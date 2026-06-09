Năm nay 40 tuổi, tôi sống tối giản suốt 7 năm và nhận ra: Càng mua ít, tôi càng bớt áp lực, nhiều thời gian và dư tiền hơn

Nhiều người coi mua sắm là cách giải tỏa cảm xúc. Mệt sau giờ làm thì mua một món đồ. Buồn chán thì đặt vài đơn hàng online. Cuối tuần không biết làm gì thì đi trung tâm thương mại dạo chơi.

Tôi cũng từng như vậy.

Nhưng sau gần một thập kỷ theo đuổi việc tiết kiệm và 7 năm sống tối giản, tôi nhận ra điều ngược lại: Chính việc tiêu dùng quá nhiều mới là nguồn gốc của không ít căng thẳng trong cuộc sống.

Những món đồ tưởng như giúp mình vui hơn đôi khi lại kéo theo vô số việc phải quản lý, bảo dưỡng, sắp xếp và lo lắng. Càng sở hữu nhiều, tôi càng thấy mình bận rộn hơn.

Ngược lại, khi giảm bớt những nhu cầu không thật sự cần thiết, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng đến bất ngờ.

Tôi không còn ép mình phải trang điểm để giống người khác

Có một thời gian dài, tôi tin rằng phụ nữ nhất định phải biết trang điểm.

Bạn bè xung quanh đều nói rằng ít nhất cũng nên kẻ lông mày, tô son để trông tươi tắn hơn. Thế là tôi bắt đầu xem video hướng dẫn, mua mỹ phẩm và dành hàng giờ đồng hồ tập luyện.

Nhưng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy áp lực.

Có những buổi tối tôi loay hoay trước gương cả tiếng đồng hồ mà kết quả vẫn không như mong muốn. Việc làm đẹp vốn đáng ra phải mang lại niềm vui lại trở thành một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Sau nhiều lần thất vọng, tôi quyết định dừng lại.

Tôi vẫn chăm sóc bản thân, ăn mặc gọn gàng và giữ vẻ ngoài chỉn chu. Nhưng tôi không còn ép mình phải đáp ứng một tiêu chuẩn nào đó chỉ vì người khác nghĩ đó là điều nên làm.

Điều bất ngờ là từ khi bỏ áp lực ấy, tôi thấy tự tin hơn nhiều.

Bỏ thói quen làm tóc cầu kỳ, tôi có thêm thời gian cho chính mình

Ngày trước, tôi thường xuyên đi làm tóc.

Mỗi lần muốn thay đổi kiểu tóc là cả một quá trình: Tìm salon, đọc đánh giá, tham khảo mẫu, đặt lịch rồi dành nhiều giờ đồng hồ ngồi ở tiệm.

Sau đó là chuỗi ngày chăm sóc.

Tóc uốn phải dưỡng. Tóc nhuộm phải giữ màu. Mỗi sáng phải tạo kiểu. Mỗi lần gội đầu lại mất thêm rất nhiều thời gian.

Tôi từng nghĩ đó là cách để bản thân đẹp hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đang dành quá nhiều năng lượng cho mái tóc.

Khoảng 8 năm trở lại đây, tôi không còn uốn hay nhuộm tóc nữa. Tôi để kiểu tóc đơn giản, dễ chăm sóc và phù hợp với cuộc sống thường ngày.

Kết quả là mỗi sáng tôi chuẩn bị nhanh hơn, ít phải lo lắng hơn và chất lượng tóc cũng tốt lên đáng kể.

Tủ quần áo ít đi nhưng cuộc sống dễ chịu hơn

Có thời điểm tôi sở hữu quá nhiều quần áo.

Tủ đồ luôn chật cứng. Mỗi lần đổi mùa là một cuộc tổng vệ sinh kéo dài hàng giờ. Thế nhưng sáng nào tôi cũng đứng trước tủ và than rằng: "Không có gì để mặc."

Sau này, tôi bắt đầu cắt giảm.

