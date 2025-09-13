Có lẽ không ít chị em từng giống tôi: Nghe ở đâu đó mách rằng uống nước ép dứa mỗi ngày có thể giúp cải thiện tình trạng viêm âm đạo. Là người hay tin vào các mẹo dân gian, lại yêu thích hoa quả, tôi đã quyết định thử nghiệm suốt 1 tháng, mong rằng có thể vừa đẹp da vừa "tạm biệt" viêm nhiễm khó chịu.

Hành trình ấy đã cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, cơ thể thay đổi khá tích cực. Nhưng cuối cùng, tôi phải thừa nhận: Nước ép dứa tuy thơm ngon, tốt cho sức khỏe nhưng viêm âm đạo thì không thể tự khỏi chỉ bằng ly nước ép trái cây.

Những ngày đầu: Háo hức và niềm tin vào "thần dược tự nhiên"

Tôi bị viêm âm đạo nhẹ, thi thoảng ngứa rát, khí hư ra nhiều và có mùi khó chịu. Vì ngại đi khám phụ khoa, lại sợ dùng kháng sinh nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe, tôi tìm đến các hội nhóm phụ nữ trên mạng. Ở đó, nhiều chị em rỉ tai nhau rằng: "Uống nước ép dứa đều đặn giúp giảm viêm, cơ thể thanh lọc, khí hư cũng bớt đi, viêm âm đạo sẽ hết".

Dứa lại là loại quả tôi rất thích, vừa ngọt mát vừa dễ mua, thế là tôi bắt đầu thử ngay.

Tuần 1 uống nước ép dứa: Cơ thể mát mẻ, da dẻ hồng hào hơn

Mỗi sáng, tôi ép một cốc dứa nguyên chất, có hôm cho thêm vài lát gừng hoặc một chút mật ong. Uống vào cảm giác mát, dễ chịu, tiêu hóa cũng tốt hơn hẳn.

Điều bất ngờ là chỉ sau 1 tuần, làn da bớt xỉn màu, có vẻ hồng hào, tươi tắn hơn. Tôi nghĩ, có thể do dứa giàu vitamin C, chất chống oxy hóa giúp làn da sáng khỏe.

Vùng kín thì vẫn còn ngứa nhẹ, nhưng tình trạng khí hư có vẻ ít hơn trước. Điều này khiến tôi càng tin rằng mình đã chọn đúng phương pháp.

Tuần 2: Nội tiết ổn hơn, khí hư giảm rõ rệt

Sang tuần thứ 2, tôi cảm nhận chu kỳ kinh nguyệt đến đều và dễ chịu hơn. Không còn đau bụng nhiều như những tháng trước. Đây chắc là nhờ dứa có chứa bromelain, một enzyme có tác dụng chống viêm, hỗ trợ cân bằng nội tiết phần nào.

Khí hư giảm đáng kể, mùi hôi cũng dịu đi. Thú thật, tôi đã bắt đầu "ảo tưởng" rằng viêm âm đạo có thể tự khỏi nhờ nước ép dứa.

Tuần 3: Bớt khó chịu nhưng vẫn còn dai dẳng

Đến tuần thứ ba, tôi vẫn duy trì mỗi ngày một cốc dứa ép. Người lúc nào cũng nhẹ nhàng, tiêu hóa trơn tru, da đẹp lên rõ. Tuy nhiên, cảm giác ngứa rát vùng kín vẫn thi thoảng quay lại, đặc biệt sau những ngày thời tiết nóng ẩm.

Tôi bắt đầu nhận ra: Nước ép dứa chỉ giúp giảm viêm và cải thiện triệu chứng, chứ không "diệt tận gốc" vi khuẩn, nấm gây viêm âm đạo.

Tuần 4: Quyết định đi khám phụ khoa dù uống nước ép dứa giúp giảm viêm thấy rõ

Sau gần 1 tháng, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng triệu chứng viêm âm đạo vẫn không hết hẳn. Có những ngày khí hư trở lại nhiều, thậm chí có mùi nặng hơn. Lúc này, tôi buộc phải thừa nhận, mình đã sai khi cố kéo dài thời gian tự chữa.

Cuối cùng, tôi mạnh dạn đến phòng khám phụ khoa. BSCKII Bùi Thị Xuân (Phòng khám Chuyên khoa Ung bướu QTN) kiểm tra và chẩn đoán tôi bị viêm âm đạo do nấm Candida - một bệnh rất phổ biến ở phụ nữ. Chỉ sau liệu trình điều trị thuốc đặt và vệ sinh đúng cách, bệnh của tôi mới dứt hẳn.

Dứa tốt, nhưng bác sĩ mới là "chân ái"

Nhìn lại hành trình 1 tháng uống nước ép dứa, tôi rút ra mấy điều:

- Dứa thực sự tốt cho sức khỏe: Giàu vitamin C, mangan, bromelain, giúp chống viêm, đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện phần nào nội tiết tố.

- Có thể giảm triệu chứng viêm âm đạo tạm thời: Khí hư, mùi hôi, cảm giác khó chịu giảm bớt, nhưng chỉ là cải thiện chứ không thể điều trị tận gốc.

- Không nên chủ quan: Viêm âm đạo nếu kéo dài có thể gây biến chứng, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản. Nước ép dứa ngon, bổ, giúp giảm viêm nhưng không chữa khỏi viêm âm đạo. Khi đã mắc bệnh phụ khoa, việc quan trọng nhất vẫn là đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị đúng cách.

Nếu bạn đang gặp tình trạng ngứa, khí hư bất thường, mùi khó chịu… đừng ngại ngần đi khám phụ khoa. Uống nước ép dứa hay các loại nước ép khác chỉ nên coi là cách hỗ trợ sức khỏe và làm đẹp. Đừng để sự e ngại khiến bệnh âm thầm nặng thêm.

Chăm sóc sức khỏe phụ khoa chính là chăm sóc hạnh phúc và tương lai của chính mình!

(Ảnh minh họa: Internet)