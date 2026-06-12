Nhiều người chỉ chăm tiết kiệm mà quên mất 6 nguồn thu nhập có thể giúp tài sản tăng nhanh hơn

"Tôi từng nghĩ chỉ cần tiết kiệm thật nhiều là đủ. Nhưng sau vài năm ghi chép chi tiêu, tôi nhận ra một sự thật: cắt giảm mãi cũng có giới hạn, trong khi tăng thu nhập mới là cách giúp cuộc sống dễ thở hơn".

Đó cũng là suy nghĩ của nhiều người sau tuổi 35-40, khi áp lực tài chính ngày càng lớn: con cái đi học, cha mẹ già cần chăm sóc, chi phí sinh hoạt liên tục tăng. Trong bối cảnh ấy, những người có thói quen tiết kiệm thường có một lợi thế lớn: họ biết quản lý tiền. Nhưng nếu chỉ biết giữ tiền mà không tìm cách tạo thêm dòng tiền, hành trình tích lũy sẽ diễn ra rất chậm.

1. Công việc chính vẫn là "mỏ vàng" quan trọng nhất

Nhiều người mải mê tìm việc làm thêm nhưng lại bỏ quên nguồn thu nhập lớn nhất của mình: công việc chính.

Với đa số lao động, lương hàng tháng vẫn là dòng tiền ổn định và quan trọng nhất. Một đợt tăng lương 10-20% thường mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với việc săn từng chương trình khuyến mãi nhỏ lẻ.

Vì vậy, trước khi nghĩ đến việc kiếm thêm, hãy tự hỏi:

Mình đã làm tốt công việc hiện tại chưa? Có kỹ năng nào giúp tăng giá trị bản thân không? Có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí thu nhập cao hơn không?

Đầu tư vào chuyên môn thường là khoản đầu tư có tỷ lệ sinh lời cao nhất.

2. Làm thêm từ những kỹ năng đã quen thuộc

Không phải công việc phụ nào cũng cần bắt đầu từ con số 0.

Tôi từng gặp một người giao hàng làm tới ba công việc trong ngày. Buổi sáng giao báo, ban ngày giao hàng nội thành, chiều tối tiếp tục công việc chuyển phát nhanh.

Nghe có vẻ vất vả nhưng anh chia sẻ rằng mình đã quá quen với địa bàn, đường sá và quy trình làm việc nên mọi thứ diễn ra khá trôi chảy.

Đó cũng là bài học đáng suy ngẫm: thay vì lao vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, hãy tìm việc làm thêm dựa trên những gì mình đã có.

Ví dụ:

- Kế toán nhận thêm sổ sách ngoài giờ.

- Giáo viên dạy kèm trực tuyến.

- Nhân viên văn phòng nhận viết nội dung, nhập liệu.

- Người có xe máy tranh thủ giao hàng cuối tuần.

Khi tận dụng được kỹ năng sẵn có, chi phí học nghề gần như bằng 0.

3. Biến sở thích thành nguồn thu nhập phụ

Nhiều người có một sở thích kéo dài hàng chục năm nhưng chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ nó.

Một đồng nghiệp của tôi học mỹ thuật, viết chữ đẹp và rất khéo tay. Sau giờ làm, cô thường làm đồ thủ công, trang trí sổ tay và các món quà nhỏ.

Ban đầu chỉ để giải trí.

Sau đó bạn bè đặt mua.

Rồi người quen giới thiệu thêm khách.

Hiện nay, dù doanh thu mỗi tháng không quá lớn, nhưng nguồn thu này đủ để cô trang trải nhiều khoản chi tiêu cá nhân.

Điều quan trọng không phải kiếm được bao nhiêu tiền ngay lập tức, mà là tìm thấy một công việc khiến mình vui vẻ và có động lực duy trì lâu dài.

4. Bán những món đồ không còn sử dụng

Rất nhiều gia đình đang cất giữ một "kho tiền mặt" ngay trong nhà mà không nhận ra.

Đó có thể là:

- Xe đạp trẻ em đã bỏ không.

- Máy hút bụi cũ.

- Điện thoại đời trước.

- Sách không đọc nữa.

- Quần áo còn mới.

- Đồ chơi trẻ em.

Những món đồ này vừa chiếm diện tích vừa mất giá theo thời gian.

Một số người có thói quen định kỳ 3-6 tháng sẽ rà soát toàn bộ đồ đạc trong nhà và thanh lý những thứ không còn dùng đến. Số tiền thu về có thể không quá lớn trong một lần bán, nhưng cộng dồn cả năm có thể lên tới vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng.

Ngoài tiền bạc, họ còn nhận được một ngôi nhà gọn gàng hơn.

5. Tận dụng ưu đãi, hoàn tiền và chương trình tích điểm

Nhiều người cho rằng săn ưu đãi là chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng với những người chi tiêu thường xuyên cho gia đình, khoản tiết kiệm này hoàn toàn có thể trở thành một nguồn thu nhập phụ thụ động.

Ví dụ:

- Hoàn tiền khi thanh toán bằng thẻ tín dụng.

- Tích điểm đổi quà.

- Mã giảm giá khi mua nhu yếu phẩm.

- Chương trình khách hàng thân thiết tại siêu thị.

Điều cần lưu ý là chỉ tận dụng ưu đãi khi thực sự có nhu cầu mua sắm.

Nếu mua những thứ không cần chỉ vì giảm giá, khoản tiết kiệm sẽ nhanh chóng biến thành chi tiêu lãng phí.

6. Để tiền làm việc cho mình

Đây là nguồn thu nhập hấp dẫn nhất nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng cao nhất.

Khi đã có quỹ dự phòng và một khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người bắt đầu tìm cách để tiền sinh lời thông qua:

- Gửi tiết kiệm.

- Chứng chỉ tiền gửi.

- Trái phiếu.

- Quỹ mở.

- Các hình thức đầu tư phù hợp với mức độ hiểu biết của bản thân.

Nguyên tắc quan trọng nhất không phải là kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận.

Mà là bảo vệ được số vốn ban đầu.

Nhiều chuyên gia tài chính từng nhấn mạnh rằng: nếu không hiểu sản phẩm đầu tư đang tham gia, tốt nhất đừng bỏ tiền vào.

Một khoản lợi nhuận cao nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mất vốn có thể khiến toàn bộ kế hoạch tài chính nhiều năm bị đảo lộn.

Tiết kiệm là nền tảng, nhưng tăng thu nhập mới là đòn bẩy

Tiết kiệm giúp chúng ta giữ được tiền.

Nhưng tăng thu nhập mới là cách giúp cuộc sống tiến lên một bước mới.

Một người kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng và tiết kiệm được 20% thu nhập sẽ khác rất nhiều so với người kiếm 20 triệu đồng nhưng vẫn duy trì cùng tỷ lệ tiết kiệm.

Thay vì chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu, hãy thử nhìn lại xem mình có thể mở thêm bao nhiêu dòng tiền từ công việc, kỹ năng, sở thích hay những tài sản đang bỏ quên trong nhà.

Đôi khi, sự khác biệt giữa việc "đủ sống" và "dư dả hơn" không nằm ở việc tiết kiệm thêm vài chục nghìn đồng mỗi ngày, mà nằm ở việc tạo ra thêm một nguồn thu nhập mới.