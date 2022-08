Tuyển sinh đại học: Khẩn trương đăng ký nguyện vọng lên hệ thống

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT). Theo đó, từ ngày 12-18/7, thí sinh tự do đến sở GD&ĐT hoặc trường THPT được Sở GD&ĐT chỉ định để được hỗ trợ mở tài khoản đăng ký xét tuyển trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều thí sinh không chú ý nên đã bỏ lỡ thời gian này, do đó chưa có tài khoản để đăng ký NVXT trên Hệ thống. Việc cấp tài khoản thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT nên thí sinh cần liên hệ với Sở GD&ĐT hoặc trường THPT được Sở chỉ định để đăng ký thủ tục cấp tài khoản.

“Ðặc biệt, khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được bỏ qua các tiêu chí phụ. Năm 2021, nhiều thí sinh “trượt oan” chỉ vì không lưu tâm đến các tiêu chí này”. PGS.TS Lê Ðình Tùng, Phòng Ðào tạo, Trường ÐH Y Hà Nội.

Trung bình, mỗi thí sinh có 4,54 nguyện vọng

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải, cho hay, hiện nay, theo thống kê của Bộ GD&ĐT và các trường ĐH, thời gian chỉ còn vài ngày, nhưng số lượng thí sinh đăng ký trên hệ thống khai hồ sơ còn chậm và tỷ lệ chưa cao. Theo PGS Chương, dù thí sinh đã được các trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng vẫn phải đăng ký trên hệ thống của Bộ và đăng ký vào các trường. Hệ thống của Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh có thể thay đổi thứ tự nguyện vọng, đến trước 17h ngày 20/8. “Với thực trạng trên, tôi nghĩ rằng thí sinh nên khẩn trương đăng ký nguyện vọng theo ngành nghề, theo trường và theo các ngành, các trường đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm”, PGS Chương nói.

Ông đồng thời lưu ý thí sinh phải kiểm tra các nguyện vọng và các trường trúng tuyển sớm; số thứ tự nguyện vọng đã đăng ký và cần tra cứu danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển. Tiếp đến, căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả của các tổ hợp, đăng ký các nguyện vọng và các trường mà mình mong muốn học. Cần lưu ý thứ tự nguyện vọng vì sẽ quyết định trúng tuyển ở ngành nào và ở trường nào, nên cân nhắc để nguyện vọng mong muốn nhất ở thứ tự ưu tiên cao, sau đó đến thứ tự ưu tiên thấp dần. Nếu đã xác định kết quả đủ điều kiện trúng tuyển sớm thì có thể xếp ở nguyện vọng ưu tiên đầu tiên. Thí sinh cần sớm thực hiện để sau đó còn thời gian điều chỉnh, nếu sát ngày đăng ký hồ sơ thời gian chỉnh sửa sẽ còn ít và cơ hội ít hơn.

Theo Bộ GD&ĐT, cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16/9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30/9. Bộ cũng cho biết, hiện đã có 60% thí sinh đăng ký lên Hệ thống chung, với 2,5 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh có 4,54 nguyện vọng.