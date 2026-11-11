Sự trở lại của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc IVE với mini album thứ 5 Looks Can Kill đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những màn trình diễn vũ đạo gây sốt, trưởng nhóm An Yu-jin cũng khiến khán giả chú ý khi xuất hiện với vóc dáng có phần mảnh mai hơn. Nữ thần tượng cao 1,73 m vốn sở hữu thân hình cân đối, nay càng trông thanh thoát, nổi bật trên sân khấu.

Trước đây, An Yu-jin từng chia sẻ về cách quản lý cân nặng và chế độ sinh hoạt của mình. Cô thừa nhận từng thử những phương pháp giảm cân cực đoan khi còn đi học và mới ra mắt, nhưng sau đó nhận ra đây không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe. Hiện tại, nữ thần tượng chú trọng theo dõi chế độ ăn, kiểm soát khẩu phần và kết hợp nhiều hình thức vận động. Trong số những bí quyết được cô tiết lộ, món cơm trộn tự làm với trứng cá minh thái, dưa chuột và đậu phụ đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Từng nhịn ăn, chỉ uống nước trước ngày ghi hình để giảm cân

Trong một lần xuất hiện trên chương trình Fairy Jae-hyung của nhạc sĩ Hàn Quốc Jung Jae-hyung vào năm ngoái, An Yu-jin kể rằng thời còn đi học và những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, cô từng nghĩ muốn giảm cân thì phải nhịn ăn.

Nữ thần tượng từng cố gắng kiểm soát cân nặng bằng cách tập cardio cường độ cao, bỏ bữa, thậm chí có ngày chỉ ăn bánh gạo cay hoặc chỉ uống nước vào ngày trước buổi ghi hình. Tuy nhiên, cô dần nhận ra những cách làm này không lành mạnh và không còn áp dụng chúng.

Khi cần kiểm soát vóc dáng, An Yu-jin chuyển sang sử dụng ứng dụng ghi chép thực phẩm. Dựa trên chiều cao, cân nặng và mức chuyển hóa cơ bản, cô theo dõi lượng calo nạp vào mỗi ngày cũng như tỷ lệ carbohydrate, protein và chất béo.

Theo chia sẻ của nữ thần tượng, việc ghi lại các chỉ số dinh dưỡng giúp cô chủ động hơn trong ăn uống và cảm thấy yên tâm khi lượng thực phẩm nằm trong phạm vi đã đặt ra. Thay vì ăn càng ít càng tốt, cô hiểu rằng cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ năng lượng trong quá trình quản lý cân nặng.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc kiểm soát vóc dáng có kế hoạch và nhịn ăn cực đoan. Nhu cầu năng lượng của mỗi người không giống nhau, vì vậy việc đặt mục tiêu calo cần dựa trên thể trạng, mức vận động và tình trạng sức khỏe, thay vì cố gắng cắt giảm thức ăn bằng mọi giá.

Hạn chế tinh bột tinh chế và thực phẩm nhiều calo, nhưng không cần cấm tuyệt đối món yêu thích

An Yu-jin từng tiết lộ mình rất thích bánh gạo cay, món ăn quen thuộc của Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong những giai đoạn cần kiểm soát vóc dáng, cô sẽ chú ý hơn đến lượng carbohydrate và hạn chế ăn món này.

Nữ thần tượng cũng đặt ra những nguyên tắc nhất định cho chế độ ăn, nhưng không để bản thân rơi vào trạng thái lo lắng quá mức nếu đôi khi ăn những món được xem là nhiều calo. Điều cô quan tâm là tổng lượng thực phẩm trong ngày vẫn nằm trong giới hạn đã định.

Cách tiếp cận này cho thấy việc quản lý cân nặng không nhất thiết đồng nghĩa với loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay những món ăn yêu thích. Điều quan trọng hơn là cân đối khẩu phần, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng và duy trì thói quen ăn uống phù hợp trong thời gian dài.

