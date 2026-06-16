Tưởng tối giản là cách nhanh nhất để tiết kiệm tiền, tôi đã mất gần 20 triệu đồng vì 5 quyết định vội vàng và những lần cắt giảm sai chỗ

Thế nhưng sau hơn một năm, khi ngồi tổng kết lại các khoản chi tiêu, tôi giật mình nhận ra mình đã mất gần 20 triệu đồng vì những quyết định mang danh "tối giản" nhưng thực chất lại quá cảm tính và thiếu tính toán.

Điều đáng nói là những khoản tiền này không mất đi trong một lần, mà âm thầm thất thoát qua từng quyết định nhỏ.

1. Thanh lý hàng loạt đồ dùng rồi phải mua lại

Đây là sai lầm tốn kém nhất của tôi.

Khi đọc về nguyên tắc "nếu 6 tháng không dùng thì nên bỏ", tôi lập tức mở tủ và bắt đầu thanh lý rất nhiều đồ đạc.

Từ máy làm bánh mì, máy xay cầm tay, bộ dụng cụ sửa chữa, giá sách nhỏ cho đến một số đồ điện gia dụng ít dùng.

Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ vài tháng sau, hàng loạt tình huống phát sinh.

Máy xay cũ đã bán đi nhưng con trai cần làm sinh tố dinh dưỡng. Bộ dụng cụ sửa chữa không còn nên mỗi lần thay bóng đèn hay lắp kệ đều phải gọi thợ. Chiếc giá sách bị thanh lý khiến tôi phải mua loại mới phù hợp với góc làm việc.

Tổng cộng, riêng các món phải mua lại hoặc thay thế đã khiến tôi mất khoảng 7 triệu đồng.

Tôi nhận ra một điều: ít dùng không có nghĩa là vô dụng.

2. Mua đồ "tối giản cao cấp" để thay thế đồ cũ còn dùng tốt

Một nghịch lý khá phổ biến là nhiều người bắt đầu sống tối giản bằng cách... mua thêm.

Tôi cũng không ngoại lệ.

- Tôi thay bộ hộp nhựa đang dùng bằng hộp thủy tinh đồng bộ.

- Tôi thay nhiều móc treo khác nhau bằng một loại gỗ cùng màu.

- Tôi mua thêm các hộp lưu trữ đẹp mắt để căn nhà trông "gọn như trên mạng".

Mỗi món riêng lẻ không quá đắt, nhưng cộng dồn lại là cả một khoản đáng kể. Trong vòng vài tháng, tôi chi hơn 5 triệu đồng cho những món đồ được quảng cáo là giúp cuộc sống tối giản hơn.

Vấn đề là phần lớn đồ cũ vẫn hoạt động tốt. Thực chất, tôi chỉ đang đổi đồ vì muốn căn nhà đẹp hơn chứ không phải vì nhu cầu thực sự.

3. Cắt giảm quá mạnh những khoản giúp cuộc sống thuận tiện

Có thời gian tôi quyết tâm giảm tối đa mọi khoản chi không thiết yếu.

- Tôi hủy dịch vụ dọn nhà định kỳ.

- Tôi ngừng đặt đồ online.

- Tôi hạn chế sử dụng dịch vụ giao hàng.

Ban đầu, số tiền tiết kiệm được khiến tôi khá hài lòng. Nhưng sau vài tháng, tôi bắt đầu nhận ra mình đang đánh đổi quá nhiều thời gian và năng lượng.

- Cuối tuần nào cũng dành hàng giờ dọn dẹp.

- Nhiều lần phải chạy xe xa để mua một vài món đồ lặt vặt.

- Khối lượng công việc gia đình tăng lên đáng kể.

Cuối cùng tôi quay lại sử dụng một số dịch vụ trước đây. Khoản tiền không tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng thời gian và công sức đã mất thì không lấy lại được.

4. Chọn đồ quá rẻ vì nghĩ đó là tiết kiệm

Sau khi theo đuổi tối giản, tôi có xu hướng rất ngại mua sắm. Mỗi lần cần mua thứ gì đó, tôi thường chọn phương án rẻ nhất.

- Một chiếc ghế làm việc giá thấp.

- Một giá phơi quần áo loại mỏng.

- Một chiếc máy hút bụi mini giá rẻ.

Kết quả gần như giống nhau. Đồ nhanh hỏng, sử dụng không thoải mái hoặc hiệu quả kém. Chưa đầy một năm, tôi phải thay mới nhiều món. Tổng chi phí phát sinh cao hơn nhiều so với việc mua một sản phẩm chất lượng tốt ngay từ đầu.

Đó là lúc tôi hiểu rằng tối giản không phải là mua rẻ nhất. Tối giản là mua đúng thứ và dùng được lâu nhất.

5. Áp lực phải "ít đồ hơn người khác"

Sai lầm cuối cùng không nằm ở tiền bạc mà ở tư duy. Có thời gian tôi bị ám ảnh bởi việc giảm số lượng đồ đạc.

Mỗi lần mua thứ gì mới đều cảm thấy có lỗi.

Mỗi lần nhận quà tặng lại thấy khó chịu vì sợ căn nhà có thêm đồ.

Ngay cả những món phục vụ sở thích cá nhân, tôi cũng cân nhắc quá mức. Điều này khiến việc chi tiêu trở nên căng thẳng. Tôi không còn mua thứ mình thực sự cần mà chỉ cố giữ hình ảnh một người sống tối giản.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều niềm vui nhỏ trong cuộc sống chỉ vì muốn theo đuổi một tiêu chuẩn không phù hợp với bản thân.

Bài học tôi rút ra sau gần 20 triệu đồng "học phí"

Sau hơn một năm, tôi không từ bỏ lối sống tối giản, nhưng tôi đã thay đổi hoàn toàn cách hiểu về nó.

Tối giản không phải là vứt bỏ thật nhiều đồ. Cũng không phải cắt giảm mọi khoản chi. Và càng không phải ép bản thân sống thiếu thốn.

Tối giản đúng nghĩa là giữ lại những gì thực sự hữu ích, loại bỏ những thứ gây lãng phí và sử dụng tiền bạc một cách có chủ đích.

Nếu một món đồ vẫn dùng tốt, không nhất thiết phải thay mới.

Nếu một khoản chi giúp tiết kiệm thời gian hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống, chưa chắc đó là khoản chi lãng phí.

Gần 20 triệu đồng tôi mất đi không phải vì sống tối giản, mà vì tôi đã hiểu sai về tối giản.

Bây giờ, thay vì hỏi "Liệu mình có thể cắt bỏ thứ này không?", tôi thường tự hỏi một câu khác: "Thứ này có thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống của mình hay không?".

Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách suy nghĩ đó đã giúp tôi bớt áp lực hơn rất nhiều, đồng thời quản lý tiền bạc hiệu quả hơn trước.