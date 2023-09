Lũ quét khiến 2 người chết, 4 người bị cuốn trôi ở Sa Pa

Theo báo cáo của công an xã Liên Minh (Thị xã Sa Pa, Lào Cai), tối 12/9, trên địa bàn xã có mưa to xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, hai người chết do lũ cuốn trôi là Vù A N. (SN 1999), Vù A G. (SN 1991); bốn người mất tích là Vù A G. (SN 1986), Sùng A D. (SN 1990), Tẩn Vần P. (SN 1979), Lê Đức K. (SN 1971). Thiệt hại về tài sản chưa thống kê được.

Công an xã đang cùng hệ thống chính trị của xã tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn và nắm tình hình.

Trận mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tối 12/9. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sáng 13/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Đăng Toàn - Bí thư thị ủy Sa Pa cho biết, thị xã đã nghe báo cáo và các lực lượng chức năng đang tăng cường xuống hiện trường để tổ chức thăm hỏi, động viên và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Cũng theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, sáng 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác đã lên đường vào xã Liên Minh, thị xã Sa Pa để kiểm tra, chỉ đạo thăm hỏi.

Lũ quét khiến 2 người chết và 4 người mất tích ở xã Liên Minh. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCU tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại một số trạm: thị xã Sa Pa (Xã Trung Chải 142,4mm; thủy điện Tà Thàng 118,2mm; Ô Quy Hồ 82,6mm; xã Mường Hoa 77,4mm); xã Gia Phú 1 – Bảo Thắng: 109,2mm; xã Sơn thủy – Văn Bàn: 106,6mm, các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng: 40 – 55mm; gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.