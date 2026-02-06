Theo thông tin từ GS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K bên lề hội thảo về ung thư phổi ngày 5/2, thuốc miễn dịch điều trị ung thư do Nga sản xuất đã được đưa về Việt Nam và chuẩn bị đưa vào sử dụng tại Bệnh viện K.

Thuốc trị ung thư của Nga nhập khẩu về Việt Nam chữa ung thư gì, bao nhiêu tiền?

Vậy đây là thuốc điều trị những loại ung thư gì, có chi phí ra sao?

Theo Quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành, thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thuốc Pembroria trị những bệnh ung thư gì?

Đây là thuốc điều trị miễn dịch trong ung thư, đã có ở Việt Nam nhiều năm nay. Thuốc lần này của Nga sản xuất là sinh phẩm tương tự, mới được cấp phép ở Việt Nam. Điều này sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị bệnh với giá phù hợp hơn.

Theo hướng dẫn sử dụng của thuốc Pembroria của Nga, thuốc này có chỉ định điều trị miễn dịch u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ưng thư biểu mô thực quản, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Thuốc Pembroria có chi phí thế nào?

Trước đó, Bệnh viện K cho biết, giá dự kiến của Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều dùng phổ biến là 2 lọ cho một chu kỳ điều trị, tức chi phí khoảng 36 triệu đồng/chu kỳ.

Hiện thuốc này chưa nằm trong danh mục được BHYT chi trả.