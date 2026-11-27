Những ngày trời se lạnh, một nồi lẩu gà lá é nóng hổi luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nước dùng thơm mùi sả, vị ngọt tự nhiên từ thịt gà, thêm chút cay nồng của ớt xiêm xanh và hương lá é đặc trưng khiến món ăn vừa thanh vừa đậm đà. Nhiều người nghĩ món lẩu này phải đến quán mới có vị ngon đúng điệu, nhưng thực tế, chỉ cần chọn nguyên liệu phù hợp và nấu đúng cách, bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà.

Điểm quyết định của món lẩu gà lá é không nằm ở việc nêm thật nhiều gia vị, mà là giữ được vị ngọt của gà và mùi thơm đặc trưng của lá é, không để nước dùng bị đục hay lá é chuyển sang vị đắng.

Nguyên liệu cho 3–4 người:

1 con gà khoảng 1,2–1,5kg.

1 bó lá é tươi.

3–4 cây sả.

1 củ hành tím, 3 tép tỏi.

Ớt xiêm xanh tùy khẩu vị.

200g măng tươi hoặc măng chua.

Nấm bào ngư, bún tươi hoặc mì.

Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, đường và dầu ăn.

Cách nấu lẩu gà lá é

Ảnh minh họa

Gà làm sạch, chặt thành miếng vừa ăn. Để khử mùi, có thể xát gà với muối và gừng rồi rửa sạch, để ráo. Sả đập dập, cắt khúc; hành tím và tỏi băm nhỏ.

Lá é nhặt bỏ phần già, rửa nhẹ nhàng rồi để thật ráo. Chia lá é thành hai phần, một phần để nấu lẩu và phần còn lại dùng khi ăn. Ớt xiêm xanh có thể giã cùng một ít lá é, tỏi và muối để tạo hỗn hợp gia vị thơm cay. Nếu không ăn cay nhiều, chỉ nên dùng vài quả ớt và bỏ bớt hạt.

Đặt nồi lên bếp, phi thơm hành tím, tỏi và sả với một chút dầu ăn. Cho gà vào đảo đều đến khi thịt săn lại, nêm chút muối, nước mắm và hạt nêm. Tiếp tục đảo vài phút để gia vị thấm vào thịt.

Đổ khoảng 1,5–2 lít nước nóng vào nồi, đun sôi rồi hạ lửa vừa. Hớt bọt nếu có để nước dùng trong hơn. Nấu khoảng 20–30 phút, tùy kích thước miếng gà, đến khi thịt chín mềm nhưng vẫn giữ được độ săn.

Măng tươi luộc sơ, rửa sạch rồi cho vào nồi lẩu nấu cùng gà. Nếu dùng măng chua, nên nếm trước để điều chỉnh lượng gia vị cho phù hợp. Khi gà và măng đã chín, nêm lại nước dùng sao cho có vị ngọt thanh, mặn vừa và hơi cay nhẹ.

Ảnh minh họa

Bí quyết để lẩu gà lá é thơm ngon: Không nên cho toàn bộ lá é vào nồi ngay từ đầu. Khi nước lẩu đã sôi và gà chín, mới cho một phần lá é cùng hỗn hợp ớt xiêm xanh vào, đun thêm vài phút để hương thơm lan tỏa. Phần lá é còn lại nên cho vào nồi khi bắt đầu ăn, vừa giữ được màu xanh vừa tránh nấu quá lâu khiến lá mất mùi thơm hoặc có vị đắng.

Khi dọn lẩu, có thể thêm nấm bào ngư, rau ăn kèm và bún tươi. Thịt gà mềm ngọt, nước dùng thơm mùi sả và lá é, măng giòn nhẹ, thêm chút cay nồng của ớt xanh tạo nên hương vị rất riêng.

Một nồi lẩu gà lá é ngon không cần quá nhiều nguyên liệu cầu kỳ. Chỉ cần nước dùng được nấu từ gà, lá é cho đúng thời điểm và gia vị nêm vừa phải, bữa ăn ngày lạnh tại nhà đã có thể hấp dẫn chẳng kém những nồi lẩu ngoài quán.