Công thức cơm trộn giảm cân của An Yu-jin gây chú ý: Có trứng cá, dưa chuột và đậu phụ

Khi tham gia chương trình giải trí Hàn Quốc Please Take Care of My Refrigerator, An Yu-jin từng chia sẻ món ăn cô yêu thích trong giai đoạn kiểm soát mỡ cơ thể: cơm trộn trứng cá minh thái.

Theo nữ thần tượng, cô biết đến công thức này qua một video Reels giới thiệu các món ăn dành cho người muốn quản lý cân nặng. Cách chế biến khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều nguyên liệu hay kỹ thuật nấu nướng phức tạp.

Nguyên liệu chính gồm:

Cơm gạo lứt. Trứng cá minh thái. Dưa chuột cắt miếng nhỏ. Đậu phụ chần sơ. Nước tương và dầu mè. Rong biển vụn, mè rang nếu thích.

Cách làm: Cho cơm gạo lứt vào bát, thêm trứng cá minh thái, dưa chuột và đậu phụ đã chần sơ. Nêm nước tương, dầu mè rồi trộn đều. Có thể rắc thêm rong biển vụn hoặc mè rang để tăng hương vị.

Món ăn kết hợp nguồn tinh bột từ gạo lứt, protein từ đậu phụ và trứng cá cùng rau củ từ dưa chuột. Nhờ cách chế biến đơn giản, món cơm trộn có thể trở thành một lựa chọn tiện lợi trong thực đơn hằng ngày.

Công thức này sau đó được nhiều người dùng mạng xã hội Hàn Quốc thử làm theo. Một số chia sẻ cá nhân cho biết họ giảm khoảng 3kg sau hai tuần áp dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả được người dùng kể lại, chưa đủ cơ sở để khẳng định món cơm trộn có thể giúp giảm 3kg trong nửa tháng.

Trên thực tế, cân nặng thay đổi phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, tình trạng giữ nước, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác. Ngay cả khi sử dụng cùng một công thức, mỗi người vẫn có thể đạt kết quả khác nhau.

Nếu muốn đưa món ăn này vào thực đơn kiểm soát cân nặng, cần chú ý khẩu phần cơm, lượng dầu mè và nước tương sử dụng. Đậu phụ, trứng cá và các nguyên liệu khác cũng nên được lựa chọn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cá nhân. Đặc biệt, người cần hạn chế natri nên lưu ý lượng nước tương và độ mặn của trứng cá.

Kết hợp Pilates, cardio và tập tạ để duy trì vóc dáng

Bên cạnh chế độ ăn, An Yu-jin còn kết hợp nhiều hình thức tập luyện để duy trì thể lực và vóc dáng. Các bài tập cardio hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trong khi tập tạ giúp tăng cường sức mạnh và duy trì khối cơ. Pilates cũng được sử dụng để rèn luyện cơ trung tâm, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát chuyển động.

Đối với một thần tượng thường xuyên phải tập vũ đạo và biểu diễn trên sân khấu, sức bền, khả năng kiểm soát cơ thể và độ ổn định của cơ trung tâm đều rất quan trọng. Vì vậy, việc tập luyện không chỉ hướng đến thân hình mảnh mai mà còn giúp duy trì thể lực cần thiết cho lịch trình hoạt động dày đặc.

Từ câu chuyện của An Yu-jin, có thể thấy kiểm soát cân nặng không nên chỉ xoay quanh việc ăn ít hay giảm số cân trên bàn cân. Một chế độ ăn đủ chất, vận động phù hợp và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh mới là nền tảng quan trọng để chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Với những người muốn giảm cân, không nên tự áp dụng cách nhịn ăn, chỉ uống nước hoặc tập luyện quá sức như các phương pháp mà nữ thần tượng từng thử trong quá khứ. Mục tiêu giảm cân cần phù hợp với thể trạng, đồng thời bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết.