Phương pháp giảm cân mang tên "5+3" từng lan truyền mạnh trên một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc vài năm trước. Nó được cho là xuất phát từ nhóm sinh viên ngành múa và biểu diễn - những người cần giữ vóc dáng đẹp trước khi lên sân khấu và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo chia sẻ từ cộng đồng mạng, chỉ cần ghi nhớ 5 loại đồ uống 3 thói quen sinh hoạt, bạn có thể giảm tới 3kg trong 3 ngày. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng phương pháp này dễ thực hiện hơn so với các kiểu ăn kiêng khắt khe, thậm chí có thể duy trì lâu dài mà không bị tăng cân trở lại.

Nếu bạn đang cần giảm cân gấp, bạn có thể thử phương pháp giảm cân "5+3" được hướng dẫn bên dưới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mọi phương pháp giảm cân cấp tốc đều tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe, vì vậy chỉ nên áp dụng khi thực sự cần thiết.

5 loại đồ uống trong "5+3"

1. Nước đậu đỏ - ý dĩ (uống khi bụng đói buổi sáng)

Mỗi sáng sau khi thức dậy, khi bụng còn đói, hãy uống một cốc nước đậu đỏ – ý dĩ. Như nhiều người đã biết, cả đậu đỏ và ý dĩ đều là những nguyên liệu nổi tiếng giúp giảm phù nề, lợi tiểu. Uống vào buổi sáng có thể hỗ trợ làm sạch đường tiêu hóa, giúp cơ thể đào thải độc tố và cặn bẩn.

Nữ nghệ sĩ Từ Hy Viên cũng từng chia sẻ cô thường xuyên uống nước ý dĩ để giảm sưng phù, đồng thời hỗ trợ làm sáng da.

2. Cà phê đen (khoảng 10h)

Cà phê đen chắc chắn là một sản phẩm tuyệt vời giúp giảm tình trạng giữ nước và đã trở thành thức uống không thể thiếu của nhiều người nổi tiếng trước khi trang điểm. Chế độ ăn kiêng "5+3" khuyên nên uống cà phê đen vào khoảng 10 giờ sáng mỗi ngày. Caffeine giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể và đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo.

Ngoài ra, nó cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu và giảm cảm giác đói, giúp kiểm soát sự thèm ăn.

3. Uống nước trước bữa ăn

Uống nước có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cảm giác no. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước trước bữa ăn có thể giảm lượng calo nạp vào trung bình 75 calo mỗi bữa. Do đó, chế độ ăn "5+3" giúp giảm cảm giác đói bằng cách uống một cốc nước trước bữa ăn, giúp giảm cân mà không cần ăn kiêng quá mức.

Ngoài ra, nước trong dạ dày cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa sau đó, trở thành một phương pháp tốt giúp giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

4. Trà Phổ Nhĩ (khoảng 15h)

Trà phổ nhĩ được chế biến từ lá của cây trà Shan tuyết cổ thụ được đóng thành những bánh trà và để trà lên men tự nhiên. Trà Phổ Nhĩ cũng chứa caffeine và polyphenol, giúp cơ thể phân giải, đốt cháy và tiêu hóa chất béo. Nên uống một tách trà Phổ Nhĩ vào khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày. Ngoài việc giảm mỡ thừa và cân bằng độ pH trong cơ thể một cách hiệu quả, tannin trong trà còn có thể ức chế sự hấp thụ glucose.

Tất cả những chức năng này đều giúp giảm sự hình thành và tích tụ chất béo, đó là lý do tại sao trà Phổ Nhĩ được mệnh danh là "vua của các loại trà định hình vóc dáng".

5. Nước chanh muối trước khi ngủ

Nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye-kyo từng tiết lộ rằng cô đã loại bỏ mỡ thừa sau sinh bằng cách uống nước chanh. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, nước chanh muối thậm chí còn hiệu quả hơn. Vì vậy, bước cuối cùng trong phương pháp "5+3" là uống nước chanh muối trước khi đi ngủ.

Ngoài việc giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả, nó còn hỗ trợ giảm cân, giải độc và chống táo bón. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là phải uống nước lọc sau đó để loại bỏ lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể, tránh gây thêm gánh nặng cho cơ thể.

3 thói quen đi kèm

1. Tắm buổi sáng

Người châu Á thường có thói quen tắm vào buổi tối, tin rằng việc này sẽ gột rửa vi khuẩn tích tụ suốt cả ngày. Tuy nhiên, tắm vào buổi sáng thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn, chẳng hạn như tăng tốc độ trao đổi chất, làm thông thoáng các kinh mạch trong cơ thể và tăng cường năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới. Vậy tại sao không thử tắm sớm hơn nửa tiếng mỗi ngày?

2. Đi bộ 30 phút mỗi ngày

Đi bộ chắc chắn là một điều tuyệt vời đối với những người không thích tập thể dục. So với các hình thức tập thể dục cường độ cao khác, đi bộ không chỉ không đòi hỏi nhiều nỗ lực mà còn giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả. Nếu bạn sử dụng các cơ vùng bụng khi đi bộ, nó có thể điều chỉnh tư thế và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Do đó, bạn nên đi bộ hơn 30 phút mỗi ngày. Sử dụng phương pháp thư giãn và đơn giản để giảm cân là cách dễ nhất để bắt đầu.

3. Không thức khuya

Một lối sống đều đặn, đi ngủ sớm và dậy sớm là yếu tố then chốt để duy trì thể trạng tốt nhất. Có câu nói rằng "thức khuya khiến bạn béo phì và già đi", điều này quả thực đúng.

Ngủ không đủ giấc có thể làm rối loạn hệ thống nội tiết của cơ thể, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Đi ngủ sớm không chỉ giúp bỏ thói quen ăn vặt đêm khuya mà còn cho phép cơ thể giải phóng hormone leptin trong suốt giấc ngủ đủ giấc. Đây là lý do chính khiến phương pháp giảm cân dựa trên giấc ngủ thành công.

Lưu ý quan trọng

Dù "5+3" được nhiều người chia sẻ là hiệu quả nhanh, nhưng bản chất vẫn là giảm cân cấp tốc, có thể gây: Mất nước; Mất cân bằng dinh dưỡng; Ảnh hưởng chuyển hóa.

Vì vậy, nên cân nhắc kỹ và ưu tiên phương pháp bền vững lâu dài thay vì chạy theo kết quả nhanh.