Tôi giữ lại những món thực sự phù hợp, dễ phối đồ và thường xuyên sử dụng. Mỗi mùa chỉ cần vài bộ trang phục cơ bản là đủ. Điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy mình mặc xấu đi.

Ngược lại, tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không còn đau đầu lựa chọn quần áo mỗi ngày và việc dọn dẹp nhà cửa cũng đơn giản hơn hẳn.

Một tủ quần áo gọn gàng không chỉ giúp ngôi nhà ngăn nắp hơn mà còn khiến đầu óc bớt rối bời.

Ăn uống đơn giản giúp tôi khỏe hơn và đỡ lo chuyện cân nặng

Tôi và chồng không phải những người ăn kiêng nghiêm ngặt.

Chúng tôi chỉ thay đổi một số thói quen nhỏ: Hạn chế đồ uống có đường, giảm gọi đồ ăn ngoài, ưu tiên nấu ăn tại nhà và dừng lại khi cảm thấy no khoảng 70-80%.

Ban đầu mục tiêu chỉ là tiết kiệm chi tiêu và bảo vệ sức khỏe. Nhưng sau vài năm, chúng tôi nhận được một "phần thưởng" bất ngờ: Cân nặng gần như ổn định.

Không phải giảm cân thần tốc. Không phải chế độ ăn cực đoan. Chỉ đơn giản là không để bản thân rơi vào vòng xoáy ăn quá nhiều rồi lại tìm cách giảm cân.

Nhờ vậy, chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản không nhỏ từ đồ ăn nhanh, trà sữa và các chi phí phát sinh liên quan đến việc kiểm soát cân nặng.

Khi ngừng mua sắm theo cảm xúc, tôi lấy lại được thời gian và tiền bạc

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất.

Trước đây, cuối tuần của tôi thường gắn với việc đi mua sắm hoặc lướt các ứng dụng thương mại điện tử.

Nhiều món đồ được mua chỉ vì đang giảm giá. Một số khác được mua vì tâm trạng không tốt. Nhưng niềm vui ấy thường chỉ kéo dài rất ngắn. Sau đó là cảm giác tiếc tiền hoặc phải tìm chỗ cất giữ những món đồ không thật sự cần thiết.

Tôi bắt đầu thay thế thói quen mua sắm bằng những hoạt động khác như đọc sách, đi bộ, tập thể dục, chăm sóc cây xanh hoặc gặp gỡ bạn bè.

Tôi cũng mạnh dạn gỡ bớt các ứng dụng mua sắm khỏi điện thoại.

Ban đầu hơi khó chịu. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi nhận thấy số tiền còn lại trong tài khoản nhiều hơn, thời gian rảnh cũng nhiều hơn và tâm trạng ổn định hơn.

Mua ít không phải sống khổ

Nhiều người nghe đến tối giản thường nghĩ đó là lối sống khắc khổ, cắt giảm mọi niềm vui.

Nhưng với tôi, tối giản không phải là từ chối hưởng thụ. Đó là lựa chọn kỹ hơn trước khi chi tiền. Tôi vẫn mua những thứ mình thực sự cần. Vẫn đi du lịch, ăn ngon và tận hưởng cuộc sống.

Khác biệt nằm ở chỗ tôi không còn mua sắm để lấp đầy cảm xúc nhất thời. Sau 7 năm theo đuổi lối sống này, điều tôi nhận được không chỉ là một khoản tiết kiệm lớn hơn.

Đó còn là cảm giác nhẹ nhõm khi không phải quản lý quá nhiều đồ đạc, không phải chạy theo những xu hướng mới liên tục và không còn áp lực phải chứng minh điều gì thông qua việc tiêu dùng.

Càng mua ít, tôi càng nhận ra mình đang sở hữu nhiều hơn: Nhiều thời gian hơn, nhiều sự bình yên hơn và nhiều quyền chủ động với cuộc sống của chính mình.