U60 vẫn giữ dáng mảnh mai như thời son trẻ, người phụ nữ cao 1,60m tiết lộ 3 thói quen nhiều năm không bỏ

Có người bước qua tuổi 50 với nỗi lo vòng eo ngày một lớn, cơ thể dễ tích mỡ và cân nặng khó kiểm soát hơn trước. Cũng có người nhận ra rằng, tuổi tác không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc buông xuôi vóc dáng. Khi những thay đổi của cơ thể đến một cách âm thầm, điều tạo nên khác biệt đôi khi không phải một chế độ giảm cân khắc nghiệt, mà là những thói quen nhỏ được duy trì đủ lâu.

Mới đây, một phụ nữ 55 tuổi tại Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ bí quyết giữ dáng của mình. Người phụ nữ cho biết cô cao 1,60 m, nặng khoảng 44kg trong thời gian dài và cảm thấy vóc dáng hiện tại thậm chí còn đẹp hơn thời trẻ. Theo cô, bí quyết không nằm ở việc liên tục ép cân, mà là kết hợp quản lý thời gian ăn uống, vận động đều đặn và chú trọng dinh dưỡng.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của những người muốn duy trì vóc dáng khi bước vào tuổi trung niên. Tuy nhiên, điều đáng tham khảo không phải con số 44kg hay việc cố gắng bắt chước toàn bộ chế độ ăn của cô, mà là cách xây dựng thói quen sống lâu dài, phù hợp với cơ thể.

1. Nhịn ăn gián đoạn: Chú trọng thời gian ăn uống nhưng không bỏ quên dinh dưỡng

Một trong những thói quen được người phụ nữ chia sẻ là nhịn ăn gián đoạn. Cô thường áp dụng phương pháp 18/6 hoặc 20/4, tức dành lần lượt 18 hoặc 20 giờ trong ngày không ăn và tập trung các bữa ăn trong khoảng thời gian còn lại.

Theo chia sẻ cá nhân, cô không chủ trương ăn càng ít càng tốt mà vẫn chú ý bổ sung đủ năng lượng và các nhóm chất cần thiết. Chế độ ăn của cô hạn chế đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn và hướng đến sự cân bằng giữa protein, chất béo và carbohydrate. Cô cũng sử dụng các loại dầu như dầu ô liu, dầu bơ trong bữa ăn.

Đáng chú ý, người phụ nữ từng cho biết mình thử phương pháp Master Cleanse trong 10 ngày, chủ yếu sử dụng một loại đồ uống pha từ nước chanh, siro lá phong và ớt cayenne, đồng thời không ăn thực phẩm thông thường. Cô cho biết cân nặng giảm khoảng 2,25kg sau đợt này.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp nên làm theo. Việc nhịn ăn kéo dài và thay thế thực phẩm bằng đồ uống có thể khiến cơ thể thiếu protein, vitamin, khoáng chất, đồng thời gây mệt mỏi, chóng mặt và rối loạn điện giải. Cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn cũng không đồng nghĩa với việc lượng mỡ cơ thể giảm tương ứng.

Nhịn ăn gián đoạn không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là người có bệnh nền, tiền sử rối loạn ăn uống hoặc đang sử dụng thuốc cần điều chỉnh theo bữa ăn. Phụ nữ ở tuổi trung niên nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi áp dụng chế độ nhịn ăn kéo dài.

Điều quan trọng hơn cả là duy trì chế độ ăn hợp lý, kiểm soát khẩu phần và bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ năng lượng, thay vì chạy theo số giờ nhịn ăn hay những phương pháp giảm cân cấp tốc.

2. Kết hợp ballet, đi bộ nhanh và tập sức mạnh để giữ cơ thể săn chắc

Thói quen thứ hai của người phụ nữ là vận động thường xuyên. Thay vì tập luyện cường độ cao mỗi ngày để đốt cháy thật nhiều calo, cô lựa chọn ballet kết hợp đi bộ nhanh và các bài tập sức mạnh.

Ballet giúp rèn luyện tư thế, sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể. Đi bộ nhanh góp phần tăng cường hoạt động thể chất hằng ngày, trong khi các bài tập sức mạnh hỗ trợ duy trì cơ bắp và khả năng vận động.

Đây cũng là điểm đáng lưu ý với phụ nữ sau tuổi 50. Theo thời gian, khối lượng cơ và sức mạnh cơ bắp có thể suy giảm, nhất là khi ít vận động. Nếu chỉ tập trung vào các bài tập tim mạch mà bỏ qua vận động kháng lực, việc duy trì sức mạnh và khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày có thể không đạt hiệu quả như mong muốn.

