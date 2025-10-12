Nước chanh chứa chất xơ hòa tan pectin, giúp tăng cảm giác no, từ đó kiểm soát cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Việc no lâu hơn cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm mỡ nội tạng.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, thức uống này rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa, có thể kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy đại tiện và làm sạch ruột.

Nước chanh cũng có thể làm giảm các triệu chứng khó tiêu, ợ chua và đầy hơi. Đồng thời, giúp kiểm soát lượng mật dư thừa, mỡ trong cơ thể, giảm sản xuất chất nhầy và giúp làm tan sỏi mật.

Buổi sáng sau khi thức dậy, chúng ta nên uống một ly nước chanh ấm (pha cùng mật ong) khi bụng đói rồi ăn sáng. Việc này không chỉ giúp đào thải mỡ nội tạng, cải thiện sắc đẹp mà còn làm sạch đường ruột.

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Times of India cho biết, dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của nước chanh ấm đối với sức khoẻ:

Hỗ trợ giải độc

Theo các chuyên gia, chanh rất giàu axit citric, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải độc tố ra khỏi cơ thể. Và nước ấm cũng giúp loại bỏ độc tố và thúc đẩy quá trình giải độc.

Tăng cường hydrat hóa

Mọi người thường thức dậy trong tình trạng mất nước, uống nước ấm với chanh là cách để khởi động quá trình hydrat hóa trong ngày.

Hỗ trợ giảm cân

Chanh có chứa pectin, một loại chất xơ giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và khi kết hợp với nước ấm có thể tạo cảm giác no, giúp giảm cân hơn nữa.

Tốt cho da

Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, giảm nhược điểm trên da và mang lại làn da sáng khỏe. Ngoài ra, uống nhiều nước giúp thải độc tố, giúp da trông rạng rỡ và tươi sáng hơn.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C trong chanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, khiến bạn ít bị cảm lạnh và các bệnh khác.

Kiềm hóa cơ thể

Mặc dù có vị chua nhưng chanh lại có tác dụng kiềm hóa sau khi được chuyển hóa, giúp cân bằng độ pH của cơ thể và giảm độ axit.