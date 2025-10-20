Sau sinh nhật 41 tuổi, tôi chuyển từ chạy bộ hàng ngày sang nhảy dây, bạn bè nói "nghịch lý", 1 tháng sau họ hỏi tôi "nhảy thế nào"

Là một người chạy bộ lâu năm, việc chuyển sang nhảy dây hàng ngày nghe có vẻ nghịch lý, nhưng kết quả thực sự đã vượt ngoài mong đợi. Nó không chỉ giúp cải thiện sức khỏe xương và cân bằng mà còn là bài tập cardio hiệu quả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Sự khởi đầu khó khăn

Khi mới bắt đầu, tôi cảm thấy như đang thực hiện "bài tập của quỷ". Nhảy dây với suy nghĩ ban đầu của tôi chẳng khác nào việc nhảy lên nhảy xuống, mắc kẹt tại chỗ, trong khi vung một chiếc roi nhựa một cách vô tổ chức xung quanh đầu và mắt cá chân. Điều này không chỉ làm tôi lo lắng mà còn có vẻ nhàm chán. Chạy bộ đã là phần chính trong việc tập luyện cardio của tôi suốt phần lớn cuộc đời người lớn, và nhảy dây là thứ tôi đã bỏ lại sau những năm tháng tuổi thơ.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nhảy dây thường xuyên không chỉ giúp tăng cường sức khỏe xương và cải thiện sự cân bằng, mà còn cung cấp lợi ích tương tự như cardio trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với việc chạy bộ - và với chi phí rẻ hơn nhiều so với việc tham gia các lớp tập thể dục đắt đỏ.

Vì thế, sau sinh nhật 40 tuổi, tôi quyết định thay đổi việc chạy hàng ngày của mình bằng việc nhảy dây để có thêm những cảm nhận mới về cuộc sống.

Tư vấn từ chuyên gia và bước đầu tiên

Đầu tháng 9, tôi đã liên hệ với một chuyên gia để được tư vấn về những gì tôi có thể mong đợi. "Có rất nhiều điểm tương đồng giữa việc chạy bộ và nhảy dây về mặt ảnh hưởng đến cơ thể bạn", vị bác sĩ vật lý trị liệu nói cho tôi biết. Sự tập trung tinh thần cần thiết cho cả hai bài tập là tương tự nhưng điểm khác biệt nằm ở kỹ thuật thực hiện.

"Tôi nghĩ rằng có nhiều hoạt động cơ bắp ở mắt cá chân và bắp chân khi nhảy dây hơn là khi chạy. Tôi nghĩ rằng lực tác động phân tán đều hơn khắp các chi dưới khi chạy", anh ấy nói thêm. Anh ấy đã khuyên tôi nên giới hạn số lần nhảy trong mỗi phiên tập để giảm nguy cơ chấn thương bằng cách bắt đầu với số lần nhỏ và tăng dần theo thời gian, cũng là để phù hợp với độ tuổi của tôi.

Sau cuộc gọi điện thoại, tôi đã mua một sợi dây nhảy với giá 100.000VNĐ màu đen, hy vọng rằng màu sắc này sẽ giúp tôi "mạnh mẽ hơn trong việc tập luyện".

Ngay ngày hôm sau, tôi đã xuống sân chung cư và thiện hiện việc nhảy dây. Tôi phát hiện ra rằng kỹ năng này quay trở lại với tôi khá nhanh chóng, giống như việc đi xe đạp - nhưng không có bất kỳ điểm thú vị nào của việc đi xe đạp. Sau 50 vòng dây, tôi dừng lại. Tôi có thể không giành được kỷ lục thế giới nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Quá trình cải thiện và những kết quả bất ngờ

Tôi đã duy trì việc nhảy dây đều đặn các ngày. Sự tiến bộ của tôi chắc chắn không diễn ra theo một đường thẳng nhưng số lần nhảy của tôi đã từ từ tăng lên.

Kết thúc hành trình một tháng, tôi cảm thấy "chắc chắn hơn" trên đôi chân của mình. Cảm giác này có thể được hỗ trợ bởi các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nhảy dây thường xuyên có thể cải thiện sự cân bằng và thời gian phản ứng.

Nhưng có lẽ điều tốt nhất của việc nhảy dây chính là sự tiện lợi của nó. Đối với những người không có nhiều thời gian hoặc tiền bạc để đến phòng tập gym, đây là một hoạt động lý tưởng. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một không gian nhỏ.

Và nếu bạn không thích chạy bộ, thì bài tập này cũng sẽ giúp nhịp tim của bạn tăng lên chỉ sau khoảng một phút.

Bất ngờ hơn, bạn bè tôi cũng muốn thử nhảy dây như tôi, họ bảo: "Có vẻ hiệu quả không kém chạy bộ, lại không quá cầu kỳ về không gian thực hiện".

Lời khuyên dành cho người mới bắt đầu

Có rất nhiều lợi ích từ việc nhảy dây, từ sức khỏe xương, mật độ khoáng xương, về mặt tim mạch và sự nổ lực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử kết hợp việc nhảy dây vào thói quen tập luyện của mình, bạn nên cân nhắc những gì bạn muốn đạt được từ trải nghiệm này.

Khi nói đến việc giảm cân, nhảy dây có thể đốt cháy nhiều calo hơn chạy bộ, tùy thuộc vào mức độ thể lực của bạn. Sau 10 phút trên đường chạy, một người chạy bộ có thể chỉ đốt cháy 70 calo, trong khi một người nhảy dây có thể đốt cháy khoảng 100 calo trong cùng khoảng thời gian đó, theo Cleveland Clinic.

Đối với người mới bắt đầu, tôi gợi ý nhảy trong 10-15 giây rồi nghỉ ngơi, sau đó từ từ tăng dần độ dài của các lần nhảy sau.