, canxi và magiê - giúp duy trì cân bằng chất lỏng và ngăn ngừa cơ thể mất nước.

Uống nước ép dứa là cách để nạp năng lượng, làm đẹp da, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc sau khi tập thể dục.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nước ép dứa cung cấp vitamin C, các vitamin nhóm B, đồng, mangan và bromelain, tất cả đều hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Enzyme bromelain còn giúp giảm viêm và tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể, giúp bạn chống lại vi khuẩn, virus tốt hơn.

Tác dụng chống viêm mạnh mẽ

Quá trình trao đổi chất tự nhiên có thể gây stress oxy hóa và viêm mô. Bromelain trong nước ép dứa giúp giảm viêm, hỗ trợ phục hồi mô tổn thương, thậm chí giảm đau, sưng do viêm khớp, chấn thương thể thao hoặc sau phẫu thuật.

Dù lượng bromelain trong nước ép dứa không quá cao, nhưng nó vẫn là thành phần hữu ích trong chế độ ăn chống viêm.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Nước ép dứa chứa nhiều vitamin C và beta-carotene, giúp bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương oxy hóa và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Uống thường xuyên giúp giảm viêm mô mắt, cải thiện chức năng võng mạc, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và bảo vệ thị lực lâu dài.

Tăng cường sức khỏe xương

Nước ép dứa chứa nhiều mangan, khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì xương. Bổ sung đủ mangan giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và duy trì hệ xương chắc khỏe khi cao tuổi.

Một số lưu ý khi dùng nước ép dứa

Nếu bạn đã biết nước ép dứa có tác dụng gì thì dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn khi sử dụng loại nước ép này:

Hạn chế sử dụng đối với người bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân vì nước dứa có chứa nhiều đường và carbohydrate.

Chất axit trong dứa có thể làm sưng môi, lưỡi và triệu chứng giảm dần trong thời gian ngắn. Nếu các triệu chứng này không cải thiện hoặc nặng hơn thì có thể bạn đang bị dị ứng với dứa và cần đến ngay bệnh viện để được sơ cứu kịp thời.

Nếu bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng nước dứa hàng ngày.

Hiện nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào cho thấy nước ép dứa có thể thay thế thuốc để điều trị bệnh mà loại nước ép này chỉ có công dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe.

Đối với bệnh nhân có vấn đề về dạ dày thì hạn chế sử dụng nước ép dứa hoặc ăn dứa vì lượng axit sẽ có thể ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của bạn.

Chỉ nên dùng dứa chín có màu vàng và không dùng dứa xanh để tránh các trường hợp ngộ độc.