Vì vậy, bên cạnh đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội, phụ nữ trung niên nên duy trì các bài tập sức mạnh phù hợp như squat, nâng hông, chùng chân hoặc tập tạ với mức độ tăng dần. Người mới bắt đầu có thể tập từ những động tác đơn giản, ưu tiên đúng kỹ thuật và điều chỉnh cường độ theo thể trạng.

Không nhất thiết phải dành hàng giờ trong phòng tập. Đi bộ khi di chuyển, leo cầu thang nếu phù hợp, làm việc nhà và đứng dậy vận động sau những khoảng thời gian ngồi lâu đều có thể góp phần tăng mức độ hoạt động thể chất.

Mục tiêu không chỉ là giữ vòng eo hay mặc vừa những bộ quần áo yêu thích, mà còn là duy trì sức mạnh, thăng bằng và sự linh hoạt để cơ thể khỏe khoắn hơn khi tuổi tác tăng lên.

3. Chú trọng dinh dưỡng, đặc biệt là protein

Bên cạnh chế độ ăn và vận động, người phụ nữ cho biết cô quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng. Ngoài việc cân đối protein, chất béo và carbohydrate, cô còn sử dụng một số sản phẩm bổ sung như PQQ, glycine và arginine.

Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm này là lựa chọn cá nhân, không có nghĩa chúng đã được chứng minh có thể giúp duy trì vóc dáng hoặc làm chậm lão hóa ở tất cả mọi người. Hiệu quả còn phụ thuộc vào từng chất, liều lượng, tình trạng sức khỏe và bằng chứng khoa học hiện có. Thực phẩm bổ sung cũng không thể thay thế chế độ ăn cân bằng.

Trong đó, protein là thành phần đặc biệt cần được chú ý khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên. Đây là chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì và phục hồi cơ bắp, nhất là khi kết hợp với tập luyện sức mạnh.

Các nguồn protein quen thuộc như trứng, cá, thịt gà, thịt nạc, đậu phụ, sữa và sữa đậu nành không đường có thể được đưa vào thực đơn hằng ngày. Việc lựa chọn thực phẩm đa dạng giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm hay sản phẩm bổ sung duy nhất.

Một sai lầm thường gặp khi muốn giữ dáng là cắt giảm khẩu phần quá mức, bỏ bữa hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm chất. Cách ăn này có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, giảm khối cơ và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu kéo dài. Với phụ nữ trung niên, ăn đủ chất và duy trì vận động thường xuyên quan trọng không kém việc kiểm soát cân nặng.

Sau tuổi 50, vóc dáng đẹp không chỉ được quyết định bằng cân nặng

Câu chuyện của người phụ nữ 55 tuổi cho thấy việc duy trì vóc dáng có thể bắt đầu từ những lựa chọn lặp lại mỗi ngày: ăn uống có ý thức hơn, vận động đều đặn và quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng.

Dù vậy, cân nặng 44kg ở chiều cao 1,60 m tương ứng với chỉ số khối cơ thể (BMI) khoảng 17,2 - thấp hơn ngưỡng 18,5 thường được sử dụng để xác định thiếu cân ở người trưởng thành. Vì thế, không nên xem đây là mức cân nặng lý tưởng mà mọi phụ nữ ở độ tuổi 50 đều cần hướng đến. Đánh giá sức khỏe còn phải dựa trên khối cơ, tình trạng dinh dưỡng, mật độ xương và các yếu tố cá nhân khác.

Sau tuổi 50, điều đáng quan tâm không chỉ là cơ thể có thon gọn hay không, mà còn là sức mạnh cơ bắp, sức khỏe xương, khả năng vận động và trạng thái tinh thần. Một vóc dáng khỏe mạnh không nhất thiết phải thật gầy; quan trọng hơn là cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ, có đủ sức lực để hoạt động và duy trì chất lượng sống.

Thay vì vội vàng áp dụng chế độ nhịn ăn khắc nghiệt hay tìm kiếm một con số cân nặng để theo đuổi, phụ nữ có thể bắt đầu bằng những thay đổi vừa sức: ăn đủ protein, tăng cường rau xanh và thực phẩm ít chế biến, đi bộ thường xuyên, tập sức mạnh phù hợp và ngủ đủ giấc. Những thói quen tưởng chừng giản dị ấy mới là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và bền bỉ theo năm tháng.