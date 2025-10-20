Bác sĩ chuyên khoa cột sống người Mỹ, Themistocles Protopsaltis, trưởng khoa phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Langone thuộc Đại học New York (NYU), đã tiết lộ những thói quen và tư thế ngủ đúng cách để bảo vệ sức khỏe cột sống cũng như cổ và lưng. Ông khuyến cáo rằng ngủ trên giường, nằm ngửa hoặc nằm nghiêng là tốt nhất cho cột sống.

Bác sĩ Protopsaltis nhấn mạnh rằng việc duy trì một chế độ ăn uống cân đối, tập thể dục aerobic đều đặn, củng cố sức mạnh cơ lõi và tăng cường sự dẻo dai là chìa khóa cho sức khỏe cột sống.

Tầm quan trọng của việc tập thể dục và giữ đúng tư thế

Nhiều bệnh nhân đau cổ hoặc lưng thường thực hiện các bài tập duỗi cơ và tăng cường cơ bắp nhưng lại bỏ qua phần tập thể dục aerobic. Tập thể dục aerobic không chỉ quan trọng cho tim và phổi mà còn cần thiết cho sức khỏe của tất cả các cơ bắp trong cơ thể, bao gồm cổ và lưng. Việc duy trì tư thế đúng cũng quan trọng không kém việc tập thể dục.

Người ta cần tự nhắc nhở mình về việc giữ lưng và vai thẳng hàng nhiều lần trong ngày. Thực hiện các bài tập duỗi cơ cổ theo hướng sang hai bên và lên xuống cũng rất hữu ích.

Những tư thế ngủ cần lưu ý

Cột sống, bao gồm cổ và lưng, cần được giữ ở tư thế tự nhiên với đường cong cân đối hình chữ S. Tư thế ngủ lý tưởng nhất là nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Nằm nghiêng giúp giảm áp lực phía sau cổ, có ích cho những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

Dưới đây là những tư thế ngủ phổ biến cần tránh vì chúng có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, dựa trên các nghiên cứu y khoa từ các nguồn uy tín như Mayo Clinic, Harvard Health và các chuyên gia chỉnh hình. Mỗi tư thế ảnh hưởng đến cột sống, hô hấp, tuần hoàn và các cơ quan khác. Tôi sẽ giải thích lý do và gợi ý thay thế.

1. Nằm ngửa với tay giơ cao qua đầu

Tác hại:

Gây chèn ép dây thần kinh ở vai và cổ, dẫn đến tê tay, đau vai (hội chứng chèn ép dây thần kinh cánh tay).

Tăng áp lực lên cột sống cổ, dễ gây đau đầu và cứng cổ.

Làm gián đoạn hô hấp nếu bạn ngáy hoặc bị ngưng thở khi ngủ.

Ai nên tránh: Người bị đau vai, thoái hóa đốt sống cổ.

Tư thế thay thế: Giữ tay sát thân khi nằm ngửa, hoặc chuyển sang nằm nghiêng.

2. Nằm sấp

Tác hại:

Ép cột sống cong bất thường, gây đau lưng dưới mãn tính và lệch đốt sống.

Xoay cổ sang một bên để thở, dẫn đến căng cơ cổ, đau đầu và có thể gây thoái hóa đốt sống cổ sớm.

Giảm lưu thông máu đến tim và phổi, tăng nguy cơ tê liệt tạm thời ở tay/chân.

Ai nên tránh: Hầu hết mọi người, đặc biệt người bị đau lưng hoặc vấn đề hô hấp.

Tư thế thay thế: Nằm nghiêng với gối giữa hai chân để giữ cột sống thẳng.

3. Nằm nghiêng với tay gấp dưới đầu/cổ

Tác hại:

Gây chèn ép dây thần kinh ở cánh tay và vai, dẫn đến tê mỏi, "tay chết" khi thức dậy.

Tăng áp lực lên khớp vai và cổ, dễ gây viêm gân và đau mãn tính.

Làm lệch cột sống nếu duy trì lâu.

Ai nên tránh: Người làm việc văn phòng, hay bị đau vai gáy.

Tư thế thay thế: Đặt tay trước ngực hoặc dùng gối ôm để hỗ trợ cánh tay.

4. Nằm ngửa với chân bắt chéo

Tác hại:

Gây áp lực lên dây thần kinh ngồi (sciatic nerve), dẫn đến đau thần kinh tọa và tê chân.

Làm lệch hông và cột sống, tăng nguy cơ đau lưng dưới.

Giảm lưu thông máu ở chân dưới.

Ai nên tránh: Người bị đau hông, giãn tĩnh mạch hoặc vấn đề tuần hoàn.

Tư thế thay thế: Giữ chân thẳng, đặt gối dưới đầu gối để giảm áp lực lưng.

5. Nằm cuộn tròn quá chặt

Tác hại:

Gây co rút cơ lưng và khớp, dẫn đến đau lưng khi thức dậy.

Giảm không gian hô hấp, tăng nguy cơ ngáy và khó thở (đặc biệt nếu bạn bị hen suyễn).

Lâu dài làm cột sống cong vẹo.

Ai nên tránh: Người lớn tuổi hoặc có vấn đề hô hấp.

Tư thế thay thế: Nằm nghiêng nhẹ nhàng, duỗi thẳng một chút và dùng gối ôm giữa đầu gối.

Lời khuyên chung để ngủ ngon và khỏe:

Tư thế khuyến nghị Lợi ích Mẹo thực hiện Nằm nghiêng (Side Sleeping) Giảm áp lực cột sống, tốt cho tiêu hóa và hô hấp. Đặt gối giữa hai chân, gối mỏng dưới đầu để cổ thẳng hàng với cột sống. Nằm ngửa (Supine) Giữ cột sống trung tính, giảm đau lưng. Đặt gối nhỏ dưới đầu gối, tránh gối quá cao. Gối và nệm phù hợp Hỗ trợ cột sống tự nhiên. Chọn gối cao trung bình (10-12cm), nệm trung bình-cứng.

Tác hại của việc ngủ trên sofa

Ngủ trên sofa là một thói quen xấu cần tránh bởi nó có thể làm xô lệch khớp và đĩa đệm, gây cảm giác cứng và đau nhức vào buổi sáng. Nếu tỉnh dậy với cảm giác đau cổ, hãy thử thay đổi tư thế ngủ. Khi bị đau, việc tắm nước ấm và massage cơ bị đau có thể giúp giảm nhẹ tình trạng. Sử dụng kem giảm viêm hoặc chườm lạnh cũng là phương pháp tốt.

Nếu tình trạng không cải thiện, nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa cột sống để được chăm sóc và điều trị đúng cách.



