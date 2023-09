Cháy chung cư mini: Công an thông tin việc cứu nạn, chưa xác định số người chết

Video: Chiến sỹ Cảnh sát PCCC đu dây cứu người kẹt trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Chiều 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, khoảng 23h22 ngày 12/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân 9 tầng, 1 tum tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an Thành phố đã điều động, huy động các lực lượng, phương tiện gồm 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an Thành phố, đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của Thành phố, chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Gần 100 xe máy để ở tầng 1 chung cư mini bị thiêu rụi.

Đến 23h29 cùng ngày, các đơn vị tiếp cận đám cháy, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan, các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Mặc dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu (khoảng 400 m), xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. Thiệt hại về người và tài sản đang tiếp tục được thống kê, làm rõ.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan các các nhà dân xung quanh.

Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định.