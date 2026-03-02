Rằm tháng Giêng năm nay, thay vì bày biện những mâm cỗ truyền thống cồng kềnh đầy dầu mỡ, sao bạn không thử trổ tài làm ngay món lẩu cải thảo cuốn mùa xuân siêu bắt mắt để chiêu đãi cả nhà?

Từng chiếc lá cải thảo cuộn tròn đủ loại nhân tươi ngon không chỉ đánh thức vị giác bởi sự thanh mát, ngọt lành mà còn tượng trưng cho sự viên mãn, gói ghém phúc lộc và bình an cho cả một năm rực rỡ phía trước.

Bức tranh ngũ sắc cân bằng vị giác và gọi mời may mắn

Sau những ngày tháng đắm chìm trong bánh chưng, thịt mỡ và các món xào nấu đậm vị, bao tử của chúng ta thường có xu hướng biểu tình và thèm khát một chút gì đó thật sự thanh đạm. Món lẩu cải thảo cuốn mùa xuân xuất hiện vào đúng dịp Rằm tháng Giêng như một vị cứu tinh hoàn hảo cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng tươi mới.

Không chỉ dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, sự kết hợp khéo léo của các loại rau củ mang ngũ sắc như xanh, đỏ, tím, vàng, trắng trong món ăn này còn ẩn chứa trọn vẹn triết lý âm dương ngũ hành. Đĩa lẩu dọn ra bung nở đầy màu sắc hệt như một lời cầu chúc gia đạo luôn hòa thuận, công việc hanh thông, vạn sự vượng sắc.

Giữa tiết trời tháng Giêng mơn man, hình ảnh những vạt cải thảo cuộn mình ôm lấy phần nhân rực rỡ hệt như những chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân đang cựa mình vươn dậy đón lấy nắng mai, thực sự khiến mâm cơm gia đình thêm phần thi vị và ấm cúng đến lạ thường.

Nguyên liệu dân dã, nước dùng linh hoạt tùy nếp sinh hoạt

Điều tuyệt vời nhất của món lẩu này chính là sự linh hoạt và mộc mạc đến từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, hoàn toàn không làm khó những người bận rộn. Bạn chỉ cần chọn mua một cây cải thảo bánh tẻ, sờ vào thấy cuốn lá chắc tay, phần bẹ không quá to để khi cuộn sẽ mềm mại và vào nếp nếp đẹp mắt hơn.

Phần nhân bên trong mở rộng như một bản nhạc tùy hứng, gia đình thích ăn gì thì bạn cứ thoải mái điểm xuyết vào nấy. Từ những lát bò ba chỉ đỏ au mỏng tang, miếng trứng rán vàng ươm, thanh cua đậm vị biển, cho đến đậu bắp xanh giòn, cải thảo tím bào sợi mỏng, nấm đông cô, nấm hải sản, nấm đông trùng hạ thảo hay vài cọng hẹ, vài lát ớt chuông, cà rốt thái chỉ tươi rói.

Về phần nước lẩu, món ăn này chiều lòng mọi hoàn cảnh. Nếu quỹ thời gian eo hẹp, bạn hoàn toàn có thể đun sôi nước lọc tinh khiết nêm nếm chút bột ngọt, hạt nêm để làm bật lên độ trong trẻo và thanh thuần của rau củ cuốn.

Còn nếu muốn mâm cỗ Rằm thêm phần tươm tất và đậm đà hơn, hãy tranh thủ ninh trước một nồi nước hầm từ xương ống hoặc bộ khung gà ta. Trong lúc để lửa liu riu cho xương tiết ra vị ngọt túy lụy, bạn có thể thong thả quay sang sơ chế các loại rau củ một cách nhịp nhàng.

Khéo léo gói trọn mùa xuân vào từng cuộn lá thanh tao

Khi mọi nguyên liệu đã sẵn sàng trên mặt bếp, công đoạn cuộn cải thảo lại giống như một trò chơi nghệ thuật đầy thư giãn. Trước tiên, bạn cắt bỏ bớt phần gốc cứng của bẹ cải thảo, nhẹ nhàng tách từng chiếc lá rồi đem trụng sơ qua nồi nước đang sôi sùng sục chừng mười giây ngắn ngủi.

Thao tác chớp nhoáng này sẽ giúp lá cải rũ đi sự thô cứng, giữ được độ mềm dẻo cực kỳ dễ cuộn mà không hề bị rách hay nát bấy. Trải một chiếc lá xanh mướt ra mặt phẳng, bạn cứ thong thả xếp lần lượt từng lớp topping lên trên, một chút thịt bò béo ngậy xen lẫn những cọng nấm giòn sần sật và vài sợi cà rốt rực rỡ.

Cuộn thật chặt và đều tay cho đến khi hết sạch nguyên liệu, sau đó bạn dùng dao sắc cắt đôi các cuộn cải thảo ra để phô diễn trọn vẹn những đường vân ngũ sắc vô cùng nịnh mắt bên trong.

Xếp những cuộn "hoa mùa xuân" này vào một chiếc chảo sâu lòng hoặc nồi lẩu nhỏ, chắt lấy phần nước dùng trong vắt đã hớt sạch bọt rưới đều lên trên mặt. Chỉ cần bật bếp đun sôi lục bục thêm chừng ba đến năm phút là món ăn đã chín tới, tỏa hương thơm thanh khiết dịu nhẹ bay bổng khắp gian bếp.

Quãng thời gian vài phút ngắn ngủi chờ đợi ấy là lúc hoàn hảo nhất để bạn nhanh tay pha chế một bát nước chấm sóng sánh chua cay mặn ngọt đúng điệu. Gắp một cuộn cải thảo nóng hổi chấm đẫm vào bát xốt, cảm nhận vị ngọt của nước hầm quyện cùng độ giòn mát của rau củ đang tan ra trong khoang miệng, bạn sẽ thấy mâm cỗ Rằm tháng Giêng của nhà mình năm nay sao mà thanh đạm, trôi cơm và viên mãn đến thế.