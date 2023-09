UBND tỉnh Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thị xã Sa Pa

Ngày 13/9, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thị xã Sa Pa tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu thị xã Sa Pa tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường.

Lũ ống gây hư hại nhà dân tại thị xã Sa Pa. (Ảnh: Cổng thông tin và điện tử Lào Cai).

Đồng thời phối hợp với các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải - Xây dựng... chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi, các tuyến đường giao thông thực hiện kiểm tra xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu; thông tin kịp thời cho Chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ để đảm bảo an toàn cho các công trình, khu dân cư hạ du.

Thị xã Lào Cai tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích; huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại, kết quả tìm kiếm người bị mất tích theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cao lưu ý với thị xã Sa Pa về việc tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét... để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ đêm 12/9 đến sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh có 4 người chết và 5 người mất tích, 5 người bị thương do mưa lũ, thiên tai.

Đơn vị này cho biết, lượng mưa quan trắc được (từ 19h ngày 12/9 đến 8h ngày 13/9) tại một số trạm như sau: thị xã Sa Pa (Xã Trung Chải 142,4 mm; thủy điện Tà Thàng 118,2 mm; Ô Quý Hồ 82,6 mm; xã Mường Hoa 77,4 mm); xã Gia Phú 1 - Bảo Thắng 109,2 mm; xã Sơn Thủy - Văn Bàn 106,6 mm. Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40 - 55 mm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to kéo dài, nước trên các sông, suối dâng cao, một số hồ chứa vượt ngưỡng (đã có một số nhà máy thủy điện có thông báo xả lũ), đất đã ngấm no nước, kết hợp mưa tiếp tục xảy ra trong thời gian tới nên hiện tượng sạt lở, sụt lún, ngập úng và lũ quét nguy cơ rất cao.