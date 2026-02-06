Trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình Việt, mề gà thường xuất hiện như một món ăn kèm giản dị: Xào rau, luộc chấm muối tiêu hay nướng lai rai cùng bạn bè. Phần lớn người ăn mề gà vì thích cảm giác giòn dai đặc trưng, ít ai nghĩ rằng đây lại là một thực phẩm mang giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đặc biệt đối với hệ tiêu hóa và quá trình tạo máu của cơ thể.

Chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn, PGS.TS.BS Trần Quốc Cường - chuyên gia Dinh dưỡng lâm sàng cho biết: Mề gà là một trong những bộ phận nội tạng có giá trị sinh học cao nếu được chế biến đúng cách và ăn với lượng hợp lý. Không nên xem mề gà chỉ là món ăn vặt. Đây là thực phẩm giàu protein, nhiều vi chất và có tác động tích cực đến tiêu hóa, nhất là với những người ăn uống thất thường hoặc có cơ địa dễ đầy bụng.

Mỗi 100g mề gà cung cấp khoảng 17.7g protein, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển và phục hồi cơ bắp

Giàu enzyme tiêu hóa và các vi chất quan trọng

Mề gà vốn là dạ dày của gà, có chức năng nghiền và tiêu hóa thức ăn. Chính vì vậy, bộ phận này chứa lượng đáng kể các enzyme tiêu hóa như pepsin và amylase. Khi được đưa vào cơ thể người, những enzyme này có thể hỗ trợ quá trình phân giải protein và tinh bột, từ đó giúp giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, hạn chế cảm giác đầy hơi, chậm tiêu sau bữa ăn.

Không chỉ dừng lại ở đó, mề gà còn là nguồn cung cấp các nguyên tố vi lượng quan trọng như sắt, kẽm và selen. Trong đó, sắt có vai trò đặc biệt trong quá trình tạo máu và vận chuyển oxy, kẽm giúp tăng cường miễn dịch, còn selen tham gia bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. So với nhiều loại thịt thông thường, hàm lượng sắt trong mề gà được đánh giá là khá cao.

Protein chất lượng cao, ít chất béo

Một ưu điểm lớn khác của mề gà là giàu protein nhưng ít chất béo. Trung bình, 100 gram mề gà cung cấp khoảng 19-20 gram protein, tương đương thịt bò, trong khi lượng chất béo chỉ khoảng 2,5-3 gram. Nhờ đó, mề gà trở thành lựa chọn phù hợp cho những người muốn bổ sung đạm nhưng vẫn kiểm soát cân nặng, hạn chế nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Protein trong mề gà chứa nhiều axit amin cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa mô cơ, duy trì sức bền cơ bắp, đặc biệt hữu ích với người lao động thể lực, người tập luyện thể thao hoặc người cao tuổi có nguy cơ mất cơ.

Mề gà có hàm lượng chất béo thấp (khoảng 2.1g/100g) nhưng lại gây cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả

Hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tỳ vị

Trong cả y học hiện đại lẫn y học cổ truyền, mề gà đều được đánh giá cao về tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Y học cổ truyền cho rằng mề gà có khả năng “kiện tỳ, tiêu thực”, giúp cải thiện tình trạng ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi. Phần màng mề gà phơi khô thậm chí còn được dùng làm vị thuốc hỗ trợ tiêu hóa trong nhiều bài thuốc dân gian.

Với những người thường xuyên ăn uống thất thường, hay bỏ bữa hoặc trẻ nhỏ dễ bị rối loạn tiêu hóa, việc bổ sung mề gà với lượng vừa phải có thể giúp cải thiện chức năng dạ dày một cách nhẹ nhàng.

Bổ sung sắt, hỗ trợ tạo máu

Một điểm cộng nổi bật của mề gà là hàm lượng sắt heme – dạng sắt có khả năng hấp thu cao. Nhờ đó, mề gà giúp phòng ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, vốn khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, người ăn uống kém và thanh thiếu niên đang phát triển.

Việc bổ sung sắt từ nguồn động vật như mề gà giúp cơ thể sử dụng hiệu quả hơn, giảm các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao, tim đập nhanh.

Hỗ trợ thị lực, giảm mỏi mắt

Ngoài protein và khoáng chất, mề gà còn cung cấp một lượng vitamin A nhất định – dưỡng chất quan trọng cho võng mạc và thị lực. Vitamin A giúp duy trì khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời góp phần giảm mỏi mắt, khô mắt ở những người thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại.

Người bị mỡ máu hoặc bệnh tim mạch nên hạn chế ăn

Ăn mề gà sao cho an toàn và có lợi?

Dù mang nhiều lợi ích, mề gà vẫn là nội tạng nên khâu sơ chế đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mề cần được bóc sạch lớp màng vàng, rửa kỹ nhiều lần để loại bỏ cặn bẩn và vi khuẩn. Khi chế biến, cần nấu chín hoàn toàn để tránh nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, mề gà chứa lượng cholesterol nhất định. Những người có mỡ máu cao, bệnh tim mạch nên hạn chế ăn quá thường xuyên, chỉ nên dùng khoảng 1-2 lần mỗi tuần.

Về kết hợp thực phẩm, mề gà có thể nấu cùng rau củ như cà rốt, khoai mỡ, rau bina để tăng giá trị dinh dưỡng và giảm cảm giác ngấy. Việc ăn kèm thực phẩm giàu vitamin C cũng giúp tăng hấp thu sắt hiệu quả hơn.

Từ một món ăn dân dã quen thuộc, mề gà cho thấy giá trị dinh dưỡng vượt xa suy nghĩ của nhiều người. Khi được chế biến đúng cách và sử dụng điều độ, mề gà không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn góp phần hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung protein, vi chất và tăng cường sức khỏe tổng thể.



